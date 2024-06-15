Сербия – Англия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 16.06.24

Евро-2024. Группа С. 1-й тур

16 июня. 22:00. Гельзенкирхен. "Фелтинс Арена"

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

Очередной старт чемпионата Европы для Сербии в статусе неочевидного участника турнира и для Англии в статусе одного из главных фаворитов. Уровень давления разный, но и класс основного состава команд также сильно отличается.

Что подготовил для нас Гарет Саутгейт, который успел получить немалую порцию критики накануне Евро за свой трусливый и малоэффективный стиль? Англичане смогут показать себя во всей красе против относительно скромной Сербии, но прошлый матч против скромной команды закончился для трех львов поражением. Не повторят ли они свои собственные ошибки?

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Новости Сербии

Подопечные Драгана Стойковича попали в относительно простую группу в рамках отборочного этапа к Евро. Впрочем легкая группа не может гарантировать выхода на сам турнир, поэтому попотеть все же пришлось. Выступая там вместе с Венгрией, Черногорией, Литвой и Болгарией, им удалось одержать 4 победы, 2 сыграть вничью и 3 раза проиграть. Итоговое второе место после Венгрии и спокойный выход на чемпионат Европы.

И даже на самом главном турнире группу сербов не назовешь группой смерти. Да, есть очевидный фаворит квартета, однако побороться со Словенией и Данией вполне реально. Сейчас у них собралась неплохая и крайне крепкая команда, среди лидеров особенно выделяется атака, где погоду могут делать Александар Митрович и Душан Влахович, чуть ниже могут помогать своим партнерам Сергей Милинкович-Савич, Филип Костич, Саша Лукич и другие. В обороне выделяются Никола Миленкович и Страхинья Павлович. То есть это коллектив, имеющий не только командный стиль без индивидуальностей, звезд мирового футбола здесь хватает, несмотря на то, что некоторые из них выступают в Саудовской Аравии.

Последние матчи накануне Евро стали неоднозначными в плане результатов: 2 победы и 2 поражения. Удалось обыграть Кипр и Швецию, особенно поразила победа над Исаком и компанией. А проиграли Австрии и России. Интересно, удастся ли Стойковичу собрать свою талантливую команду в коллектив, который готов терпеть, бороться и даже навязывать свою игру?

Новости Англии

Накануне любого турнира эта сборная всегда среди главных фаворитов. Буквально три года назад, в рамках Евро-2020, команда Саутгейта вышла в финал и проиграла там лишь в серии пенальти. Кажется, что в принципе там все в порядке, но критика команды как от собственных болельщиков, так и от международной прессы, не прекращается.

Команда, полная невероятного количества талантов и у которой по исполнителям проседает только центр обороны, где не хватает опыта и силы Гарри Магуайра. Но все, что идет над обороной - это едва ли не команда мечты. Вот только Гарет выглядит не тем наставником, который сможет из нее выжать максимум.

Кажется, что проблемы у них могут быть против любого соперника, как это произошло не так давно против Исландии, которая смогла минимально обыграть трех львов на "Уэмбли". Исполнители есть, но есть ли стильная команда? Вопрос открытый. Квалификационный этап прошел чрезвычайно легко и просто, они оформили выход из непростой группы, но сейчас наступает решающий момент, невероятное давление. Что там будет с нервами?

Цифры и факты

Это будет первая в истории встреча между этими сборными в официальных матчах, ранее они не встречались;

Англия выиграла всего 1 из своих последних 5 матчей накануне старта Евро;

За последние 17 матчей Англия не смогла забить ни одного гола в ворота своих соперников всего дважды;

Из последних 10 матчей лишь один Сербия завершила вничью.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Драгана Стойковича нет никаких проблем с составом накануне первого матча Евро-2024. Все игроки из заявки готовы идти в бой.

Что касается Гарета Саутгейта и его команды, то проблемы с повреждением есть у Люка Шоу, который почти наверняка пропустит игру. Также под вопросом готовность Джона Стоунза, который недавно заболел и работал отдельно от команды. Все остальные готовы играть.

Сербия, 3-4-2-1: В. Милинкович-Савич — Миленкович, Велькович, Павлович — Живкович, Гудель, Лукич, Костич — С. Милинкович-Савич, Тадич — Митрович

Англия, 4-2-3-1: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гейи, Триппьер — Александер-Арнолд, Райс — Сака, Беллингем, Фоден — Кейн

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Сербией и Англией от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Если кто-то из-за очевидно фаворитного статуса команды Гарета Саутгейта ожидает здесь легкой прогулки для трех львов, то зря. Соперник у них не такой простой, как может показаться на первый взгляд, да и сами англичане перед Евро выглядели максимально неубедительно. Конечно, здесь уже будет давление результата, поэтому все же склоняемся к победе фаворита, вот только победа эта будет добыта очень непросто.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.