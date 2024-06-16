Румыния - Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 17.06.2024

Четвертый чемпионат Европы в истории для нас, и четвертый подряд. В понедельник в Мюнхене сборная Украины под руководством Сергея Реброва стартует на Евро-2024. Первым соперником по группе E для "сине-желтых" будет национальная команда Румынии Эдуарда Йорданеску, которая отобралась на форум в Германии напрямую.

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Первый тур группы E, Евро-2024

Понедельник, 17-е июня

Мюнхен, "Альянц Арена"

Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

Румыния 16:00 Украина

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Румыния: последние новости

Румыния не проводила официальных матчей аж с прошлого ноября. Именно тогда команда Эдуарда Йорданеску в последнем туре квалификации на своем поле минимально одолела Швейцарию и обеспечила себе путевку на Евро-2024, сенсационно выйдя с первого места группы, в которой не было ни одного гранда.

После того "трехцветные" провели четыре контрольных спарринга: два в марте и два в июне. Результаты, мягко говоря, не впечатляют. Весной была ничья с Северной Ирландией (1:1) и поражение в результативном матче от представителя Латинской Америки - Колумбии (2:3).

В свою очередь, уже перед самым форумом в Германии румыны расписали две достаточно безыдейные нулевые ничьи - с далеко не самыми сильными сборными Болгарии и Лихтенштейна. Даже сам Мирча Луческу был недоволен выбором команд для подготовки к Евро. По словам бывшего тренера донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" игра против команды (прим. - Лихтенштейн), которая не проходит центр поля не является показательной.

Однако, опять же, это лишь товарищеские игры. Поэтому, сильно акцентировать внимание на этих выступлениях не стоит, тем более делать из них окончательные выводы. Румыния - крепкий орешек и типичный представитель европейских команд второго эшелона. Это добротная сборная, которая прежде всего делает ставку на надежную игру в защите и контратаки. Это и подтверждает статистика отбора к этому ЧЕ. За 10 матчей румыны пропустили лишь 5 (пять!) мячей, хотя и при этом поразили ворота соперника лишь 16 раз.

Ориентировочный состав сборной Румынии: Молдаван, Рациу, Дрегушин, Раковицан, Банку, Марин, Сореску, Станчу, Олару, Коман, Дрегуш.

Украина: последние новости

Три контрольных матча в рамках подготовки к этому Евро получились максимально разными. С немцами мы большинство игрового времени отбивались, хоть и показали хорошую организацию в обороне и сумели сохранить свои ворота "сухими". Против Польши "сине-желтые" сыграли экспериментальным и по сути резервным составом, который не оправдал себя - в итоге поражение со счетом 1:3. А с молдаванами, которые откровенно значительно ниже классом, подопечные Сергея Реброва вышли основой и покуражились, хотя и при этом послевкусие от триумфа испортила травма Виталия Миколенко.

Поэтому, трудно составить какую-то четкую картину из этих товарищеских игр. У нас точно есть определенный класс, но и хватало в этих спаррингах сумбура. Однако, это лишь была подготовка. Были очень хорошие аспекты, например выход из-под прессинга или быстрый переход из обороны в атаку. Однако, случались и конкретные провалы. В частности, здесь прежде всего речь идет о балансе в разных зонах, то есть его отсутствие.

Скорее всего, стоит ожидать, что по позиции фулбека "ирисок" заменит другой представитель АПЛ - Александр Зинченко. На всех остальных же местах в ростере вряд ли будут интриги. Кроме одной, вполне возможно, что Сергей Станиславович может выпустить именно Романа Яремчука в основе, а не Артема Довбика.

Мы подходим к этой игре на правах фаворита. И абсолютно логично, что если мы хотим доказывать свой статус главного претендента на вторую позицию в своем квартете, то должны забирать три очка с румынами. Никто не говорит, что будет легко - бесспорно, это большой форум и здесь все умеют играть в футбол. Однако, кого кого, а команду Эдуарда Йорданеску мы должны по спортивному уважать, но точно не бояться и делать ставку на собственные сильные стороны.

Ориентировочный состав сборной Украины: Лунин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Степаненко, Судаков, Шапаренко, Цыганков, Мудрик, Довбик.

Румыния - Украина. Последние матчи

Румыния:

Украина:

Румыния - Украина. Личные встречи

Это будет первый по официальный поединок в истории очных противостояний румын и украинцев. До этого "трехцветные" и "сине-желтые" провели между собой 6 товарищеских матчей.

Общая статистика с небольшим преимуществом на стороне сборной Румынии. Последний раз эти команды пересекались в далеком 2016-м году - тогда в результативной игре победу вырвали именно украинцы.

Статистика очных поединков:

Победы: 3 - 2

Забитые мячи: 14 - 10

В среднем голов за матч: 2.33 - 1.67

Самая большая победа: 4:1 - 3:4

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Румыния - Украина. Положение в группе

EURO Grp. E # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Бельгия 0 0 0 0 0-0 0 2 Румыния 0 0 0 0 0-0 0 3 Словакия 0 0 0 0 0-0 0 4 Украина 0 0 0 0 0-0 0

Румыния - Украина. Ставка и коэффициенты

Румыния - Украина. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. Букмекеры считают фаворитом именно "сине-желтых". По подбору исполнителей мы действительно на бумаге имеем лучший состав, хотя это Евро и здесь просто никому не будет. Однако, все же мы верим в уровень и мастерство наших ребят. Поэтому поставим на триумф команды Сергея Реброва, при этом румыны сумеют поразить наши ворота.