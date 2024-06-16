Евро - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бельгия - Словакия. Анонс и прогноз матча Евро на 17.06.2024
Матч из группы Украины
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Матч, за которым точно надо следить. Это группа сборной Украины, а значит - наши будущие соперники. Бельгийцы и словаки в третий раз подряд будут участвовать в главной части Евро. У них разные задачи, разные возможности, но желание "зажечь" - есть у обоих. Группа Е начинает свои выступления.
Чемпионат Европы 2024. Группа Е
17.06.2024. "Дойче Банк Парк" (Франкфурт)
Бельгия - Словакия. 19:00
Главный арбитр: Халил Умут Мелер (Турция)
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1
Бельгия
Команда Доменико Тедеско - в прекрасной форме. 15 матчей подряд бельгийцы не проигрывают. А это, к слову, еще с Чемпионата мира-2022. Учитывая, что тогда сборную возглавлял Роберто Мартинес, можем понять, что нынешний коуч Тедеско горький вкус поражений пока не испытывал.
Квалификацию к Евро команда преодолела очень неплохо, заняв 1-е место в группе с Австрией, Швецией, Азербайджаном и Эстонией. 6 побед, 2 ничьи, много забивали, мало пропускали - задача выполнена почти безупречно. Интересно, что перед стартом чемпионата Европы Бельгия решила не спарринговаться с сильными оппонентами. Почти без особых усилий победили Черногорию (2:0) и просто сокрушили Люксембург (3:0). Да, счет не такой большой, но мог быть очень неприличным.
Тедеско имеет несколько проблем с составом. Под вопросом защитники Томас Менье и Аксель Витсель, травмировавшиеся в контрольных играх. Большой потерей является отсутствие на турнире голкипера Тибо Куртуа. Официальная причина - дать возможность тому отдохнуть, полностью восстановиться от травмы и хорошо подготовиться к новому сезону. Хотя СМИ имеют другую версию - якобы у игрока конфликт с тренером. Также в заявку на Евро не попали Леандер Дендонкер, Миши Батшуайи, Алексис Салемакерс и Ханс Ванакен. Как для Бельгии - очень значимые игроки, однако Тедеско решил обойтись без них.
Словакия
Для Словакии участие в финальной части Евро - уже успех. Потому что преодолевать квалификации то ли Чемпионата мира, то ли Чемпионата Европы не всегда получается. Самое большое достижение - 1/8 финала. Нет никаких предпосылок, что в этом году словаки побьют свой рекорд, ведь выглядят на бумаге чуть ли не аутсайдерами группы.
"Классно, что все считают Словакию аутсайдером группы. Нам терять нечего, мы можем играть спокойно. А вот наши соперники по группе будут играть под давлением, от них в каждом матче не ждут ничего, кроме победы, - любой другой результат будет расценен как провал. Так что мне нравится быть аутсайдером. Из малого можно извлечь многое", - сказал полузащитник сборной Словакии Станислав Лоботка. Что-то в этом есть. В любой ситуации нужно искать преимущества.
Сборную возглавляет итальянец Франческо Кальцона. Здесь у него получается намного больше, чем у "Наполи". "Соколы" уверенно вышли из группы во время Квалификации. Первыми стали португальцы, вторыми - подопечные Кальцоны, а дальше расположились менее именитые Люксембург, Исландия, Босния и Герцоговина и Лихтенштейн. Словакия дважды проиграла только Португалии, а это значит, что показала свой максимум.
Перед Евро команда провела 2 контрольные игры. Если на разгром Сан-Марино (4:0) можно даже не обращать внимания, то уничтожение Уэльса с таким же счетом - неожиданный результат. Даже несмотря на то, что "драконы" играли экспериментальным составом.
Кадровых проблем нет. Голкипер Дубравка, защитник Шкриняр и полузащитники Лоботка-Куцка должны стать лидерами команды, которые помогут в хорошем выступлении. На них рассчитывают все словаки.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Бельгии:
08.06. Бельгия - Люксембург 3:0 (Контрольный матч)
05.06. Бельгия - Черногория 2:0 (Контрольный матч)
26.03. Англия - Бельгия 2:2 (Контрольный матч)
- Последние 3 встречи Словакии:
09.06. Словакия - Уэльс 4:0 (Контрольный матч)
05.06. Словакия - Сан-Марино 4:0 (Контрольный матч)
26.03. Норвегия - Словакия 1:1 (Контрольный матч)
- Последние очные встречи:
2013. Бельгия - Словакия 2:1 (Контрольный матч)
2006. Словакия - Бельгия 1:1 (Контрольный матч)
2002. Бельгия - Словакия 1:1 (Контрольный матч)
Положение в группе
EURO Grp. E
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Бельгия - Словакия от UA-Футбол
Сборная Бельгии выглядит намного сильнее своего соперника. Одни только Лукаку, Троссар, Доку и Де Брюйне чего стоят. Под руководством Тедеско бельгийцы забивают в среднем 2-3 мяча за игру. Атакующий футбол - это про них. Словакия тоже не относится к командам, играющим на оборону. Все говорит о том, что мы увидим победу Бельгии и ТБ 2,5.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- Польша – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Экс-звезда Шахтера Чиприан Марика дал прогноз на матч Румыния – Украина
- "Регбист". Леоненко объяснился за прозвище Мудрику
- Польша – Нидерланды. Прогноз матча Евро-2024 на 16.06.2024
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО