Бельгия - Словакия. Анонс и прогноз матча Евро на 17.06.2024

Матч, за которым точно надо следить. Это группа сборной Украины, а значит - наши будущие соперники. Бельгийцы и словаки в третий раз подряд будут участвовать в главной части Евро. У них разные задачи, разные возможности, но желание "зажечь" - есть у обоих. Группа Е начинает свои выступления.

Чемпионат Европы 2024. Группа Е

17.06.2024. "Дойче Банк Парк" (Франкфурт)

Бельгия - Словакия. 19:00

Главный арбитр: Халил Умут Мелер (Турция)

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Бельгия

Команда Доменико Тедеско - в прекрасной форме. 15 матчей подряд бельгийцы не проигрывают. А это, к слову, еще с Чемпионата мира-2022. Учитывая, что тогда сборную возглавлял Роберто Мартинес, можем понять, что нынешний коуч Тедеско горький вкус поражений пока не испытывал.

Квалификацию к Евро команда преодолела очень неплохо, заняв 1-е место в группе с Австрией, Швецией, Азербайджаном и Эстонией. 6 побед, 2 ничьи, много забивали, мало пропускали - задача выполнена почти безупречно. Интересно, что перед стартом чемпионата Европы Бельгия решила не спарринговаться с сильными оппонентами. Почти без особых усилий победили Черногорию (2:0) и просто сокрушили Люксембург (3:0). Да, счет не такой большой, но мог быть очень неприличным.

Тедеско имеет несколько проблем с составом. Под вопросом защитники Томас Менье и Аксель Витсель, травмировавшиеся в контрольных играх. Большой потерей является отсутствие на турнире голкипера Тибо Куртуа. Официальная причина - дать возможность тому отдохнуть, полностью восстановиться от травмы и хорошо подготовиться к новому сезону. Хотя СМИ имеют другую версию - якобы у игрока конфликт с тренером. Также в заявку на Евро не попали Леандер Дендонкер, Миши Батшуайи, Алексис Салемакерс и Ханс Ванакен. Как для Бельгии - очень значимые игроки, однако Тедеско решил обойтись без них.

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Словакия

Для Словакии участие в финальной части Евро - уже успех. Потому что преодолевать квалификации то ли Чемпионата мира, то ли Чемпионата Европы не всегда получается. Самое большое достижение - 1/8 финала. Нет никаких предпосылок, что в этом году словаки побьют свой рекорд, ведь выглядят на бумаге чуть ли не аутсайдерами группы.

"Классно, что все считают Словакию аутсайдером группы. Нам терять нечего, мы можем играть спокойно. А вот наши соперники по группе будут играть под давлением, от них в каждом матче не ждут ничего, кроме победы, - любой другой результат будет расценен как провал. Так что мне нравится быть аутсайдером. Из малого можно извлечь многое", - сказал полузащитник сборной Словакии Станислав Лоботка. Что-то в этом есть. В любой ситуации нужно искать преимущества.

Сборную возглавляет итальянец Франческо Кальцона. Здесь у него получается намного больше, чем у "Наполи". "Соколы" уверенно вышли из группы во время Квалификации. Первыми стали португальцы, вторыми - подопечные Кальцоны, а дальше расположились менее именитые Люксембург, Исландия, Босния и Герцоговина и Лихтенштейн. Словакия дважды проиграла только Португалии, а это значит, что показала свой максимум.

Перед Евро команда провела 2 контрольные игры. Если на разгром Сан-Марино (4:0) можно даже не обращать внимания, то уничтожение Уэльса с таким же счетом - неожиданный результат. Даже несмотря на то, что "драконы" играли экспериментальным составом.

Кадровых проблем нет. Голкипер Дубравка, защитник Шкриняр и полузащитники Лоботка-Куцка должны стать лидерами команды, которые помогут в хорошем выступлении. На них рассчитывают все словаки.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Бельгии:

08.06. Бельгия - Люксембург 3:0 (Контрольный матч)

05.06. Бельгия - Черногория 2:0 (Контрольный матч)

26.03. Англия - Бельгия 2:2 (Контрольный матч)

Последние 3 встречи Словакии:

09.06. Словакия - Уэльс 4:0 (Контрольный матч)

05.06. Словакия - Сан-Марино 4:0 (Контрольный матч)

26.03. Норвегия - Словакия 1:1 (Контрольный матч)

Последние очные встречи:

2013. Бельгия - Словакия 2:1 (Контрольный матч)

2006. Словакия - Бельгия 1:1 (Контрольный матч)

2002. Бельгия - Словакия 1:1 (Контрольный матч)

Положение в группе

EURO Grp. E # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Бельгия 0 0 0 0 0-0 0 2 Румыния 0 0 0 0 0-0 0 3 Словакия 0 0 0 0 0-0 0 4 Украина 0 0 0 0 0-0 0

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бельгия - Словакия от UA-Футбол

Сборная Бельгии выглядит намного сильнее своего соперника. Одни только Лукаку, Троссар, Доку и Де Брюйне чего стоят. Под руководством Тедеско бельгийцы забивают в среднем 2-3 мяча за игру. Атакующий футбол - это про них. Словакия тоже не относится к командам, играющим на оборону. Все говорит о том, что мы увидим победу Бельгии и ТБ 2,5.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша