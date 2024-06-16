Один из главных фаворитов Евро-2024 начнёт свой путь на турнире со встречи против команды Австрии. Францию ждёт нетипично смелый и агрессивный соперник, который попробует навязать вице-чемпионам мира свою игру.

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Евро-2024. Группа D, 1-й тур

Дюссельдорф, Меркур Шпиль-Арена

Австрия – Франция 22:00

Трансляция – Megogo

Австрия

Австрия явно собирается переписать свои собственные рекорды на Евро, несмотря на тяжелую группу. На прошлом первенстве Европы "Дас Тим" впервые вышли в плей-офф, одержав свои первые две победы в финальном стадии турнира. С тех пор австрийцы стали только сильнее благодаря работе Ральфа Рангника.

Рангник – один из главных визионеров немецкого и австрийского футбола современности, сыгравший важную роль в успехах концерна РБ в нашей любимой игре. По сути, почти всё текущее поколение австрийцев прошло либо через Зальцбург, либо Лейпциг, либо близкий по духу клуб Бундеслиги, а потому отлично знакомо с принципами работы наставника национальной команды.

Для полного счастья не хватает лишь оптимального состава. Безусловно, главной потерей стала травма Давида Алабы. Кроме защитника "Реала" на Евро также не поехал Ксавьер Шлагер, который провёл феноменальный сезон в составе Лейпцига и был лидером центра поля. Всё ещё в деле Марко Арнаутович, хотя 33-летний ветеран должен уступить место в старте одному из лучших таргетменов Бундеслиги Михаэлю Грегоричу.

Франция

Можно по разному относиться к прагматичному стилю Дидье Дешама, но он определённо даёт плоды. "Ле Бле" выходили в финал трижды за 4 последних больших турнира: проиграли в экстра-таймах Португалии на Евро-2016, после чего взяли ЧМ и были в шаге от повторения успеха на мундиале в Катаре 2 года назад.

На европейских первенствах Франция при этом выступает слабее. Последний титул был добыт ещё с Дешамом в качестве капитана в 2000-м. Одна из причин – проваленный минувший Евро лидером команды Килианом Мбаппе. Новичок "Реала" все свои 12 голов на больших турнирах провёл на ЧМ, в то время как в 2021-м Килиан не смог забить с 15 ударов, включая 11-метровый в проигранной Швейцарии серии пенальти в 1/8.

Мбаппе получил ушиб в спарринге с Люксембургом, но должен выйти с первых минут в понедельник. А вот Тчуамени, пропустивший финал ЛЧ, из-за травмы уступит место в старте Нголо Канте. Интересен выбор Дешама в центре обороны: Дидье долго не доверя Салиба, но после блестящего сезона защитник "Арсенала" может вытеснить Конате. В то же время Упамекано считается основным, несмотря на тяжелый сезон за "Баварию".

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Личные встречи

На больших турнирах соперники встречались три раза:в 1934-м Австрия победила на ЧМ, Франция – на мундиале-1982. Всего у австрийцев одна победа в 10 последних встречах против "ле бле", когда в отборе к ЧМ-2010 они победили в Вене 3:1. В Лиге наций в 2022-м году в Австрии была зафиксирована ничья 1:1, а дома французы победили 2:0.

Ориентировочные составы

Австрия: Пентц – Пош, Линхарт, Траунер, Мвене – Лаймер, Зайвальд, Забитцер – Виммер, Грегорич, Баумгартнер

Франция: Меньян – Кунде, Салиба, Упамекано, Тео Эрнандес – Канте, Рабьо – Дембеле, Гризманн, Тюрам – Мбаппе

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Австрия – Франция от UA-Футбол

Австрия привыкла диктовать сопернику свою игру, вне зависимости от уровня сопротивления. Французы должны несколько раз наказать соперника за агрессивный прессинг, обладая орудиями уровня Мбаппе в контратаках. Но и свой мяч австрийца запросто могут найти. Ставка: победа Франции + тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.30.