Турция – Грузия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 18.06.24

Исторический матч для грузинского футбола, ведь сборная этой страны впервые в истории будет играть на Чемпионате Европы. Соперником грузин станет сборная Турции. Нас ожидает интересное и интригующее противостояние.

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Евро-2024. Группа F. 1-й тур

18 июня. 19:00. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"

Трансляция: Megogo Football 1

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Туреччина - Грузія Смотреть трансляцию

Турция: последние новости

Турецкую сборную уже по ходу отбора на Евро-2024 возглавил Винченцо Монтелла. Турция достаточно уверенно сыграла в квалификации: пять побед, две ничьи и одно поражение. В группе с Хорватией и Уэльсом сборная Турции заняла первое место и это хороший показатель для команды, которая не всегда играет стабильно.

В 2024 году Турция сыграла четыре контрольных матча: три поражения и ничья. К слову, вничью подопечные Монтеллы сыграли с итальянцами. Однако, не стоит обращать особое внимание этим результатам, ведь финальная часть Евро-2024 - это совсем другой турнир. Одним из лидеров этой сборной можно считать 19-летнего хавбека "Реала" Арду Гюллера. Также стоит отметить защитника "Ромы" Зеки Челика. Ну а Чалханоглу и Йилмаза дополнительно представлять не стоит. К сожалению, без травм тоже не обошлось. На Евро-2024 не смогут сыграть Энес Юнал, Озан Кабак и Чаглар Сьюнджу.

Отметим, что на Евро-2020 сборная Турции проиграла все свои матчи в группе и заняла последнее место. Тем не менее, у этой команды есть все шансы бороться за плей-офф в группе с Грузией, Португалией и Чехией.

Ориентировочный состав Турции: Гюнок - Челик, Бардакчи, Акайдин, Демирал - Чалханоглу - Гюлер, Мюлдюр, Озкан, Актюркогла - Илмаз

Грузия: последние новости

Во вторник станем свидетелями исторического события для грузинского футбола. Грузия впервые в своей истории будет играть в финальной части Евро. Пробиться на Евро-2024 грузинам удалось через путь Лиги Наций. Сначала обыграли Люксембург, а в финале плей-офф в серии пенальти обыграли Грецию. Безусловно, в таких результатах велика заслуга Вилли Саньоля, которому удалось подвести своих подопечных к единному знаменателю.

Сборная Грузии может терпеть и добиваться результата за счет морально-волевых качеств. Иногда бывают проблемы с дисциплиной, но характер у команды есть. Среди лидеров сборной Грузии можно отметить: голкипера Георгия Мамардашвили, защитника Соломона Кверквелию, хавбеков Георгия Цитаишвили и Хвичу Кварацхелию. Также не забываем о защитнике "Шахтера" Георгии Гочолеишвили. За всю историю действительно сейчас очень сильно поколение футболистов в Грузии.

Как ни странно, но перед Евро-2024 подопечные Саньоля сыграли всего один контрольный матч. Грузия благодаря голам Китеишвили, Микаутадзе и Зивзовадзе выиграла у Черногории (3:1).

Ориентировочный состав Грузии: Мамардашвили – Гвелесиани, Кашия, Двали – Какабадзе, Кочорашвили, Китеишвили, Чакветадзе, Цитаишвили – Микаутадзе, Кварацхелия

Цифры и факты

Это будет первая в истории игра сборной Грузии в финальной части Евро;

Победная серия Грузии длится три матча подряд;

Турция не может выиграть пять матчей;

Самые выдающиеся достижения турецкого футбола – бронза ЧМ-2002 и полуфинал ЧЕ-2008.

Личные встречи

В новейшей истории команды сыграли между собой пять матчей: три победы Турции, победа Грузии и ничью. В последний раз соперники встречались 12 лет назад. Тогда в контрольном матче победила Турция – 3:1.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры считают фаворитами противостояния Турцию. Грузия впервые будет играть на Евро, а вот у Турции немалый опыт выступлений на самых престижных соревнованиях. Однако недооценивать Грузию не стоит. Эта команда точно способна навязать борьбу и громко заявить о себе. Прогноз – обе команды забьют (2.11).