Португалия - Чехия. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 18.06.2024

Понедельник стал первым днем сюрпризов на Евро-2024. Франция избежала такого, но победила лишь благодаря автоголу. А Бельгия, предыдущая команда Роберто Мартинеса, проиграла Словакии. Нынешняя команда Мартинеса, Португалия, желает избежать такого против Чехии. Также желает избежать судьбы Украины, как и "Селесао", отыгравшей три контрольных матча перед турниром, а не два.

Чемпионат Европы-2024

Группа F. Первый тур

18 июня. 22:00. Лейпциг. "Ред Булл Арена"

Португалия - Чехия

Главный арбитр: Марко Гвида (Италия)

Состояние команд

Украина и Португалия - единственные сборные, отыгравшие в июне три товарищеских матча, а не два. Последствия для первой мы вчера видели, хотя дело, разумеется, не только в этом. Посмотрим, как отреагирует вторая, вышедшая из тех матчей с неприятным осадком - двумя пропущенными от Финляндии (4:2) и поражением от Хорватии (1:2). А ещё и был 0:2 от Словении в марте.

Мартинес, правда, заявляет, что переживать не следует, поскольку речь о товарищеских матчах, в которых постоянно менялись составы и тактические схемы, проводились эксперименты. А лучше вспоминать об Отборе на Евро с десятью победами в десяти матчах, разницей мячей 36:2. Когда сборная выглядела высвободившейся после правления нацеленного на оборону Фернанду Сантуша.

И вправду, с марта "Селесао" успели сыграть и с тремя центральными защитниками, и с двумя, с одним, двумя и тремя чистыми опорниками, с Криштиану Роналду и без него. На КР7, разумеется, наибольшее внимание. После 35-ти голов в Саудовской Аравии и десяти в Отборе он желает воспользоваться шансом взять ещё один трофей для сборной, возможно, последним.

Вопросы насчёт него, правда, не всегда положительные. Не тянет ли он сборную назад, не замедляет ли её, не портит ли командную игру? Мартинес в ответ на такое указывает на его десять голов в Отборе и заявляет, что 39-летний форвард, как и 41-летний защитник Пепе, абсолютно заслужили место в сборной.

Противостоять им сегодня будет Чехия. Её динамика противоположна. Отбор получился очень нервным. Лишь четыре победы в восьми матчах в слабой группе с Албанией, Польшей, Молдовой и Фарерами. Место на Евро пришлось добывать в последнем туре. Хотя оно было обеспечено уверенно - 3:0 над Молдовой. Но мало ли кто громил Молдову... А вот 0:3 от Албании был весьма неприятен.

Атмосфера была настолько неприятной, что главный тренер Ярослав Шилгавы решил уйти. Надоело давление, надоели критика, оскорбления. Его заменил Иван Гашек, в последние 13 лет работавший на Ближнем Востоке. Последней его работой в Европе была... та же сборная Чехии, которую временно возглавлял в 2009-ом году, параллельно с должностью главы Ассоциации Футбола Чехии.

В четырёх товарищеских матчах с Гашеком в 2024-ом году чехи одержали четыре победы. Хотя в соперниках были сборные, не вышедшие на Евро - Норвегия, Армения, Мальта, Северная Македония. Ещё и от всех пропустили. Тем не менее, атмосфера в сборной хорошая, боевая, и тренер заявляет, что все хотят остаться в памяти не как игравшие против Роналду, а как победившие Роналду.

Сегодня португальцы, разумеется, будут доминировать, владеть мячом. Правда, и Гашек заявляет, что его сборная собирается владеть мячом и играть высоко, а иначе зачем выходить на поле?! Сам Мартинес говорит, что чехи играют на победу, чем ему очень нравятся, и потому ожидает "фантастическую игру для нейтральных болельщиков".

Последние матчи команд

Кадры

В последнем товарищеском матче Португалия играла с тремя центральными защитниками и одним чистым опорником. И уверенно победила Ирландию, команду калибра Чехии - 3:0 с дублем Роналду и голом Феликса. Возможно, так сыграет и ныне.

В любом случае, ее россыпь талантов бесконечна. Семеду, Мендеш, Далот, Канселу на флангах обороны, старое поколение Пепе и Данилу, среднее - Диаша и молодое - Антониу Силвы и Инасиу в центре. Последние опорники Пальинья, Витинья или Невеш. Феликс, Леау, Жота, Нету как атакующие полузащитники вдобавок к явным игрокам стартового состава Бернарду Силве и Бруну Фернандешу.

Криштиану стал лучшим бомбардиром предыдущего Евро с пятью голами и вообще лучший бомбардир Евро в истории с 14-ю. Гонсалу Рамуш готов подменить его.

Патрик Шик также забил пять мячей на Евро-2020. Он возглавит атаку Чехии после сезона игрока ротации в великолепном "Байере" с 13-ю голами во всех турнирах. Поскольку ожидается схема 3-5-2, рядом с ним должен выйти кто-то более подвижный - Кухта, Хитил или Хоры. А одним из опорников должен стать атакующий полузащитник - Глужек из того же "Байера" или Барак из "Фиорентины".

Проблема Гашека в центре поля. Садилек вылетел из-за травмы еще до начала турнира, Соучек признается, что приехал в Германию в плохом состоянии. О чем явно свидетельствовали перевязанное колено и пропущенные тренировки. Но Томаш заявляет, что за последние дни ему стало намного лучше. Поддержит его Провод, Черны, Юрасек или Лингр.

Хотя, возможно, защитник Холеш вспомнит молодость и вернётся в центр поля. Тогда в обороне есть Зима, Витик, Гранач и Влчек. Кстати, все - игроки чешской лиги. Новичок "Жироны" Крейчи играл дома в сезоне 2023/24.

В воротах скорее появится первый вратарь пражской "Славии" Станек, чем второй вратарь "Байера" Коварж. Хотя последний активно играл в сезоне в 2023/24 в Кубке Германии и Лиге Европы.

Интересно, что оба тренера отказались предоставить какую-либо информацию о стартовом составе своих команд на матч. Разве что Мартинес объявил, что в воротах португальцев будет играть Кошта. Так что ожидаем сюрпризы.

Португалия: Диогу Кошта, Канселу, Данилу, Пепе, Инасиу, Мендеш, Пальинья, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду, Феликс

Чехия: Станек, Цоуфал, Зима, Холеш, Крейчи, Доудера, Соучек, Провод, Глужек, Кухта, Шик

Цифры и факты

Португалия и Чехия (времена Чехословакии не учитываются) встречались пять раз. Первый из матчей выиграли чехи - 1:0 в 1/4 финала Евро-1996. Но затем четыре матча подряд выиграли португальцы - 3:1 на Евро-2008, 1:0 на Евро-2012, 4:0 и 2:0 в Лиге Наций в 2022-ом году

Португалия стала единственной сборной, выигравшей десять матчей в Отборе. С общей разницей мячей 36:2. Ее серии побед, без поражений и с забитыми мячами в официальных матчах - те же десять, после 0:1 от Марокко в четвертьфинале Чемпионата Мира-2022

В пяти матчах в 2024-ом году (все - товарищеские) Португалия забила 13 мячей, но и пропустила восемь. Она забивала вместе с товарищескими в 14-ти из 15-ти последних матчей

Чехия выиграла пять последних матчей во всех турнирах, хотя четыре из них - товарищеские. В последних 14-ти матчах, включая товарищеские, она проиграла лишь однажды, выиграв девять и четыре сведя вничью

Чехия пропустила в четырёх последних матчах, включая товарищеские, в пяти из последних шести, в девяти из последних 11-ти. Хотя и забивала в 11-ти из последних 12-ти

Криштиану Роналду и Патрик Шик - лучшие бомбардиры предыдущего Евро с пятью голами каждый. Первый - лучший бомбардир Евро в истории с 14-ю голами и единственный, кто забивал на пяти Чемпионатах Европы. Два из его голов на Евро состоялись в двух матчах против Чехии

Прогноз: Португалия - Чехия 2:1

Может ли состояться ещё один сюрприз? Вполне. Португалия прошла Отбор подозрительно легко, в товарищеских матчах после этого уже сдала. А Чехия - боевитая собранная сборная и действующий четвертьфиналист Евро. Ещё и оба тренера говорят, что матч отнюдь не решающий, а это всегда в пользу аутсайдера. Ожидается интересная игра, в которой и чехам будет что сказать.

И всё же кажется, что качество Португалии, умение сборных Мартинеса играть матчи групповых турниров (его проблемы начинаются в плей-офф) и проблемы Чехии в центре поля принесут победу фавориту. Так что более интересная ставка, чем сюрпризный счёт - на "обе забьют" либо на более двух мячей в матче. Возможно, и на более трёх.