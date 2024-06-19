Хорватия - Албания. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 19.06.2024

Евро-2024, группа B, второй тур

19 июня 2024 года. Гамбург, "Фолькпаркштадион"

Хорватия 16:00 Албания

Телетрансляция – Megogo, Megogo Футбол 1, Суспільне

Сборные Хорватии и Албании проиграли в первом туре. Учитывая, что их соперники по группе – это Испания и Италия – победа во втором матче является обязательной для того, чтобы сохранять шансы на выход в 1/8. Об этом, прежде всего, говорят хорваты, но и албанцы мечтают о трех очках.

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Новости Хорватии

Никто не спорит с тем, что поражение в игре с Испанией заслуженный результат, однако счет 0:3 может вводить в заблуждение. Хорватия действительно провалила определенные отрезки в матче, в частности вторую половину первого тайма, но она не выглядела безнадежной. Команда Далича выполнила 16 ударов, не забила пенальти, и ее xG составлял 2.38 – больше Испании (2.01).

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Однако Хорватия получила немалую порцию критики, и сами футболисты и тренеры балканской сборной признают, что это не был хороший матч в их исполнении. В частности Хорватии надо быть более смелыми, играть быстрее, агрессивнее.

Как действовать в игре с Албанией? Далич говорит, что команда должна играть со спокойствием. "Мы должны быть умными и сосредоточенными, не терять голову. Надо опираться на свою силу. Главное – правильный подход, отмечает тренер сборной Хорватии.

Хорватия подходит к игре второго тура в неполном составе – травмировался Никола Влахович. Ожидается, что в игре с Албанией Гвардиол сыграет в центре защиты, а Соса будет действовать на левом фланге. Также возможно появление Сучича вместо Брозовича в центре поля. Модрич и Ковачич были на заменены уже на 65-й минуте в прошлой игре, поэтому их надо ожидать в старте.

Новости Албании

Как и случае с Хорватией, счет в проигранном матче Албании может вводить в заблуждение. В игре с Италией аутсайдеру удалось воспользоваться ошибкой Димарко, и забить самый быстрый гол в истории Евро, однако Албания не смогла воспользоваться подарком, слишком прижалась к своим воротам, и быстро пропустила два гола в ответ.

Довести такой матч до победы – это было дело техники для итальянцев, и команда Лучано Спаллетти выполнила свою задачу, хотя и Албания может вспоминать о моменте Маная на 90-й минуте. Если бы если бы...

К матчу с Хорватией Албания готовится в полном составе, и на вопрос журналистов, будут ли какие-то изменения в составе, Силвиньо сказал, что не знает.

Статистика команд, цифры и факты

Поражение от Италии было первым для Албании с марта 2023 года. До него у команды Силвиньо были четыре победы и три ничьи.

Сборная Хорватии проиграла три из пяти последних официальных матчей. Это столько же, сколько в 29 предыдущих матчах под руководством Далича.

В игре с Испанией Хорватия больше владела мячом, прервав многолетнюю серию "рохи" по доминации в этом компоненте.

Байрами забивал или отдавал ассисты в последних трех матчах за Албанию (два гола, два ассиста).

Игра с Италией была первой за десять официальных матчей, в которой Албания пропустила больше одного гола.

Последние пять матчей Хорватии и Албании

Хорватия

15.06 Испания 0:3 (Евро-2024)

08.06 Португалия 2:1 (Товарищеский матч)

03.06 Северная Македония 3:0 (Товарищеский матч)

26.03 Египет 4:2 (Товарищеский матч)

23.03 Тунис 0:0 (Товарищеский матч)

Албания

15.06 Италия 1:2 (Евро-2024)

07.06 Азербайджан 3:1 (Товарищеский матч)

03.06 Лихтенштейн 3:0 (Товарищеский матч)

25.03 Швеция 0:1 (Товарищеский матч)

22.03 Чили 0:3 (Товарищеский матч)

Где смотреть матч Хорватия – Албания

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Албанія - Хорватія Смотреть трансляцию

Личные встречи

Хорватия и Албания впервые сыграют друг против друга.

Турнирная таблица

EURO Grp. B # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Испания 1 1 0 0 3-0 3 2 Италия 1 1 0 0 2-1 3 3 Албания 1 0 0 1 1-2 0 4 Хорватия 1 0 0 1 0-3 0

Ставки и Коэффициенты на матч Хорватия – Албания

Прогноз на матч Хорватия – Албания от UA-Football

Если анализировать дополнительные показатели, то можно прийти к выводу, что сборная Хорватии должна была получить больше в игре с Испанией, чем Албания – против Италии. И никто не будет спорить, что по классу Хорватия опережает своего соперника, хотя этот фактор не является определяющим. Обе команды будут бояться ошибиться, однако Хорватия все же должна дождаться своего шанса. Прогноз – победа Хорватии 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.