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Испания - Италия. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 20.06.2024

Евро

Фавориты группы В встречаются между собой

Испания - Италия. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 20.06.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alexandra Fechete/DeFodi Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Испания и Италия вполне комфортно разобрались со своими балканскими оппонентами в первом туре и теперь выяснят, кто более достоин возглавить группу.

Чисто теоретически ничьей может хватить обеим, чтобы выйти в плей-офф, но мы же не верим, что они сыграют на 0:0? Не верим, правда!?

Содержание

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Дивіться матч Євро-2024 Іспанія - Італія
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Евро-2024. Группа В. 2-й тур
20 июня. Гельзенкирхен. "Ауф Шальке"
Испания 22:00 Италия
Арбитр: Славко Винчич (Словения)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости Испании

Испания в первом туре не была идеальной в защите, но сногсшибательная атака буквально "убила" Хорватию — 3:0. Фабиан Руис выбился в герои — у него 1+1. Кроме того, Ламин Ямаль стал самым юным автором ассиста на Евро, а Унаи Симон отбил пенальти.

Все это вкупе подняло настроение на Пиренеях настолько, что "Фурию" уже записывают в лидеры Евро. Форма у нее действительно боевая — 7 побед в 7 официальных матчах подряд; ничего подобного не получалось с 2017 года. Но, опять же, ошибок в защите многовато.

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Перед Италией испанцы уверены в себе. Ушибы Родри и Мораты позади, оба уже тренируются с группой. С очными матчами против "Скуадры" все тоже в порядке. Главное не победить до выхода на поле — так считают Marca, AS и другие. Пожалуй, мы с ними солидарны.

Новости Италии

Тем более, эта Италия отнюдь не проста. Она рано пропустила от Албании, но немедленно собралась, вдавила соперника почти в ворота и забила дважды (2:1).

Разница между "Скуадрой Адзуррой" и "Красной фурией" в том, что первые готовы при удобном счете закрыться и ждать свистка. Их оборона омолодилась и стала даже сильнее. Калафиори — среди самых многообещающих молодых беков мира. Во многом благодаря защите Италия проиграла только 1 из 12 последних матчей, выиграв 8.

Лучано Спаллетти делает отличную работу с командой, которая начала деградировать при позднем Манчини. Тем не менее, ему не хватает победы над топ-соперником, чтобы Италию начали воспринимать как контендера на этом Евро. В какой-то степени это матч не только за очки, но и за статус, который оба соперника как-то подрастеряли за последнее время.

Испания — Италия: статистика личных встреч

"Красная фурия" дважды обыгрывала "Скуадру Адзурру" в Лиге наций в 2021-23 годах — и оба раза по 2:1. При этом на Евро-2020 по пенальти торжествовала уже Италия. А Испанию не спас гол Мораты — 1:1 (4:2).

Также отметим, что эти сборные почти никогда не громят одна другую. Такое случалось лишь дважды в 10 последних встречах, и оба раза побеждали испанцы — 4:0 в финале Евро-2012 и 3:0 в отборе на ЧМ-2018.

Последние матчи Испании

Испания - Италия. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 20.06.2024 - изображение 4

Последние матчи Италии

Испания - Италия. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 20.06.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

EURO Grp. B

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1
Испания - Италия. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 20.06.2024 - изображение 6 Испания
1 1 0 0 3-0 3
2
Испания - Италия. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 20.06.2024 - изображение 7 Италия
1 1 0 0 2-1 3
3
Испания - Италия. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 20.06.2024 - изображение 8 Албания
1 0 0 1 1-2 0
4
Испания - Италия. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 20.06.2024 - изображение 9 Хорватия
1 0 0 1 0-3 0

Ориентировочные составы

У Италии все здоровы, тренеры будут иметь максимальный выбор. У Испании — то же самое, плюс выздоровел Ляпорт, получивший травму до Евро. Он уже тренируется, но играть пока рано, поэтому в центре обороны ждем пару Начо — Ле Норман.

Испания: Симон — Карвахаль, Начо, Ле Норман, Кукурелья — Педри, Родри, Фабиан Руис — Ямаль, Мората, Нико Уильямс

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бастони, Калафиори, Димарко — Жоржиньо, Барелла — Фраттези, Пеллегрини, Кьеза — Скамакка

Испания — Италия: ставки и коэффициенты

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2,17
3,25
3,75
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Испания — Италия: прогноз от UA-Футбол

Обе команды так впечатлили на старте своими атаками и реализацией, что рискнем поставить на "обе забьют". БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,9 и выше.

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