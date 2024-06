Испания - Италия. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 20.06.2024

Испания и Италия вполне комфортно разобрались со своими балканскими оппонентами в первом туре и теперь выяснят, кто более достоин возглавить группу.

Чисто теоретически ничьей может хватить обеим, чтобы выйти в плей-офф, но мы же не верим, что они сыграют на 0:0? Не верим, правда!?

Испания в первом туре не была идеальной в защите, но сногсшибательная атака буквально "убила" Хорватию — 3:0. Фабиан Руис выбился в герои — у него 1+1. Кроме того, Ламин Ямаль стал самым юным автором ассиста на Евро, а Унаи Симон отбил пенальти.

Все это вкупе подняло настроение на Пиренеях настолько, что "Фурию" уже записывают в лидеры Евро. Форма у нее действительно боевая — 7 побед в 7 официальных матчах подряд; ничего подобного не получалось с 2017 года. Но, опять же, ошибок в защите многовато.

Перед Италией испанцы уверены в себе. Ушибы Родри и Мораты позади, оба уже тренируются с группой. С очными матчами против "Скуадры" все тоже в порядке. Главное не победить до выхода на поле — так считают Marca, AS и другие. Пожалуй, мы с ними солидарны.

Тем более, эта Италия отнюдь не проста. Она рано пропустила от Албании, но немедленно собралась, вдавила соперника почти в ворота и забила дважды (2:1).

Разница между "Скуадрой Адзуррой" и "Красной фурией" в том, что первые готовы при удобном счете закрыться и ждать свистка. Их оборона омолодилась и стала даже сильнее. Калафиори — среди самых многообещающих молодых беков мира. Во многом благодаря защите Италия проиграла только 1 из 12 последних матчей, выиграв 8.

1 - Italy ???????? won their debut match in 4 consecutive editions among European Championship and World Cup for the first time in history. Group.#EURo2024 #ITAALB pic.twitter.com/ryQiIxxeZN