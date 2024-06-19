Дания – Англия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 20.06.24

Евро-2024. Группа С. 2-й тур

20 июня. 19:00. Франкфурт. "Дойче Банк Парк"

Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 1

После неуверенного старта на Евро в матче против Сербии, команда Гарета Саутгейта получила огромную порцию критики. И нет, проблема не в результате, который им в итоге удалось получить, проблема именно в трусливой игре, которая никак не соответствует тому уровню игроков, которые есть в распоряжении главного тренера.

Теперь сборной трех львов нужно сыграть против более сильного и сбалансированного соперника в лице Дании. Удастся ли и здесь забрать все три очка и если да, то в каком стиле?

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Новости Дании

Подопечные Каспера Юльманна показали достаточно смелый футбол в первом матче чемпионата Европы против Словении. Главная звезда этой сборной, Кристиан Эриксен, сделал красивое возвращение на Евро забитым голом и статуэткой с признанием его лучшим игроком матча. Победу удержать не удалось, однако своих аплодисментов эта команда заслужила.

Они в непростой борьбе выиграли свою квалификационную группу, набрав поровну очков с теми же словенцами. Там удалось выиграть победить своего главного конкурента в предпоследнем туре и обеспечить себе выход на главный турнир.

Потом были вдила и уверенные товарищеские матчи, за которые удалось победить Швецию, Норвегию и Фарерские острова. Команда полна качественных и опытных исполнителей. Удастся ли им прыгнуть столь же высоко, как и три года назад? Вряд ли, ведь тогда "красно-белые" достигли полуфинала и вылетели как раз от Англии. Теперь есть прекрасная возможность отомстить за тот результат.

Новости Англии

Как уже говорилось ранее, за ту победу в матче против Сербии команду Саутгейта безжалостно раскритиковали. Это была слишком прагматичная победа, поскольку они сознательно отдали инициативу сопернику после своего единственного забитого гола и рассчитывали просто удержать результат, а не развивать собственный успех.

И не сказать, что накануне Евро у них была какая-то невероятная форма. В товарищеских матчах перед стартом они смогли обыграть лишь Бонсию и Герцоговину, при этом еще раньше проиграв Бразилии и сыграв вничью с Бельгией. Ну и поражение против исландцев все прекрасно помнят.

Как бы там ни было, а свой первый шаг к выходу из группы сборная трех львов сделала и, учитывая ничью в другом матче того этапа, они единолично возглавляют группу С. Нужно побеждать и на этот раз и все уже заранее понимают, что если англичанам и удастся победить, то только в сложном и прагматичном стиле, иначе Саутгейт не умеет.

Турнирная таблица

EURO Grp. C # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Англия 1 1 0 0 1-0 3 2 Дания 1 0 1 0 1-1 1 3 Словения 1 0 1 0 1-1 1 4 Сербия 1 0 0 1 0-1 0

Личные встречи

07.07.21 ЕВР Англия — Дания 2:1

14.10.20 ЛНУ Англия — Дания 0:1

08.09.20 ЛНУ Дания — Англия 0:0

05.03.14 МТМ Англия — Дания 1:0

09.02.11 МТМ Дания — Англия 1:2

Цифры и факты

В последних 4 матчах между Англией и Данией в основное время проходила ставка ТМ 2.5;

В 5 из последних 7 матчей сборной Англии проходила ставка ТМ 2.5;

В 4 из 6 последних матчей сборной Дании проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Касперу Юльманну точно не стоит жаловаться на кадровую ситуацию, ведь все игроки, которые получили вызов на это Евро, доступны. Никаких дисквалификаций или травм.

А что касается англичан, то там не сможет сыграть Люк Шоу, которого очень не хватало и не хватает в контексте работы левого фланга обороны на атаку.

Дания, 3-4-1-2: Шмейхель — Андерсен, Кристенсен, Вестергор — Бах, Хьюлманд, Хойбьерг, Кристиансен — Эриксен — Хойлунд, Винд

Англия, 4-2-3-1: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гейи, Триппьер — Александер-Арнолд, Райс — Сака, Беллингем, Фоден — Кейн

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Данией и Англией от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 0:1. При всем уважении к Эриксена и его партнеров по команде, кажется, что англичане задушат атакующий потенциал своего соперника. Хотя не только его, свой собственный потенциал они также умеют душить. Вопрос лишь в том, смогут ли они перед этим забить первыми. Если да, то больше, чем на минимальную победу, рассчитывать не стоит. Минимальная победа фаворитов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.