  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Евро
  4. Дания – Англия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 20.06.24
В тренде
Евро
Евро

Евро - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дания – Англия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 20.06.24

Евро

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Данией и Англией в рамках группового этапа Евро-2024

Дания – Англия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 20.06.24

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Евро-2024. Группа С. 2-й тур

20 июня. 19:00. Франкфурт. "Дойче Банк Парк"

Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 1

После неуверенного старта на Евро в матче против Сербии, команда Гарета Саутгейта получила огромную порцию критики. И нет, проблема не в результате, который им в итоге удалось получить, проблема именно в трусливой игре, которая никак не соответствует тому уровню игроков, которые есть в распоряжении главного тренера.

Теперь сборной трех львов нужно сыграть против более сильного и сбалансированного соперника в лице Дании. Удастся ли и здесь забрать все три очка и если да, то в каком стиле?

Favbet
15 000 грн
Ставка без риска
Узнать больше

Содержание

Новости Дании

Подопечные Каспера Юльманна показали достаточно смелый футбол в первом матче чемпионата Европы против Словении. Главная звезда этой сборной, Кристиан Эриксен, сделал красивое возвращение на Евро забитым голом и статуэткой с признанием его лучшим игроком матча. Победу удержать не удалось, однако своих аплодисментов эта команда заслужила.

Они в непростой борьбе выиграли свою квалификационную группу, набрав поровну очков с теми же словенцами. Там удалось выиграть победить своего главного конкурента в предпоследнем туре и обеспечить себе выход на главный турнир.

Потом были вдила и уверенные товарищеские матчи, за которые удалось победить Швецию, Норвегию и Фарерские острова. Команда полна качественных и опытных исполнителей. Удастся ли им прыгнуть столь же высоко, как и три года назад? Вряд ли, ведь тогда "красно-белые" достигли полуфинала и вылетели как раз от Англии. Теперь есть прекрасная возможность отомстить за тот результат.

Дания – Англия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 20.06.24 - изображение 1

Новости Англии

Как уже говорилось ранее, за ту победу в матче против Сербии команду Саутгейта безжалостно раскритиковали. Это была слишком прагматичная победа, поскольку они сознательно отдали инициативу сопернику после своего единственного забитого гола и рассчитывали просто удержать результат, а не развивать собственный успех.

И не сказать, что накануне Евро у них была какая-то невероятная форма. В товарищеских матчах перед стартом они смогли обыграть лишь Бонсию и Герцоговину, при этом еще раньше проиграв Бразилии и сыграв вничью с Бельгией. Ну и поражение против исландцев все прекрасно помнят.

Как бы там ни было, а свой первый шаг к выходу из группы сборная трех львов сделала и, учитывая ничью в другом матче того этапа, они единолично возглавляют группу С. Нужно побеждать и на этот раз и все уже заранее понимают, что если англичанам и удастся победить, то только в сложном и прагматичном стиле, иначе Саутгейт не умеет.

Дания – Англия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 20.06.24 - изображение 2

Турнирная таблица

EURO Grp. C

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1
Дания – Англия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 20.06.24 - изображение 3 Англия
1 1 0 0 1-0 3
2
Дания – Англия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 20.06.24 - изображение 4 Дания
1 0 1 0 1-1 1
3
Дания – Англия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 20.06.24 - изображение 5 Словения
1 0 1 0 1-1 1
4
Дания – Англия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 20.06.24 - изображение 6 Сербия
1 0 0 1 0-1 0

Личные встречи

07.07.21 ЕВР Англия — Дания 2:1

14.10.20 ЛНУ Англия — Дания 0:1

08.09.20 ЛНУ Дания — Англия 0:0

05.03.14 МТМ Англия — Дания 1:0

09.02.11 МТМ Дания — Англия 1:2

Цифры и факты

  • В последних 4 матчах между Англией и Данией в основное время проходила ставка ТМ 2.5;
  • В 5 из последних 7 матчей сборной Англии проходила ставка ТМ 2.5;
  • В 4 из 6 последних матчей сборной Дании проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Касперу Юльманну точно не стоит жаловаться на кадровую ситуацию, ведь все игроки, которые получили вызов на это Евро, доступны. Никаких дисквалификаций или травм.

А что касается англичан, то там не сможет сыграть Люк Шоу, которого очень не хватало и не хватает в контексте работы левого фланга обороны на атаку.

Дания, 3-4-1-2: Шмейхель — Андерсен, Кристенсен, Вестергор — Бах, Хьюлманд, Хойбьерг, Кристиансен — Эриксен — Хойлунд, Винд

Англия, 4-2-3-1: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гейи, Триппьер — Александер-Арнолд, Райс — Сака, Беллингем, Фоден — Кейн

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Дания — Англия
Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Favbet
5.60
3.55
1.74
Узнать больше

Прогноз на матч между Данией и Англией от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 0:1. При всем уважении к Эриксена и его партнеров по команде, кажется, что англичане задушат атакующий потенциал своего соперника. Хотя не только его, свой собственный потенциал они также умеют душить. Вопрос лишь в том, смогут ли они перед этим забить первыми. Если да, то больше, чем на минимальную победу, рассчитывать не стоит. Минимальная победа фаворитов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Словения - Сербия. Анонс и прогноз матча Евро на 20.06.2024
yellow-arrow
Германия - Венгрия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 19.06.24
yellow-arrow
Шотландия – Швейцария. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 19.06.2024
Англия Дания Каспер Юльман Гарет Саутгейт прогноз UA-Футбол Прогнозы Евро 2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости