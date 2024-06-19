Словения - Сербия. Анонс и прогноз матча Евро на 20.06.2024

Команды группы С пока не впечатляют результативностью по сравнению с другими квартетами. Имеем лишь 3 гола - по одному от Англии, Дании и Словении. Кстати, в таком же порядке сборные выстраивались в турнирной таблице. Последними являются сербы, которые без сомнений, будут пытаться улучшить положение в матче со словенцами.

Чемпионат Европы 2024. Группа С

20.06.2024. "Арена Мюнхен" (Мюнхен)

Словения - Сербия. 16:00

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Словения

Последний раз Словения принимала участие в чемпионате Европы 24 года назад. Учитывая, что выход в основную часть турнира для этой страны еще та задача, нужно из всех возможностей брать все от этого Евро. И они уже начали это делать.

Коллектив Матьяжа Кека играет от обороны, ведь понимает, что является андердогом в группе. У всех соперников атакующие звенья представлены именитыми футболистами, поэтому словенцам приходится прежде всего думать о защите. Так они играли с Данией в 1-м туре. Даже после пропущенного гола на 17-й минуте Словения кардинально не отошла от своих планов. Второй тайм для них был веселее - и с мячом чаще стали видеться, и на дальние удары решались. Один из них принес успех, и команда забрала очки у сильной Дании.

В общем, последние выступления Словении вселяют оптимизм. Команда уверенно прошла Квалификацию к Евро, заняв второе место в группе. Кстати, первыми там стали те же датчане (хотя они забрали эту строчку лишь по дополнительным показателям). А в 2024-м году словенцы вообще еще не проигрывали.

Одно очко уже есть. Учитывая, что дальше остались Сербия и Англия, понятно с кем можно реально побороться за победу. Всё с той же оборонительной тактикой. Ибо Милинкович-Савич, Тадич, Йович, Влахович и Митрович покоя не дадут.

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Сербия

Сербы на Евро еще не забивали и очков не брали. Наверняка на что-то другое в матче с Англией рассчитывать было трудно. Но фавориты не только этой игры, но и всего турнира, продемонстрировали далеко не чемпионский футбол. Если бы не индивидуальные умения Беллингема - могла быть ничья.

Амбиции сербов точно выше 4-го места в группе. Возможно даже планируют бороться за 2-ю строчку. Но для этого надо делать первый шаг - побеждать Словению. Сказать, что команда Драгана Стойковича выглядит грозной - нет. Подбор исполнителей неплохой, однако сама игра желает лучшего.

Серьезной проблемой перед следующими матчами стала травма вингера Филипа Костича. Представитель "Ювентуса" в конце первого тайма игры с Англией повредил левое колено и был заменен. Обследование показало частичное повреждение внешней коллатеральной связки. Это означает, что Евро-2024 для Костича завершено.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Словении:

16.06. Словения - Дания 1:1 (Евро-2024)

08.06. Словения - Болгария 1:1 (Контрольный матч)

04.06. Словения - Армения 2:1 (Контрольный матч)

Последние 3 встречи Сербии:

16.06. Сербия - Англия 0:1 (Евро-2024)

08.06. Швеция - Сербия 0:3 (Контрольный матч)

04.06. Австрия - Сербия 2:1 (Контрольный матч)

Последние очные встречи:

2022. Словения - Сербия 2:2 (Лига наций)

2022. Сербия - Словения 4:1 (Лига наций)

2011. Словения - Сербия 1:0 (Квалификация на Евро)

Турнирное положение

EURO Grp. C # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Англия 1 1 0 0 1-0 3 2 Дания 1 0 1 0 1-1 1 3 Словения 1 0 1 0 1-1 1 4 Сербия 1 0 0 1 0-1 0

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Словения - Сербия от UA-Футбол

Словения забивает в 8-ми официальных матчах подряд (а с товарищескими вообще 13), а Сербия в 7-ми официальных играх подряд пропускает. Однако более мастеровитых футболистов имеют как раз вторые. Наш прогноз, учитывая эти факты и желание обеих победить - ничья со счетом 1:1.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша