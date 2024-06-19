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Словения - Сербия. Анонс и прогноз матча Евро на 20.06.2024
Обе захотят только победы
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Команды группы С пока не впечатляют результативностью по сравнению с другими квартетами. Имеем лишь 3 гола - по одному от Англии, Дании и Словении. Кстати, в таком же порядке сборные выстраивались в турнирной таблице. Последними являются сербы, которые без сомнений, будут пытаться улучшить положение в матче со словенцами.
Чемпионат Европы 2024. Группа С
20.06.2024. "Арена Мюнхен" (Мюнхен)
Словения - Сербия. 16:00
Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1
Словения
Последний раз Словения принимала участие в чемпионате Европы 24 года назад. Учитывая, что выход в основную часть турнира для этой страны еще та задача, нужно из всех возможностей брать все от этого Евро. И они уже начали это делать.
Коллектив Матьяжа Кека играет от обороны, ведь понимает, что является андердогом в группе. У всех соперников атакующие звенья представлены именитыми футболистами, поэтому словенцам приходится прежде всего думать о защите. Так они играли с Данией в 1-м туре. Даже после пропущенного гола на 17-й минуте Словения кардинально не отошла от своих планов. Второй тайм для них был веселее - и с мячом чаще стали видеться, и на дальние удары решались. Один из них принес успех, и команда забрала очки у сильной Дании.
В общем, последние выступления Словении вселяют оптимизм. Команда уверенно прошла Квалификацию к Евро, заняв второе место в группе. Кстати, первыми там стали те же датчане (хотя они забрали эту строчку лишь по дополнительным показателям). А в 2024-м году словенцы вообще еще не проигрывали.
Одно очко уже есть. Учитывая, что дальше остались Сербия и Англия, понятно с кем можно реально побороться за победу. Всё с той же оборонительной тактикой. Ибо Милинкович-Савич, Тадич, Йович, Влахович и Митрович покоя не дадут.
Сербия
Сербы на Евро еще не забивали и очков не брали. Наверняка на что-то другое в матче с Англией рассчитывать было трудно. Но фавориты не только этой игры, но и всего турнира, продемонстрировали далеко не чемпионский футбол. Если бы не индивидуальные умения Беллингема - могла быть ничья.
Амбиции сербов точно выше 4-го места в группе. Возможно даже планируют бороться за 2-ю строчку. Но для этого надо делать первый шаг - побеждать Словению. Сказать, что команда Драгана Стойковича выглядит грозной - нет. Подбор исполнителей неплохой, однако сама игра желает лучшего.
Серьезной проблемой перед следующими матчами стала травма вингера Филипа Костича. Представитель "Ювентуса" в конце первого тайма игры с Англией повредил левое колено и был заменен. Обследование показало частичное повреждение внешней коллатеральной связки. Это означает, что Евро-2024 для Костича завершено.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Словении:
16.06. Словения - Дания 1:1 (Евро-2024)
08.06. Словения - Болгария 1:1 (Контрольный матч)
04.06. Словения - Армения 2:1 (Контрольный матч)
- Последние 3 встречи Сербии:
16.06. Сербия - Англия 0:1 (Евро-2024)
08.06. Швеция - Сербия 0:3 (Контрольный матч)
04.06. Австрия - Сербия 2:1 (Контрольный матч)
- Последние очные встречи:
2022. Словения - Сербия 2:2 (Лига наций)
2022. Сербия - Словения 4:1 (Лига наций)
2011. Словения - Сербия 1:0 (Квалификация на Евро)
Турнирное положение
EURO Grp. C
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Словения - Сербия от UA-Футбол
Словения забивает в 8-ми официальных матчах подряд (а с товарищескими вообще 13), а Сербия в 7-ми официальных играх подряд пропускает. Однако более мастеровитых футболистов имеют как раз вторые. Наш прогноз, учитывая эти факты и желание обеих победить - ничья со счетом 1:1.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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