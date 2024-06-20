Евро - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Встреча двух лидеров. Нидерланды – Франция. Прогноз матча Евро-2024 на 21.06.2024
Мбаппе рискует пропустить центральную игру тура
ap news
Евро-2024. Группа D, 2-й тур
Лейпциг, РБ Арена
Нидерланды – Франция 22:00
Трансляция – Megogo
Нидерланды
Нидерланды ярко начали Евро, хотя убедительности в их перфомансе замечено не было. Польша открыла счёт в дебюте и регулярно перехватывала инициативу по ходу матча. У подопечных Кумана часто проваливалась опорная зона, плюс они проигрывали много единоборств, чем позволяли менее именитому сопернику цепляться за игру. Но плюсы все же перевалили, и "оранье" сумели перевернуть матч.
Снова сказал своё слово Ваут Вегорст, забивший в 5-м матче кряду после выхода на замену. Забил первым же касанием. Также нужно отмечать интересную игру Нидерландов через центр. Опускания Депая вглубь, креатив Симонса и качественное движение Гакпо делали их атаку непредсказуемой. В качестве альтернативы был вариант с кроссами на Дюмфриса, который традиционно был опасен в чужой штрафной.
Вербрюгген был важной частью билд-апа, был хорош и на линии, потому его место в воротах не обсуждается. Ван де Вен мог бы пригодиться со своей безумной скоростью, но отсутствие Мбаппе позволяет обойтись без изменений в обороне. Изменения в опорной зоне бы не помешали, но тут Куман из-за травм де Йонга и Копмейнерса остался без опций. Единственные альтернативы – сдавший 33-летний Вейналдум и Гравенберх, которому доверить опорную зону против такого опасного соперника было бы наивно.
Франция
Главного фаворита турнира в первом туре ждала серьёзная проверка в виде команды Австрии. Подопечные Ральфа Рангника ограничивали игру соперника прессингом и солидно атаковали в крайне смелой структуре 3-1-6, вынуждая вингеров Тюрама и Дембеле помногу отрабатывать назад. Франция не самым ярким способом, но победила (1:0). Плохая реализация не позволила раньше закрыть игру, но результат был заслуженным.
Очень кстати пришлось возвращение в старт Нголо Канте, который в фирменной манере запылесосил центр поля и был признан лучшим игроком встречи. Не лучший вечер был для Мбаппе. Звезда двух последних ЧМ запорол пару моментов и так и не нашёл свой первый гол на Евро в карьере. Смущало его взаимодействие с Тюрамом, который даже при всём желании не мог подстроиться под хаотичные перемещения Килиана.
К тому же Мбаппе сломал нос в единоборстве с Данзо и его участие в ближайшем матче находится под вопросом. Судя по всему его место займет Жиру. Салиба уверенно отыграл в защите и должен сохранить место в старте, несмотря на не самую точную игру на мяче. В этом смысле защитник "Арсенала" уравновешивает Упамекано – не такого надёжного сзади, зато очень сильного в игре в пас.
Личные встречи
На Евро пути этих двух команд пересеклись в 4-й раз. Французы побеждали по пенальти в четвертьфинале в 1996-м году, а Нидерланды дважды побеждали на групповом этапе – 3:2 в 2000-м и 4:1 в 2008-м. Тем не менее, Франция в последнее время тотально доминирует в противостоянии, выиграв 7 из 8 последних личных встреч. Ничья для этой дуэли большая редкость – их было всего 4 в 30 матчах.
Статистика и факты
- Франция выиграла в шести последних стартовых матчах на больших турнирах.
- Победа над Австрией стала для Дешама 100-й у руля сборной Франции в 154 матчах (30 ничьих, 24 поражения).
- У Мбаппе 12 голов на Чемпионатах мира и 0 на Евро.
- Стартовый состав против Австрии был самым молодым для Франции за последние 4 Евро (27 лет, 273 дня).
- Нидерланды не проиграли ни одного из 10 последних матчей на групповом этапе на больших турнирах (9 побед, 1 ничья).
- Ваут Вегорст забил Польше спустя 18 секунд после появления на поле.
- Барт Вербрюгген – самый молодой голкипер за 60 лет, сыгравший на Евро (21 год, 303 дня).
Ориентировочные составы
Нидерланды: Вербрюгген – Дюмфрис, де Врей, ван Дейк, Аке – Схаутен, Верман – Симонс, Рейндерс, Гакпо – Депай
Франция: Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес – Канте, Рабьо – Дембеле, Гризманн, Тюрам – Жиру
Турнирная таблица
EURO Grp. D
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|2
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|3
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|4
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Нидерланды – Франция от UA-Футбол
Франция привыкла разбираться с Нидерландами в последнее десятилетие и вряд ли кого-то удивит их победа. При этом "оранье" доказали, что их атака несёт реальную угрозу, и потому Меньян рискует остаться без второго "сухаря" на турнире. Но слабый центр поля не позволит подопечным Кумана претендовать на что-то большее. Ставка: победа Франции + обе забьют с коэффициентом 4.40.
Популярное сейчас
- Сборная Сербии угрожает сняться с Евро-2024. Известна причина
- Анчелотти и игроки Реала контактировали с Луниным после поражения Румынии
- Мудрику нашли потенциальную замену в Челси
- Украина на Евро-2024. Какие коэффициенты дают букмекеры на матчи нашей сборной
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО