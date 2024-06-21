Польша - Австрия. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 21.06.2024

В первом туре группового турнира Евро-2024 Польша и Австрия отыграли очень прилично, но проиграли. И, в принципе, и до этих поражений они понимали, что в такой сложной группе с Нидерландами и Францией лучший шанс на победу - в очном матче. Неудивительно, что тренеры и игроки обеих сборных говорят о решающем матче, плей-офф, финале. Хотя ныне всего лишь второй тур.

Чемпионат Европы-2024

Группа D. Второй тур

21 июня. 19:00. Берлин. "Олимпиаштадион"

Польша - Австрия

Главный арбитр: Халиль Умут Мелер (Турция)

Состояние команд

1 Нидерланды 1 1 0 0 2-1 3 2 Франция 1 1 0 0 1-0 3 3 Польша 1 0 0 1 1-2 0 4 Австрия 1 0 0 1 0-1 0

Изначально было ясно, что в такой группе набирать очки будет очень сложно, а победа в очном матче - обязательная программа, если Польша и Австрия хотят пройти дальше. К тому же, минимальные поражения в первом туре на фоне разгромов и побед с разницей в два мяча в других группах укрепляют их позиции и усиливают мотивацию.

Поляки и австрийцы остались довольны игрой в первом туре, считают, что подтвердила силу и собранность их команд, их амбиции. Настроение обеих весьма положительное, оптимистичное. Ведь вторые проиграли грозной Франции лишь из-за автогола, а первые сильным Нидерландам - из-за гола на 83-ей минуте. "Дидье Дешам был очень рад финальному свистку", - довольно отметил Ральф Рангник.

Разумеется, претензии также имеются, все же речь о поражениях. Рангник считает, что его подопечные играли недостаточно вертикально, слишком осторожно, слишком боялись французов. Подопечные же Михала Пробежа позволили голландцам слишком много ударов по воротам, а сами нанесли маловато. Автогол, провал в центре обороны - необязательные пропущенные. Но в целом ощущения очень хороши.

Пробеж говорит об Австрии как об очень агрессивном сопернике, ожидает много стыков, единоборств. Но также хочет сыграть красиво, в атакующий, доминирующий футбол. Рангник говорит в том же ключе. Игроки же все же больше акцентируют внимание на жесткости, даже жестокости игры.

Следует отметить, что Польша отдыхала на день больше перед этим матчем. Даже на 30 часов. Повлияет ли это на игру? Учитывая интенсивность игры обеих команд - вполне возможно. Также следует отметить, что речь о двух соседях хозяина турнира Германии, способных привезти на матч десятки тысяч болельщиков. Берлин особенно удобен для поляков.

Последние матчи команд

Кадры

Разумеется, главный вопрос в Польше - состояние Роберта Левандовски. Он пропустил первый тур из-за травмы, в сборной прилагают огромные усилия с целью поставить его в строй. И последние сообщения говорят о полной тренировке лидера сборной и его готовности к матчу. Хотя сомнения остаются.

Остаются сомнения и в тактической схеме, если он выйдет. Останется 3-4-2-1, то есть автор гола голландцам Букса уйдёт в запас? Или станет 3-4-1-2? Последняя более вероятна из-за проблем с другим лидером сборной Петром Зелински, не доигравшим первый матч из-за травмы и затем пропускавшим тренировки. Пьотровски и Урбански готовы заменить.

Опомнился от травмы центральный защитник Давидович и должен заменить Соломона. В центре поля возможна смена Себастьяна Шимански на Модера, как произошло в перерыве матча первого тура. Слиш также может выйти.

В Австрии пропускали тренировки крайние защитники Пош и Мвене. Хотя они уже вернулись. Центральный защитник Вебер, автор автогола, был в заголовках, но получил ясную поддержку от партнёров по команде и тренера и благодарен за это. Хотя появление опытного Траунера из "Фейеноорда" нельзя исключать.

В целом изменений не ожидается. 4-2-3-1, Грегоритш, а не опытный Арнаутович в центре атаки.

Польша: Щенсны, Беднарек, Давидович, Кивьор, Франковски, Романчук, Модер, Залевски, Урбански, Левандовски, Букса

Австрия: Пентц, Пош, Дансо, Вебер, Мвене, Гриллитш, Зайвельд, Лаймер, Баумгартнер, Забитцер, Грегоритш

Цифры и факты

Польша и Австрия встречались десять раз. Пять побед у первой, три - у второй, две ничьи. Разница мячей - 19:17. Причем первые пять встреч между ними были товарищескими, последние пять - официальные. В последних пяти, то есть во всех официальных в истории, полное преимущество на стороне поляков - три победы и две ничьи

В первом туре нынешнего турнира Польша потерпела свое первое поражение после восьми матчей без них, если считать и товарищеские. В июньских товарищеских она победила Украину (3:1) и Турцию (2:1)

Австрия тогда же потерпела свое первое поражение после семи матчей без них. В июньских товарищеских она победила Сербию (2:1) и сыграла 1:1 со Швейцарией

Польша забивала в восьми из девяти своих последних матчей, включая товарищеские, но и пропускала в четырёх из пяти последних

Матч против Франции без забитых мячей прервал серию Австрии из 17-ти матчей с забитыми, включая товарищеские. Также он продлил серию матчей с пропущенными до четырёх. Последняя началась сразу после серии из четырёх без пропущенных

Прогноз: Польша - Австрия 1:1

Команды равны по уровню, обе в хорошей форме и настроении, обе отлично понимают важность матча. Ожидаем яростную равную борьбу, высокие скорости, немало интересных атак. Хотя ощущение, что будут подводить последние пасы и удары, что качество в решающий момент не найдётся. Также ощущение драматичной концовки.

Ничья более чем реальна, тем более, что таких во втором туре уже много.