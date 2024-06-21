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Грузия – Чехия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 22.06.24
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Грузией и Чехией в рамках группового этапа Евро-2024
Getty Images / Global Images Ukraine
Евро-2024. Группа F. 2-й тур
22 июня. 16:00. Гамбург. "Фолькспаркштадион"
Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)
Трансляция: Megogo Football 1
Встреча двух коллективов, которые проиграли в первом туре группового этапа и попытаются реабилитироваться за это в матче под номером 2. Что интересно, грузины и чехи очень хорошо провели свои первые матчи и заслужили комплиментов, однако все равно проиграли, из-за чего их шансы на вероятный выход из группы резко снизились, особенно это касается подопечных Вилли Саньйоля.
Новости Грузии
Команда Вилли Саньйоля проводит свое первое Евро в истории и сейчас каждый матч для этого коллектива навсегда войдет в историю как особое событие. Первый гол в матче против Турции они уже забили, отличился Жорж Микаутадзе.
После такого дебютного матча на чемпионате Европы даже не хочется вспоминать то, как грузины выступали в квалификации или в товарищеском матче накануне. То, какой футбол они показали против турок, заставил нейтральных болельщиков аплодировать стоя. Никаких ватокатов, никакого удержания мяча под контролем, только быстрые контратаки и вертикальный футбол.
Как только они получали возможность полететь в атаку, они это делали. Высокое качество самих атак также впечатляло. Это был смелый, эмоциональный и красивый футбол от Грузии. Именно та игра против турок невероятно подогревает интерес к этой игре. Смогут ли они воспроизвести нечто подобное против чехов, но при этом добыть результат?
Новости Чехии
Что касается подопечных Ивана Гашека, то у них в первом туре было куда более сложное испытание, чем у их соперников. Пришлось противостоять португальцам, однако с этой задачей они также справились, но в итоге также проиграли.
Боевитый футбол чехов, которые отталкивались от силы своего оппонента, едва не принес своего результата и вряд ли ту победу, которую вырвал Франсишку Консейсау в компенсированное время, можно назвать закономерной и справедливо добытой. На свой один балл чехи наиграли, они очень организованно оборонялись и неплохо контратаковали.
Вопрос лишь в том, как они будут играть против соперника, который не будет забирать себе инициативу, как португальцы, а с командой, которая также любит и умеет играть вертикально и на контратаках. Так сказать, смогут ли чехи переконтратаковать грузин? Именно в этом матче будет решаться судьба каждой из сборных, важность противостояния невозможно переоценить.
Турнирная таблица
EURO Grp. F
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|2
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|4
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
Цифры и факты
- Это будет первая в истории встреча между сборной Чехии и Грузии;
- В 8 из последних 10 матчей сборной Грузии проходила ставка ТБ 2.5;
- Грузия победила в 3 из последних 4 матчей (как официальных, так и товарищеских);
- В последних 5 матчах сборной Чехии проходила ставка "обе забьют".
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У обеих сборных нет никаких потерь накануне этого матча, главные лидеры команд в лице Хвичи Кварацхелии и Томаша Соучека готовы, поэтому следует ожидать сильные составы.
Грузия, 3-5-2: Мамардашвили — Кверквелия, Кашия, Двали — Какабадзе, Чакветадзе, Меквабишвили, Кочорашвили, Цитаишвили — Микаутадзе, Кварацхелия
Чехия, 3-5-2: Станек — Голеш, Гранач, Крейчи — Цоуфал, Провод, Соучек, Шульц, Доудера — Кухта, Шик
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между Грузией и Чехией от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:2. Обе команды любят играть на контратаках и умеют держать удар после того, как пропускают. Конечно, у команды Ивана Гашека гораздо больший опыт выступлений на таких турнирах и только за счет этого они могут забрать свое. Но то, насколько удивили грузины в первом туре, заставляет усомниться в итоговой победе чехов. Рискнем поставить на то, что в матче будет результативная ничья.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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