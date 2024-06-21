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Грузия – Чехия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 22.06.24

Евро

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Грузией и Чехией в рамках группового этапа Евро-2024

Грузия – Чехия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 22.06.24

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Евро-2024. Группа F. 2-й тур

22 июня. 16:00. Гамбург. "Фолькспаркштадион"

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция: Megogo Football 1

Встреча двух коллективов, которые проиграли в первом туре группового этапа и попытаются реабилитироваться за это в матче под номером 2. Что интересно, грузины и чехи очень хорошо провели свои первые матчи и заслужили комплиментов, однако все равно проиграли, из-за чего их шансы на вероятный выход из группы резко снизились, особенно это касается подопечных Вилли Саньйоля.

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Содержание

Новости Грузии

Команда Вилли Саньйоля проводит свое первое Евро в истории и сейчас каждый матч для этого коллектива навсегда войдет в историю как особое событие. Первый гол в матче против Турции они уже забили, отличился Жорж Микаутадзе.

После такого дебютного матча на чемпионате Европы даже не хочется вспоминать то, как грузины выступали в квалификации или в товарищеском матче накануне. То, какой футбол они показали против турок, заставил нейтральных болельщиков аплодировать стоя. Никаких ватокатов, никакого удержания мяча под контролем, только быстрые контратаки и вертикальный футбол.

Как только они получали возможность полететь в атаку, они это делали. Высокое качество самих атак также впечатляло. Это был смелый, эмоциональный и красивый футбол от Грузии. Именно та игра против турок невероятно подогревает интерес к этой игре. Смогут ли они воспроизвести нечто подобное против чехов, но при этом добыть результат?

Грузия – Чехия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 22.06.24 - изображение 1

Новости Чехии

Что касается подопечных Ивана Гашека, то у них в первом туре было куда более сложное испытание, чем у их соперников. Пришлось противостоять португальцам, однако с этой задачей они также справились, но в итоге также проиграли.

Боевитый футбол чехов, которые отталкивались от силы своего оппонента, едва не принес своего результата и вряд ли ту победу, которую вырвал Франсишку Консейсау в компенсированное время, можно назвать закономерной и справедливо добытой. На свой один балл чехи наиграли, они очень организованно оборонялись и неплохо контратаковали.

Вопрос лишь в том, как они будут играть против соперника, который не будет забирать себе инициативу, как португальцы, а с командой, которая также любит и умеет играть вертикально и на контратаках. Так сказать, смогут ли чехи переконтратаковать грузин? Именно в этом матче будет решаться судьба каждой из сборных, важность противостояния невозможно переоценить.

Грузия – Чехия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 22.06.24 - изображение 2

Турнирная таблица

EURO Grp. F

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1
Грузия – Чехия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 22.06.24 - изображение 3 Турция
1 1 0 0 3-1 3
2
Грузия – Чехия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 22.06.24 - изображение 4 Португалия
1 1 0 0 2-1 3
3
Грузия – Чехия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 22.06.24 - изображение 5 Чехия
1 0 0 1 1-2 0
4
Грузия – Чехия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 22.06.24 - изображение 6 Грузия
1 0 0 1 1-3 0

Цифры и факты

  • Это будет первая в истории встреча между сборной Чехии и Грузии;
  • В 8 из последних 10 матчей сборной Грузии проходила ставка ТБ 2.5;
  • Грузия победила в 3 из последних 4 матчей (как официальных, так и товарищеских);
  • В последних 5 матчах сборной Чехии проходила ставка "обе забьют".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У обеих сборных нет никаких потерь накануне этого матча, главные лидеры команд в лице Хвичи Кварацхелии и Томаша Соучека готовы, поэтому следует ожидать сильные составы.

Грузия, 3-5-2: Мамардашвили — Кверквелия, Кашия, Двали — Какабадзе, Чакветадзе, Меквабишвили, Кочорашвили, Цитаишвили — Микаутадзе, Кварацхелия

Чехия, 3-5-2: Станек — Голеш, Гранач, Крейчи — Цоуфал, Провод, Соучек, Шульц, Доудера — Кухта, Шик

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Ставки и коэффициенты на матч

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4.90
3.70
1.78
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Прогноз на матч между Грузией и Чехией от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Обе команды любят играть на контратаках и умеют держать удар после того, как пропускают. Конечно, у команды Ивана Гашека гораздо больший опыт выступлений на таких турнирах и только за счет этого они могут забрать свое. Но то, насколько удивили грузины в первом туре, заставляет усомниться в итоговой победе чехов. Рискнем поставить на то, что в матче будет результативная ничья.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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