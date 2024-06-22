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Бельгия — Румыния. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 22.06.2024

Евро

Лукаку и де Брюйне ходят по краю

Бельгия — Румыния. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 22.06.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Peter De Voecht

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч двух сенсаций первого тура. Бельгия неожиданно для всех проиграла Словакии (0:1), в то время как Румыния камня на камне не оставила от защиты Украины (3:0).

Поставит ли их очная встреча все на свои места? Или же команды докажут, что показанное в начале недели не было случайностью? Пока ясно только одно - сегодня в Кельне Бельгия будет атаковать, а Румыния - защищаться.

Содержание

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Дивіться матч Євро-2024 Бельгія - Румунія
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Евро-2024. Группа Е. 2-й тур
22 июня. Кельн. "Кельн Стэдиум"
Бельгия 22:00 Румыния
Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости Бельгии

Поражение бельгийцев от словаков не было односторонним. Напротив — это команда Доменико Тедеско атаковала, но соперник ложился костьми, выносил мяч с линии ворот; дважды его спасал ВАР.

К чести тренера, он не стал валить все на судей — понимает же, что его звезды могут куда лучше. На их стороне цифры. Перед Евро Бельгия не проигрывала 15 матчей подряд (10 побед). Также "Красные дьяволы" не начинали большие турниры с двух поражений с доисторического ЧМ-1930.

Румынию ждет крайне непростое испытание — Бельгию и немотивированную остановить сложно, а тут ее звезды будут переть вперед, терять им нечего. Минусы? Только возраст. Какими бы великими ни были де Брюйне и Лукаку, их пик прошел, а карьеры близятся к закату. Де Кетеларе, Доку, Троссар — молодым очень важно включиться и помочь.

Новости Румынии

Победа Румынии над Украиной в 1-м туре стала для балканцев первой на Евро с 2000 года. Не элитный показатель, верно? Но есть и другой — перед Евро румыны проиграли только 1 матч из 15 (спарринг Колумбии).

Эдуарду Йорданеску — сыну знаменитого Ангела Йорданеску — удалось построить кусачую сборную, которая классно обороняется, перекрывает кислород, хорошо реализует моменты в контратаках. Никулаэ Станчу — лидер и мозг команды. Денис Ман дает ей скорость на фланге, Разван Марин выжигает в центре все, что движется.

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Бельгии не будет с ними легко, это точно. С другой стороны, и румыны столкнутся с качеством атаки, которого в помине нет у Украины, это иной уровень. Справятся ли они с ним? И кто накроет гигантского, словно скала, Лукаку? Да и вообще из триумфаторов 1-го тура повторить успех во 2-м пока удалось только двум фаворитам — Испании и Германии.

Бельгия — Румыния: статистика личных встреч

Семь раз в своей истории встречались команды, из них пять матчей были товарищескими. Последний — в ноябре 2012-го — выиграла Румыния 2:1.

Официальные матчи? Только в отборе к ЧМ-1994, и тогда они обменялись домашними победами.

Последние матчи Бельгии

Бельгия — Румыния. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 22.06.2024 - изображение 4

Последние матчи Румынии

Бельгия — Румыния. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 22.06.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

EURO Grp. E

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1
Бельгия — Румыния. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 22.06.2024 - изображение 6 Румыния
1 1 0 0 3-0 3
2
Бельгия — Румыния. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 22.06.2024 - изображение 7 Украина
2 1 0 1 2-4 3
3
Бельгия — Румыния. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 22.06.2024 - изображение 8 Словакия
2 1 0 1 2-2 3
4
Бельгия — Румыния. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 22.06.2024 - изображение 9 Бельгия
1 0 0 1 0-1 0

Ориентировочные составы

У Бельгии из-за травм 1-й тур пропускали Аксель Витсель, Ян Вертонген и Тома Менье. Их шансы сыграть против румын тоже невысоки.

У Румынии, в свою очередь, пресса ждет возвращения в старт основного вингера Валентина Михэйлэ, который выздоровел и готов подвинуть Флоринела Комана.

Бельгия: Кастельс — Кастань, Дебаст, Фаэс, Теат — Тилеманс, Онана — Доку, де Брюйне, Троссар — Лукаку

Румыния: Ницэ — Рацэу, Драгушин, Буркэ, Банку — Р. Марин, М. Марин, Станчу — Ман, Дрэгуш, Михэйлэ

Бельгия — Румыния: ставки и коэффициенты

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1,50
4,45
6,90
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Бельгия — Румыния: прогноз от UA-Футбол

Класс есть класс, и рискнем довериться ему. Поставим на победу Бельгии — БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,5 и выше.

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