Турция - Португалия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 22.06.24

Во втором туре группе F встретятся между собой сборные Турции и Португалии. Обе команды решительно настроены на выход в плей-офф, но первые матчи показали, что они имели значительные проблемы по ходу своих поединков.

Подопечные Роберто Мартинеса в первом матче не могли взломать оборонительные редуты чехов и удалось их дожать только в конце матча. Игроки Винченцо Монтеллы же рисковали потерять победу над Грузией из-за ужасной игры в обороне. Оба тренера должны сделать определенные выводы, если хотят достичь положительного результата во втором туре.

Хотя фаворитом этой встречи считается Португалия, отнюдь не гарантирована для нее легкая прогулка в этом матче. Победитель этого поединка обеспечит себе досрочный выход из группы.

Евро-2024. Группа F. 2-й тур

22 июня. 19:00. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"

Турция - Португалия

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Турция: последние новости

Для сборной Турции победа в матче против Грузии (3:1) стала первой в этом календарном году. Предыдущие четыре встречи в исполнении команды Винченцо Монтеллы были далеки от ожидаемого: три поражения и одна ничья.

Хотя "лунные зори" имеют важные три очка после первого тура, нельзя с уверенностью сказать, что они им дались легко. Сборная Грузии имела несколько возможностей, чтобы забить второй гол в этом поединке, но то мешали полевые игроки сборной Турции, то спасала перекладина от пропущенного мяча. Во втором поединке они будут встречаться с фаворитами группы (португальцами) и за такие ошибки в обороне они могут наказать своего соперника во время игры.

Относительно кадровой ситуации, то Винченцо Монтелла не имеет каких-то проблем, все игроки в строю. Стоит отметить, что Чалханоглу и Бардакчи имеют по желтой карточке после первого тура и если они получат предупреждение в поединке с Португалией, то тогда они пропустят решающий матч с Чехией.

Ориентировочный состав Турции: Гюнок - Мюлдюр, Акайдын, Бардакчи, Кадиоглу - Чалханоглу, Айхан, Кёкчю, Гюлер, Йылдыз - Йылмаз

Португалия: последние новости

Сборная Португалии имеет три очка в своем активе, одержав волевую победу над Чехией (2:1) после гола в добавленное арбитром время. Впрочем, в последнее время подопечные Роберту Мартинеша демонстрируют довольно неровную игру: в трех товарищеских поединках в июне пиренейская команда имеет две победы (над Финляндией и Ирландией) и одно поражение (от Хорватии).

Португальцы в первом туре Евро-2024 выглядели очень неубедительно, особенно это касается первого тайма, когда игроки сделали 368 пасов, но при этом ни одной остроты у ворот чехов так и не было. Да, у них было 19 ударов (из них 8 в створ ворот), но общие впечатления от команды, которая считается фаворитом в этой группе, остались негативные.

Перед игрой с Турцией Роберто Мартинес не имеет никаких кадровых проблем, а также никто из его игроков не висит на карточке. Впрочем, стоит ожидать определенные кадровые изменения в стартовом составе Португалии: Леау может оказаться на скамейке запасных после неудачной игры с чехами.

Ориентировочный состав Португалии: Диогу Кошта - Далот, Пепе, Диаш, Инасиу, Канселу - Витинья, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Фелиш - Криштиану Роналду

Цифры и факты

Турция нанесла больше всего ударов по воротам и зафиксировала самое высокое ожидаемое количество голов (xG 3.01) среди всех команд в первом туре Евро;

Криштиану Роналду еще не забивал Турции, хотя играл против нее трижды;

Во втором туре на чемпионатах Европы Турция еще ни разу не побеждала (4 поражения и одна ничья)

Личные встречи

В прошлом эти две команды встречались между собой девять раз. Баланс этих противостояний - 7 побед и 2 поражения у Португалии. Первый матч между ними состоялся в 1955 году, и в товарищеском противостоянии победу одержала Турция (3:1). Стоит отметить, что турки смогли обыграть португальцев только в товарищеских матчах. Вторая победа команды, которую сейчас возглавляет Винченцо Монтелла, состоялась летом 2012 года, когда были сильнее португальцев (3:1) перед Евро-2012.

Остальные непосредственные поединки завершились триумфом сборной Португалии. В частности, в XXI веке команды дважды встречались на Евро: в 2000-м и 2008-м гг. пиренейская команда праздновала победы с одинаковым счетом 2:0. Последнее противостояние между двумя командами состоялось 24 марта 2022 года. Тогда также в отборочном матче чемпионата мира победила команда под руководством Фернанду Сантуша (3:1)

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч от UA-Футбол

Букмекеры считают фаворитами противостояния Португалию. Учитывая историю их противостояний на международных турнирах, стоит ожидать, что подопечные Роберто Мартинеса захотят реабилитироваться за неудачную игру против Чехии. Прогноз - победа Португалии (1.65).

Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.