Германия - Швейцария. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 23.06.2024

Сборной Германии предстоит первая серьёзная проверка на домашнем чемпионате Европы. В очных противостояниях с Шотландией и Венгрией Швейцария смогла продемонстрировать весьма высокий уровень игры и практически обеспечить себе выход в плей-офф. Смогут ли подопечные Нагельсмана пройти групповой этап без потери очков?

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Чемпионат Европы. Группа A. 3-й тур

16 июня. 19:00. Франкфурт. "Дойче Банк Парк"

Германия - Швейцария

Арбитр: Даниэлле Орсато (Италия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Новости Германии

Перед началом чемпионата Европы многие записывали Германию в список фаворитов лишь из-за места проведения турнира. Однако, подопечные Нагельсмана своей игрой доказывают, что это явно не единственная причина, почему они имеют высокие шансы на завоевание титула.

В матче-открытии Евро немцы камня на камень не оставили от сборной Шотландии - 5:1. Причём, все голы забивали разные исполнители.

Следующий поединок с Венгрией прошёл уже не настолько легко, но победа для "Бундестим" была добыта весьма комфортно - 2:0. Вторым забитым мячом на турнире отметился Мусиала, гол + ассист на свой счёт записал Гюндоган.

Есть большая вероятность, что вышеуказанные игроки в матче со Швейцарией попадут под ротацию вместе с другими лидерами команды. Впрочем, совсем уж смелых экспериментов с составом ждать не стоит, так как первая строчка Германии ещё не обеспечена.

Ориентировочный состав: Тер Штеген - Киммих, Рюдигер, Шлоттенберк, Миттельштадт - Джан, Кроос - Сане, Хаверц, Вирц - Фюллькруг

Новости Швейцарии

Несмотря на не совсем удачно проведённую квалификацию к Евро (17 очков и второе место в группе с Румынией, Израилем, Беларусью, Косово и Андоррой) и осторожные прогнозы, Швейцария снова подтверждает свой статус крепкого орешка, который при любых раскладах готов доходить до первых стадий плей-офф.

Хоть команде и пришлось немного понервничать в первом туре с Венгрией, в концовке поединка швейцарцы установили окончательный счёт встречи - 3:1.

Против Шотландии коллектив Якина расписал справедливую ничью. Хотя шансы на то, чтобы всё же вырвать победу, имели обе сборные. Единственный мяч в составе Швейцарии забил звёздный ветеран Джердан Шачири.

Выход в плей-офф швейцарцам уже практически гарантирован. Да, скинуть с вершины Германию в группе будет крайне сложно, но и второе место упустить сборная может только при совсем фантастических раскладах.

Ориентировочный состав: Соммер - Шер, Аканджи, Родригес - Видлер, Фройлер, Джака, Эбишер - Шачири - Эмболо, Варгас

Последние 5 матчей команд

Германия

19.06 Германия 2:0 Венгрия (Евро-2024)

14.06 Германия 5:1 Шотландия (Евро-2024)

07.06 Германия 2:1 Греция (товарищеский матч)

03.06 Германия 0:0 Украина (товарищеский матч)

26.03 Германия 2:1 Нидерланды (товарищеский матч)

Швейцария

19.06 Шотландия 1:1 Швейцария (Евро-2024)

16.06 Венгрия 1:3 Швейцария (Евро-2024)

08.06 Швейцария 1:1 Австрия (товарищеский матч)

04.06 Швейцария 4:0 Эстония (товарищеский матч)

26.03 Ирландия 0:1 Швейцария (товарищеский матч)

Личные встречи

История очных противостояний у сборных огромнейшая. В 52 сыгранных матчах 35 раз победа оставалась за Германией, 9 раз - за Швейцарией, ещё 8 игр завершились вничью. Последний раз команды встречались на групповом этапе Лиги Наций 2020/21 (3:3, 1:1).

Турнирное положение

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Германия - Швейцария от UA-Футбол

Выкладываться на 200% немцы вряд ли станут перед плей-офф, но и этого должно хватить для выигрыша. Уж явно по уровню игры "Бундестим" превосходит своих оппонентов в группе. Поставим на победу Германии (коэф. 1,72) и тотал больше 2,5 (коэф. 1,84)