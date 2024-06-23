Германия - Швейцария. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 23.06.2024

Сборной Германии предстоит первая серьёзная проверка на домашнем чемпионате Европы. В очных противостояниях с Шотландией и Венгрией Швейцария смогла продемонстрировать весьма высокий уровень игры и практически обеспечить себе выход в плей-офф. Смогут ли подопечные Нагельсмана пройти групповой этап без потери очков?
Перед началом чемпионата Европы многие записывали Германию в список фаворитов лишь из-за места проведения турнира. Однако, подопечные Нагельсмана своей игрой доказывают, что это явно не единственная причина, почему они имеют высокие шансы на завоевание титула.
В матче-открытии Евро немцы камня на камень не оставили от сборной Шотландии - 5:1. Причём, все голы забивали разные исполнители.
Следующий поединок с Венгрией прошёл уже не настолько легко, но победа для "Бундестим" была добыта весьма комфортно - 2:0. Вторым забитым мячом на турнире отметился Мусиала, гол + ассист на свой счёт записал Гюндоган.
Есть большая вероятность, что вышеуказанные игроки в матче со Швейцарией попадут под ротацию вместе с другими лидерами команды. Впрочем, совсем уж смелых экспериментов с составом ждать не стоит, так как первая строчка Германии ещё не обеспечена.
Несмотря на не совсем удачно проведённую квалификацию к Евро (17 очков и второе место в группе с Румынией, Израилем, Беларусью, Косово и Андоррой) и осторожные прогнозы, Швейцария снова подтверждает свой статус крепкого орешка, который при любых раскладах готов доходить до первых стадий плей-офф.
Хоть команде и пришлось немного понервничать в первом туре с Венгрией, в концовке поединка швейцарцы установили окончательный счёт встречи - 3:1.
Против Шотландии коллектив Якина расписал справедливую ничью. Хотя шансы на то, чтобы всё же вырвать победу, имели обе сборные. Единственный мяч в составе Швейцарии забил звёздный ветеран Джердан Шачири.
Выход в плей-офф швейцарцам уже практически гарантирован. Да, скинуть с вершины Германию в группе будет крайне сложно, но и второе место упустить сборная может только при совсем фантастических раскладах.
История очных противостояний у сборных огромнейшая. В 52 сыгранных матчах 35 раз победа оставалась за Германией, 9 раз - за Швейцарией, ещё 8 игр завершились вничью. Последний раз команды встречались на групповом этапе Лиги Наций 2020/21 (3:3, 1:1).
Выкладываться на 200% немцы вряд ли станут перед плей-офф, но и этого должно хватить для выигрыша. Уж явно по уровню игры "Бундестим" превосходит своих оппонентов в группе. Поставим на победу Германии (коэф. 1,72) и тотал больше 2,5 (коэф. 1,84)
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.