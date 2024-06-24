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Оранье способны разобрать прессинг-машину Рангника. Нидерланды – Австрия. Прогноз матча Евро-2024 на 26.06.2024
Сумеет ли тёмная лошадка Рангника пробить оборону фаворита?
Getty Images/Global Images Ukraine
Евро-2024. Группа D, 3-й тур
Вторник, 26 июня
Берлин, Олимпийский стадион
Нидерланды – Австрия 19:00
Трансляция – Megogo
Нидерланды
Нидерланды порадовали футболом в обоих стартовых турах, но и недостатки в игре игре также прослеживались. С Польшей (2:1) команда Кумана и рано пропустила, и проваливалась в опорной, и отрезками теряла контроль. Но большую часть матча всё же показывала сносный комбинационный футбол с качественной и вариативной игрой в последней трети. Плюс традиционно проявили характер и вытащили 3 очка благодаря Вегорсту.
Неожиданно качественно отыграли с французами (0:0). Да, отсутствие Мбаппе упростило задачу. Плюс Нидерланды добровольно сдали инициативу, установив собственный антирекорд по владению мячом на Евро. Но без мяча отыграли чётко. Гибридная схема с переходом на 3 ЦЗ в обороне позволила решить проблему в опорной за счёт агрессивных выдвижений центрбеков. При этом на мяче снова максимально эффективно – здорово в переходных фазах действовали звезды последнего сезона Бундеслиги Симонс и Фримпонг, интересно взаимодействовали Депай и Гакпо.
Главная задача на матч с Австрией – не проиграть, чего "оранье" не делали более 10 матчей кряду на групповых этапах больших турниров. Тогда финиш в топ-2 им гарантирован. Учитывая это, можно снова ожидать от Кумана гибридную схему со сдвоенным флангом Дюмфрис-Фримпонг. Рейндерс при этом должен сохранить место в опорной зоне – его объем без мяча и передачи между линий (13) были важной частью игры против Франции.
Австрия
Австрия оправдала статус одной из "тёмных лошадок" нынешнего первенства в первых двух турах. Качественно ограничили Францию (0:1) в первом матче за счёт смелого прессинга. 19 отборов за первый тайм того матча – такого не смогла повторить ни одна другая команда даже за 90 минут на этом первенстве Европы. Но фаворит все равно оказался им не по зубам, хоть Виммер и мог сравнять счёт в нервной концовке.
Во втором туре Австрия не без проблем справилась с поляками. После ничейного первого тайма победу во второй половине принесли голы Баумгартнера и Арнаутовича. Баумгартнер и Забитцер были лидерами на поле, создав по 2 момента для партнёра, плюс хавбек "Боруссии" заработал пенальти. Арнаутович же дважды мощно выходил с лавки и, вполне вероятно, наконец появится с первых минут во вторник.
Победа в Берлине позволит Австрии выйти в плей-офф Евро во второй раз кряду. Впрочем, одного очка тоже должно хватить для выхода в качестве одной из лучших третьих команд, так что ва-банк австрийцы точно не пойдут.
Личные встречи
Австрия не побеждала нидерландцев с 1984-го года, когда они одолели "оранье" (1:0) в рамках отбора к мексиканскому мундиалю. С тех пор Нидерланды выиграли у соперника 7 встреч, в том числе 3 в рамках отбора к Евро, 3 в рамках финального турнира. В последний раз команды встречались на прошлом европейском первенстве – Нидерланды выиграли 2:0.
Ориентировочные составы
Нидерланды: Вербрюгген – Дюмфрис, де Врей, ван Дейк, Аке – Схаутен, Рейндерс – Фримпонг, Симонс, Гакпо – Депай
Австрия: Пентц – Пош, Данзо, Линхарт, Мвене - Зайвальд, Гриллич - Баумгартнер, Лаймер, Забитцер - Арнаутович
Статистика и факты
- Нидерланды не проиграли ни одного из 11 последних матчей на групповом этапе на больших турнирах (9 побед, 2 ничьи).
- Без учёта серий пенальти Нидерланды проиграли лишь 1 из 18 последних поединков на больших турнирах.
- В матче с французами Нидерланды установили свой личный антирекорд на Евро по проценту владения (37%).
- Барт Вербрюгген – самый молодой голкипер за 60 лет, сыгравший на Евро (21 год, 303 дня).
- Франция – единственный из 20 последних соперников Австрии, сумевший удержать свои ворота на замке.
Турнирная таблица
EURO Grp. D
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|2
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|3
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|4
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Нидерланды – Австрия от UA-Футбол
Австрия обязательно встретит соперника фирменным прессингом, самым интенсивным на турнире. Впрочем, Нидерланды этим запугать будет трудно. У них имеется и пара ЦЗ с шикарным первым пасом, и прессинг-резистентный Вербрюгген на воротах. А Фримпонг и Симонс были едва ли не самыми опасными игроками в переходных фазах в минувшей кампании Бундеслиги. Куман наверняка предпочтет более осторожную тактику, но у "оранье" есть все инструменты для того, чтобы побить главный козырь австрийцев. Ставка: победа Нидерландов в 1 мяч либо ничья с коэффициентом 1.81.
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