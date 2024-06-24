Хорватия - Италия. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 24.06.2024

Изначально было ясно, что в группе В будет острая борьба с серьезной опасностью вылета как минимум одной из статусных сборных. И все же Хорватия и Италия не ожидали подойти к очному матчу в третьем туре в таком плохом настроении, с такой нервозностью, с такой неуверенностью в своих силах. Кто сумеет преодолеть эти неприятные ощущения и добыть нужный результат?

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Чемпионат Европы-2024

Группа В. Третий тур

24 июня. 22:00. Лейпциг. "Ред Булл Арена"

Хорватия - Италия

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Состояние команд

1 Испания 2 2 0 0 4-0 6 2 Италия 2 1 0 1 2-2 3 3 Албания 2 0 1 1 3-4 1 4 Хорватия 2 0 1 1 2-5 1

Для Италии нужный результат - ничья. Она обеспечит второе место в группе (шансов на первое нет). В принципе, даже небольшое поражение не станет трагедией, поскольку оставит шансы выйти из группы с третьего места с тремя очками. А вот Хорватия без победы вряд ли выйдет из группы с третьего места. Да еще и может пропустить вперед Албанию.

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Действующий чемпион впереди благодаря победе в первом туре над Албанией. Он быстро отыгрался после пропущенного на 23-ей секунде, весь первый тайм давил и должен был забивать более двух мячей. Но во втором потерял темп и остроту, мог и пропустить. А во втором туре против Испании просто развалился (4:20 по ударам по воротам), чудом пропустив лишь однажды.

Такое выступление против испанцев, особенно после заявлений Лучано Спаллетти, что "адзурри" собираются атаковать, владеть мячом, доминировать, вызвало сильный шок и бешеную критику. Даже сомнения в проекте тренера. Заголовки кричали о "маленькой", растерянной, напуганной Италии, о позоре. Вера в сборную теперь на весьма низком уровне.

Выступление хорватов против тех же испанцев в первом туре, несмотря на счет 0:3, было воспринято гораздо более положительно. Поскольку "клетчатые" создали немало шансов забить. Не реализовали пенальти. Но против гораздо более слабой Албании был полностью провален первый тайм, а тяжелый камбек во втором - испорчен пропущенным на 94-ой минуте.

В стране теперь боятся, что Золотому поколению конец, обвиняют главного тренера Златко Далича в боязни "сенаторов", зависимости от них. В постоянных метаниях в обороне. В несобранности, заторможенности, выключенности сборной. Сам он говорит о невиданно слабой обороне и называет в целом первый тайм против албанцев одним из худших в своей каденции.

Спаллетти заявляет, что, несмотря на фиаско против Испании, он не собирается отказываться от стремления доминировать, владеть мячом и ни в коем случае не будет играть на ничью. Он жалуется на плохую физическую форму подопечных, заявляет, что немного отпустил вожжи на тренировках и надеется, что отдохнут. Логично, что возрастных хорватов будет ловить скоростью.

Далич же также желает доминировать, опираясь на технику и опыт Модрича, Брозовича, Ковачича, и напоминает, что его сборная всегда мучается, но в решающий момент умеет добыть результат. Как не раз делала в Отборе, да и на самих крупных турнирах. Например, на Евро-2020 и Чемпионате Мира-2022 ей прямо угрожал вылет, но она добыла в последнем туре нужные победу и ничью.

Последние матчи команд

Кадры

СМИ обеих стран кричат о кадровой и тактической революции. О возможном переходе Италии на игру с тремя центральными защитниками, Хорватии - на 4-2-3-1, о существенных изменениях в стартовом составе. Причем травмированы лишь Домагой Вида и Федерико Димарко, да и первый на турнире не играл, а насчет второго Спаллетти говорит, что готов играть.

Станишич может вернуться в стартовый состав хорватов справа в обороне вместо Юрановича, Гвардиол может вернуться из центра на левый фланг, сместив Перишича, в центр может вернуться Понграчич или впервые выйти Эрлич. Справа в атаке Марио Пашалич может впервые сдвинуть Майера, в ее центре Будимир (ассист), Петкович (нереализованный пенальти) и Крамарич (гол) - кандидаты.

В центре поля Ковачич останется, по Модричу неясно, Брозович, скорее всего, уйдет в запас. Последнего должен заменить более атакующий и 21-летний Сучич, очень активно выходивший на замену в первых турах. Хотя, возможно, вся легендарная тройка останется, а Сучич выйдет слева в атаке. Или же там вновь выйдет Крамарич. Есть и настоящий вингер Иванушец.

Понграчич, Эрлич, Пашалич играют в Италии, Перишич, Ковачич, Брозович, Будимир, Петкович играли там ранее.

Димарко заменит Камбиазо либо Дармиан, которые скорее правые защитники. Хотя они нужны для замены Ди Лоренцо справа, разбитого испанцем Нико Уильямсом. Левее может переместиться центральный защитник Калафиори, тогда в центре выйдет Манчини либо Буонджорно.

Спаллетти был очень недоволен игрой Жоржиньо и Фраттези против испанцев, заменив их в перерыве. Изменения в центре поля точно нужны. Ожидается дебют Фаджоли, не игравшего семь месяцев в футбол из-за дисквалификации за незаконные ставки. Также мощный опорник Кристанте близок к стартовому составу.

В атаке потерять места могут Скамакка, Кьеза и Лоренцо Пеллегрини. Ретеги, Распадори, Дзакканьи уже выходили на замену, а есть еще Эль-Шаарави.

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Модрич, Ковачич, Сучич, Пашалич, Будимир, Крамарич

Италия: Доннарумма, Дармиан, Манчини, Бастони, Калафиори, Кристанте, Фаджоли, Барелла, Кьеза, Лоренцо Пеллегрини, Ретеги

Цифры и факты

Хорватия проиграла лишь первый из очных матчей в 1942-ом году, после чего победила Италию трижды и пять раз сыграла с ней вничью. Три последних матча завершились со счетом 1:1. Все эти три были официальными. В целом же в официальных матчах Хорватия дважды победила Италию и четырежды сыграла с ней вничью. Без поражений

В каждом из последних четырех очных матчей, включая товарищеские, забивалось ровно два мяча. В шести из семи последних не забивалось более двух

Поражение от Испании стало первым для Италии после семи матчей без них, включая товарищеские - пять побед и две ничьи. Поражение от тех же испанцев - единственное для Хорватии в последних восьми матчах при пяти победах и двух ничьих (если считать лишь основное время)

Италия пропустила в обоих последних матчах сразу после одного пропущенного в предыдущих пяти вместе взятых, включая товарищеские. Хорватия пропускала в четырех из пяти последних матчей сразу после трех подряд без пропущенных (если считать лишь основное время)

На последних четырех крупных турнирах в третьем туре группового турнира Хорватия добыла три победы и ничью. Во всех этих случаях она вышла из группы

Прогноз: Хорватия - Италия 1:1

Хорватия отлично умеет выпутываться из сложных ситуаций и добывать результат по заказу. Это она переняла у самой Италии, которая такие способности потеряла. Но все же ощущение, что на этот раз "клетчатые" не выпутаются. Слишком стары лидеры, слишком много скепсиса и кадрового бардака. Скорее всего, крайне нервная игра завершится скромной ничьей.