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Дания - Сербия. Анонс и прогноз матча Евро на 25.06.2024
Как это бывает в последнем туре - проигрывать уже нельзя
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Последний тур группового этапа Евро дарит нам всегда интригу и безумные эмоции. В группе С тоже еще ничего не решено. Вторая Дания, которая имеет 2 очка, сойдется с четвертой Сербией, у которой 1 очко. В параллельной игре будут играть Англия со Словенией - 4 и 2 балла соответственно. То есть произойти может многое. Тем и интереснее.
Чемпионат Европы 2024. 3-й тур. Группа С
25.06.2024. "Арена Мюнхен" (Мюнхен)
Дания - Сербия. 22:00
Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 2
Дания
Команде Юльманна на этом Евро что-то пока не везет. Поражений нет, но и побед тоже. Хотя в 2-х матчах группового этапа они могли брать по 3 очка. Даже с Англией. Смелый, атакующий футбол радует даже нейтральных болельщиков. Правда, забивать и добывать результаты как условные Нидерланды не получается.
"Англия имеет много хороших игроков. Они бросили в бой свежие силы во втором тайме, чтобы изменить игру. Но мы хорошо подготовились и сыграли очень организованно. Мы заставили их играть на максимуме. Это наш командный дух", - сказал полузащитник Гейбьерг. И это действительно так. Дания может противостоять даже топ-сборным.
Перед заключительным туром у датчан в активе 2 очка за ничьи со Словенией и Англией. Чтобы проходить дальше без всяких вопросов необходимо побеждать Сербию, которая сейчас на последнем месте. Что точно не желательно для Дании - так это проигрывать. В таком случае (собственно, как и при ничьей) надо будет смотреть на результат параллельной игры.
Сербия
У коллектива Стойковича проблемы. И даже не из-за того, что команда сейчас на последнем месте в группе. Дело в том, что очень трудно найти в игре Сербии какой-то позитив. А перед решающим матчем - это... сами понимаете. В первом туре проиграли Англии (0:1). Далее на последней секунде вырвали ничью у Словении (1:1). Имея много квалифицированных игроков в атакующем звене, Сербия за 2 тура забила лишь 1 гол. Защитники тоже надежностью не впечатляют.
Вот вам и легкая квалификация. В отборе на Евро сербы получили в группе проходных оппонентов. Только Венгрия из того списка выглядела солидно. Так и случилось. Команда Стойковича проигрывала лишь венграм, забрала 2-е место и вышла на чемпионат Европы. А здесь уже, как видим, далеко не все так просто.
Сербия за последний год выиграла лишь в 4-х матчах из 13-ти. В крупных турнирах их серия без побед уже дошла до 7-ми игр подряд. Причем в каждой из них они пропускали голы. В других случаях команда тоже вынимает мячи из ворот - 8 подряд официальных поединков без "сухого" результата. А что же будет в матче с атакующей Данией?
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Дании:
20.06. Дания - Англия 1:1 (Евро-2024)
16.06. Словения - Дания 1:1 (Евро-2024)
08.06. Дания - Норвегия 3:1 (Контрольный матч)
- Последние 3 встречи Сербии:
20.06. Словения - Сербия 1:1 (Евро-2024)
16.06. Сербия - Англия 0:1 (Евро-2024)
08.06. Швеция - Сербия 0:3 (Контрольный матч)
- Последние очные встречи:
2022. Дания - Сербия 3:0 (Контрольный матч)
2015. Дания - Сербия 2:0 (Квалификация к Евро)
2014. Сербия - Дания 1:3 (Квалификация на Евро)
Турнирное положение
EURO Grp. C
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Дания - Сербия от UA-Футбол
Дания и Сербия играли между собой 3 раза в истории - во всех случаях побеждали первые. Откровенно говоря, нет никаких предпосылок для изменения ситуации. Дания выступает на этом Евро гораздо интереснее, чем Сербия. Несмотря на 2 ничьи, они могли побеждать в обоих матчах. Что не скажешь о команде Стойковича. Хорошие игроки есть, а хорошей игры нет. Поэтому ставим на минимальную победу Эриксена и компании.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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