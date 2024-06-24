Франция — Польша. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 25.06.2024

Франция еще не показала своего лучшего футбола на Евро-2024, но у нее прекрасный шанс выйти в плей-офф. Для этого надо только обыграть Польшу — первую команду на турнире, потерявшую шансы на выход из группы.

У одних травмирован Мбаппе, у других Левандовский, но оба хотят играть — это единственное, что их объединяет. В остальном потенциал у команд слишком разный.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Євро-2024 Франція - Польща Смотреть трансляцию

Евро-2024. Группа D. 3-й тур

25 июня. Дортмунд. "Вестфаленштадион"

Франция 19:00 Польша

Арбитр: Марко Гвида (Италия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости Франции

Франция в первом туре в равной борьбе победила Австрию благодаря автоголу (1:0), а во втором — расписала скучные 0:0 с Нидерландами.

Ничего неожиданного: начиная с 1992 года, французы 12 раз играли 0:0 на больших турнирах — это рекорд. А вот что удивило — это, во-первых, перелом носа у Мбаппе, который из-за него пропустил Нидерланды, а во-вторых, классная форма Нголо Канте, на котором никак не отразился отъезд в Саудовскую Аравию.

6 - France have not won any of their last six games in which Kylian Mbappé has not started (4 draws, 2 defeats). Omen? #NEDFRA pic.twitter.com/Fm7IHpIHta — OptaJean (@OptaJean) June 21, 2024

Дешам надеется вывести своих на пик формы в плей-офф. В пятницу "Ле Бле" играли закрытый спарринг с молодежью "Падеборна". L'Equipe писала, что Мбаппе был на поле. Это очень важно для Франции — у нее туго с креативом и голами. При этом отбор Канте, Салиба, сэйвы Меньяна даже такую не очень острую команду делают одним из фаворитов Евро. Вот как их пробить?

Новости Польши

Польша попробует, конечно — ее новое поколение довольно изобретательно впереди. Гораздо хуже с защитой — 1:2 с Нидерландами, 1:3 с Австрией, и все, прощай, Евро.

Поляки могут сетовать на травму Левандовского, который пропустил первый тур, а во втором вышел на 60-й минуте. Но, положа руку на сердце, разве Роберт решал в "Барсе"? Не в нем дело, а, скорее, в центре обороны — из этой зоны приходили почти все моменты. Щесный очень старался, но помочь мог не всегда.

15 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Для Польши в этом нет ничего экстраординарного: начиная с 1986 года, она лишь раз добиралась до четвертьфинала большого турнира (Евро-2016). Тем не менее, есть ощущение, что хлопнуть дверьми "Кадра" захочет, и так просто Франции победу не отдаст.

Франция — Польша: статистика личных встреч

Впервые команды встретились между собой в черном для обеих стран 1939 году — Франция тогда победила 4:0.

Ну, а если о наших временах, то французы не проигрывают полякам уже 8 матчей подряд — с 1982 года. Их последняя встреча — на ЧМ-2022 в Катаре — завершилась победой "Ле Бле" 3:1.

Последние матчи Франции

Последние матчи Польши

Турнирное положение команд

EURO Grp. D # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Нидерланды 2 1 1 0 2-1 4 2 Франция 2 1 1 0 1-0 4 3 Австрия 2 1 0 1 3-2 3 4 Польша 2 0 0 2 2-5 0

Ориентировочные составы

Мбаппе и Левандовский — это главные интриги противостояния. Ну, и далеко на втором плане, проблемы Кингсли Комана у одних, и Бартоша Саламона — у других.

Франция: Меньян — Кунде, Салиба, Упамекано, Тео Эрнандес — Канте, Рабьо — Дембеле, Гризманн, Тюрам — Мбаппе

Польша: Щесный — Беднарек, Давидович, Кивьер — Франковский, Зелинский, Слиш, Модер, Залевский — Свидерский, Левандовский

Франция — Польша: ставки и коэффициенты

Франция — Польша: прогноз от UA-Футбол

Когда команде ничего уже не надо — это накладывает на нее отпечаток, и зачастую нехороший. Наша ставка — на победу Франции с форой (-1,5). БК предлагают ее с коэффициентами от 1,85 и выше.