Франция — Польша. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 25.06.2024

Франция еще не показала своего лучшего футбола на Евро-2024, но у нее прекрасный шанс выйти в плей-офф. Для этого надо только обыграть Польшу — первую команду на турнире, потерявшую шансы на выход из группы.

У одних травмирован Мбаппе, у других Левандовский, но оба хотят играть — это единственное, что их объединяет. В остальном потенциал у команд слишком разный.

Франция в первом туре в равной борьбе победила Австрию благодаря автоголу (1:0), а во втором — расписала скучные 0:0 с Нидерландами.

Ничего неожиданного: начиная с 1992 года, французы 12 раз играли 0:0 на больших турнирах — это рекорд. А вот что удивило — это, во-первых, перелом носа у Мбаппе, который из-за него пропустил Нидерланды, а во-вторых, классная форма Нголо Канте, на котором никак не отразился отъезд в Саудовскую Аравию.

6 - France have not won any of their last six games in which Kylian Mbappé has not started (4 draws, 2 defeats). Omen? #NEDFRA pic.twitter.com/Fm7IHpIHta