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Франция — Польша. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 25.06.2024
С виду легкий жребий для вице-чемпионов мира
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Zhizhao Wu
Франция еще не показала своего лучшего футбола на Евро-2024, но у нее прекрасный шанс выйти в плей-офф. Для этого надо только обыграть Польшу — первую команду на турнире, потерявшую шансы на выход из группы.
У одних травмирован Мбаппе, у других Левандовский, но оба хотят играть — это единственное, что их объединяет. В остальном потенциал у команд слишком разный.
Дивіться матч Євро-2024 Франція - Польща
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Евро-2024. Группа D. 3-й тур
25 июня. Дортмунд. "Вестфаленштадион"
Франция 19:00 Польша
Арбитр: Марко Гвида (Италия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости Франции
Франция в первом туре в равной борьбе победила Австрию благодаря автоголу (1:0), а во втором — расписала скучные 0:0 с Нидерландами.
Ничего неожиданного: начиная с 1992 года, французы 12 раз играли 0:0 на больших турнирах — это рекорд. А вот что удивило — это, во-первых, перелом носа у Мбаппе, который из-за него пропустил Нидерланды, а во-вторых, классная форма Нголо Канте, на котором никак не отразился отъезд в Саудовскую Аравию.
6 - France have not won any of their last six games in which Kylian Mbappé has not started (4 draws, 2 defeats). Omen? #NEDFRA pic.twitter.com/Fm7IHpIHta— OptaJean (@OptaJean) June 21, 2024
Дешам надеется вывести своих на пик формы в плей-офф. В пятницу "Ле Бле" играли закрытый спарринг с молодежью "Падеборна". L'Equipe писала, что Мбаппе был на поле. Это очень важно для Франции — у нее туго с креативом и голами. При этом отбор Канте, Салиба, сэйвы Меньяна даже такую не очень острую команду делают одним из фаворитов Евро. Вот как их пробить?
Новости Польши
Польша попробует, конечно — ее новое поколение довольно изобретательно впереди. Гораздо хуже с защитой — 1:2 с Нидерландами, 1:3 с Австрией, и все, прощай, Евро.
Поляки могут сетовать на травму Левандовского, который пропустил первый тур, а во втором вышел на 60-й минуте. Но, положа руку на сердце, разве Роберт решал в "Барсе"? Не в нем дело, а, скорее, в центре обороны — из этой зоны приходили почти все моменты. Щесный очень старался, но помочь мог не всегда.
Для Польши в этом нет ничего экстраординарного: начиная с 1986 года, она лишь раз добиралась до четвертьфинала большого турнира (Евро-2016). Тем не менее, есть ощущение, что хлопнуть дверьми "Кадра" захочет, и так просто Франции победу не отдаст.
Франция — Польша: статистика личных встреч
Впервые команды встретились между собой в черном для обеих стран 1939 году — Франция тогда победила 4:0.
Ну, а если о наших временах, то французы не проигрывают полякам уже 8 матчей подряд — с 1982 года. Их последняя встреча — на ЧМ-2022 в Катаре — завершилась победой "Ле Бле" 3:1.
Последние матчи Франции
Последние матчи Польши
Турнирное положение команд
EURO Grp. D
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|2
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|3
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|4
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Ориентировочные составы
Мбаппе и Левандовский — это главные интриги противостояния. Ну, и далеко на втором плане, проблемы Кингсли Комана у одних, и Бартоша Саламона — у других.
Франция: Меньян — Кунде, Салиба, Упамекано, Тео Эрнандес — Канте, Рабьо — Дембеле, Гризманн, Тюрам — Мбаппе
Польша: Щесный — Беднарек, Давидович, Кивьер — Франковский, Зелинский, Слиш, Модер, Залевский — Свидерский, Левандовский
Франция — Польша: ставки и коэффициенты
Франция — Польша: прогноз от UA-Футбол
Когда команде ничего уже не надо — это накладывает на нее отпечаток, и зачастую нехороший. Наша ставка — на победу Франции с форой (-1,5). БК предлагают ее с коэффициентами от 1,85 и выше.
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