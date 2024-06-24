Англия – Словения. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 25.06.24

Евро-2024. Группа С. 3-й тур

25 июня. 22:00. Кельн. "Рейн Энерги Штадион"

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция: Megogo Football 1

Когда вроде и вышли из группы, но для того, чтобы занять именно первое место, еще нужно постараться. Сборная трех львов после двух разочаровывающих матчей будет играть решающую игру группового этапа против Словении, которая дважды сыграла вничью и сохраняет неплохие шансы на итоговый выход дальше.

Обоим коллективам есть за что бороться, вопрос лишь в том, какой перед нами предстанет сборная Англии: это будет классический и привычный прагматизм от главного тренера, или все-таки какой-то элемент шоу мы увидим?

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Новости Англии

Подопечные Гарета Саутгейта в первом туре группового этапе едва обыграли сербов, которые вообще не могли ничего показать в ответ, после той игры на команду, а особенно главного тренера, посыпалось немало критики. Но после того, как в подобном стиле, хотя на самом деле даже еще более трусливом они сыграли против Дании и едва не уступили, эта критика превратилась в панику.

Болельщики сборной не хотят страдать от такой игры и того, как наставник команды не умеет использовать имеющиеся ресурсы. Игроки экстра-класса, которые играют в футбольном стиле, напоминающем какого-то середняка или аутсайдера. Особенно все были в шоке после того, как Саутгейт заявил, что у его команды нет прямой замены для Калвина Филлипса. Вот это действительно проблема для этого состава, именно отсутствие Филлипса, который пребывает в ужасной форме и даже не попадал в стартовый состав "Вест Хэма".

Вопросов куда больше, чем ответов, поэтому особенно интересно, сделает ли тренер какие-то выводы после случившегося? Увидим ли мы какие-то изменения?

Новости Словении

Команда Матяжа Кека в первых двух матчах смогла удивить сборную Дании, и сыграла с ними вничью, тогда даже могло показаться, что у них есть все шансы выиграть, не хватило лишь немного больше удачи для Беньямина Шешко. Это опасная контратакующая команда, которая должна была обыгрывать сербов, но потеряла свое преимущество лишь на последних секундах.

В целом этой команде в основном не хватает немного фортуны и немного больше индивидуального класса, потому что работают они на самом высоком уровне. Сейчас они оставляют шансы на выход из группы по крайней мере с третьего места, хотя, если получить неожиданный результат в этом матче, то можно посягнуть даже на первое место.

Учитывая их умение вылетать в быстрые атаки, шансы против Англии у них будут, даже если они пропустят первыми. Дания показала, что против таких трех львов можно добывать результат. Поэтому ничего не потеряно, борьба только начинается.

Турнирная таблица

EURO Grp. C # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Англия 2 1 1 0 2-1 4 2 Дания 2 0 2 0 2-2 2 3 Словения 2 0 2 0 2-2 2 4 Сербия 2 0 1 1 1-2 1

Личные встречи

05.10.17 ЧМ Англия — Словения 1:0

11.10.16 ЧМ Словения — Англия 0:0

14.06.15 ЕВР Словения — Англия 2:3

15.11.14 ЕВР Англия — Словения 3:1

23.06.10 ЧМ Словения — Англия 0:1

Цифры и факты

Англия выиграла 5 из последних 6 матчей против сборной Словении во всех турнирах;

Последние 3 матча сборной Словении завершались с одинаковым счетом 1:1;

В последних 3 матчах сборной Англии проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В прессе все еще нет хороших новостей по поводу Люка Шоу, это единственный травмированный игрок в лагере сборной Англии. Кажется, он не успеет восстановиться на этот матч и пропустит весь групповой этап.

Все остальные готовы играть, а в составе словенцев вообще нет травм или дисквалификаций. Уже были сообщения, что в стартовом составе трех львов Галлахер заменит Александер-Арнолда. Ну и тот факт, насколько неудачная форма сейчас у Фила Фодена, возможно, заставит Саутгейта дать игровое время Энтони Гордону.

Англия, 4-2-3-1: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гейи, Триппьер — Галлахер, Райс — Сака, Беллингем, Гордон — Кейн

Словения, 4-4-2: Облак — Карничник, Дркушич, Бийол, Янца — Стоянович, Черин, Элсник, Млакар — Шешко, Спорар

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Англия — Словения Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Англией и Словенией от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 2:0. Конечно, англичане провели не очень удачные матчи против Сербии и Дании, но есть ощущение, что хотя бы частичные выводы будут сделаны и по крайней мере после первого забитого гола команда не будет падать в невероятно низкий блок. Команда Саутгейта фаворит и когда результат прямо давит и его нужно добывать, эта команда умеет это делать. Ожидаем победы от фаворита, но без ливня голов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.