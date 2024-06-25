Грузия - Португалия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 26.06.2024

Турнирных задач на групповом этапе для Португалии уже не осталось. Подопечные Мартинеса с шестью очками гарантировали себе выход с первого места в плей-офф.



Соперником европейских "селесао" станет один из главных андердогов турнира - сборная Грузии. Даже несмотря на разницу в индивидуальном классе футболистов, матч скучным точно не будет. Нет никаких сомнений, что на поле кавказцы выложатся на все 100%.

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Чемпионат Европы. Группа F. 3-й тур

26 июня. 22:00. Гельзенкирхен. "Фельтинс Арена"

Грузия - Португалия

Арбитр: Сандро Шререр (Швейцария)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Новости Грузии

Пока что весьма неоднозначно складывается путь грузинов на дебютном чемпионате Европы.

В первом матче с Турцией подопечные Вилли Саньола смотрелись почти на равных, и имели несколько неплохих шансов добыть ничью. Однако, в итоге получили третий гол в пустые ворота после похода Мамардашвили на последний угловой.

В следующем поединке, напротив, явным преимуществом на поле владел соперник Грузии - сборная Чехия. Главным героем встречи стал вышеуказанный Мамардашвили. На свой счёт голкипер в тот день записал целых 11 сейвов, установив рекорд Евро по этому показателю с 2004-го года. На последних минутах "крестоносцы" могли даже вырвать три очка, но Саба Лобжанидзе пробил выше ворот.

Гарантом прохода на стадию плей-офф для грузинов может быть лишь победа в матче с Португалией. Впрочем, кое-какие шансы у команды останутся даже с двумя очками - "помощниками" Грузии в этом деле могут выступить сборные Турции и Англии в играх с Чехией и Словенией, соответственно.

Ориентировочный состав: Мамардашвили - Квирквелия, Кашия, Двали - Какабадзе, Кочорашвили, Меквабишвили, Цитаишвили - Давиташвили, Микаутадзе, Кварацхелия

Новости Португалии

Стартовая игра на Евро против Чехии для португальцев вышла крайне сложной. Несмотря на значительное преимущество во владении мячом - до действительно опасных моментов дело особо не доходило. А на 62-й минуте команду и вовсе шокировал точный дальний удар Лукаша Провода. И, тем не менее, характер свой Португалия всё-таки проявила, забив ответные два мяча до конца встречи. Хоть и не без помощи центрального защитника чехов - Робина Гранача.

С Турцией столько проблем уже создано не было. После первого гола Бернарду Силва соперник умудрился привезти себе нелепый автогол, и практически уничтожил все свои шансы на положительный результат ещё до окончания первого тайма. Точку в поединке поставил Бруну Фернандеш, замкнув передачу Криштиану Роналду.

По характеру игры Грузия гораздо ближе к Турции, нежели к Чехии. Несмотря на всё своё желание, действия кавказцев в обороне оставляют желать лучшего. Так что взломать оборону соперника не должно составить труда даже для полурезервного или полностью резервного состава европейских "селесао".

Ориентировочный состав: Патрисиу - Далот, Данило, Инасио - Семеду, Нету, Пальинья, Невеш, Феликс - Рамуш, Роналду

Последние 5 матчей команд

Грузия:

22.06.24 Грузия - Чехия 1:1 (Евро-2024)

18.06.24 Турция 3:1 Чехия (Евро-2024)

09.06.24 Черногория - Грузия 1:3 (товарищеский матч)

26.03.24 Грузия - Греция 0:0, 4:2 по пенальти (отбор к Евро-2024)

21.03.24 Грузия - Люксембург 2:0 (отбор к Евро-2024)

Португалия:

22.06.24 Турция - Португалия 0:3 (Евро-2024)

18.06.24 Португалия - Чехия 2:1 (Евро-2024)

11.06.24 Португалия - Ирландия 3:0 (товарищеский матч)

08.06.24 Португалия - Хорватия 1:2 (товарищеский матч)

04.06.24 Португалия - Финляндия 4:2 (товарищеский матч)

Личные встречи

Встречались в своей истории сборные лишь единожды. Случилось это 31 мая 2008 года в рамках товарищеского матча. Победу тогда со счётом 2:0 одержала Португалия.

Турнирное положение





Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Грузия - Португалия от UA-Футбол

Вопреки первому впечатлению, не самый лёгкий матч для прогнозирования. У одной команды мотивация будет зашкаливать, другой уже доказывать нечего на групповой стадии. Тем не менее, расхлябанностью Грузии в обороне португальцы должны воспользоваться, и не раз. Прогноз - победа Португалии с тоталом больше 2,5 (коэф. 2,28).