Чехия – Турция. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 26.06.24

Турцию в последнем туре устраивает и ничья, а вот Чехии чтобы пройти в плей-офф стоит только побеждать. Подопечные Монтеллы попытаются реабилитироваться за разгромное поражение от Португалии. Однако против неуступчивых чехов им будет непросто.

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Евро-2024. Группа F. 3-й тур

26 июня. 22:00. Гамбург. "Фолькспаркштадион"

Чехия – Турция

Трансляция: Megogo Football 2

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Чехия: последние новости

Сборная Чехии пока не радует своих болельщиков выступлениями на Евро-2024. Всего один зачетный пункт набрали подопечные Гашека за два тура. Безусловно, никто не рассчитывал на положительный результат против Португалии, а вот в матче с грузинами Чехия должна была побеждать. В прошлом туре коллективу Гашека не хватило эффективности в заключительной трети поля. Чехия нанесла 26 ударов по воротам и из них 11 в створ, но забить смогла всего однажды после стандарта. Эта сборная играет в привычный для себя вертикальный футбол с большим количеством подач. Против грузин это работало, но кто же забивать будет?

Стоит отметить хорошую физическую готовность подопечных Ивана Гашека, ведь они не сбавляли обороты в течение всего матча. Следует отдать должное тренерскому штабу, который досконально изучил соперника и почти ничего не дал создать грузинам. Сможет ли эта команда выжать максимум в игре, когда ее устроит победа? Обращаем внимание, что в середине второго тайма травмировался нападающий Патрик Шик и он не сыграет в среду. Это очень большая потеря для Чехии.

Ориентировочный состав Чехии: Станек - Голеш, Гранац, Крейчи - Цоуфал, Провод, Соучек, Д. Юрасек - Черны, Хитил, Гложек

Турция: последние новости

Подопечные Монтеллы никак не могут занести себе в актив игру прошлого тура против Португалии – 0:3. Турция достаточно активно начала матч, но соперник такого уровня сразу наказывает за ошибки. Если в матче с Грузией, несмотря на большие проблемы в защите, все же удалось победить, но на этот раз Роналду и компания без проблем разобралась с Турцией. Антигероем в этом матче стал Акайдин, который забил в собственные ворота и получил травму.

Команда Монтеллы пытается быстро доставлять мяч в заключительную треть поля, держат в напряжении защитников соперников. Однако у этого коллектива существенные проблемы в защите. К тому же стабильности не хватает. Турция может выиграть у любого соперника, но также может проиграть, когда этого от них не ожидают. Чрезмерные эмоции часто мешают этому коллективу. В игре против Чехии сборную Турцию устроит даже ничья, но играть на удержание результата точно не стоит.

Ориентировочный состав Турции: Байндир - Челик, Демирал, Бардакчи, Кадиоглу - Чалханоглу, Айхан, Актюркоглу, Язиджи, Акгюн, Гюлер - Йилмаз

Личные встречи

Команды между собой за всю историю уже успели сыграть одиннадцать матчей: пять побед Чехии, пять побед Турции и ничья. Последний раз соперники встречались в ноябре 2022 года. Тогда в контрольном матче победила Турция – 2:1.

Цифры и факты

Это будет двенадцатая очная встреча команд и пока они имеют по пять побед;

В последних 6 матчах сборной Чехии проходила ставка "обе забьют";

В матче прошедшего тура футболисты сборной Чехии 26 (!!!) раз пробили по воротам;

Сборная Турции за семь предыдущих матчей выиграла всего один.

Турнирная таблица

EURO Grp. F # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Португалия 2 2 0 0 5-1 6 2 Турция 2 1 0 1 3-4 3 3 Чехия 2 0 1 1 2-3 1 4 Грузия 2 0 1 1 2-4 1

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Чехией и Турцией от UA-Футбол

Чехию в этом матче устроит только победа и им некуда отступать. У Турции существенные проблемы в защите, поэтому они не должны рассчитывать на 0:0. Обе команды будут стараться в первую очередь активно играть в атаке и как можно скорее доставлять мяч в заключительную треть поля. Если подопечные Гашека продолжат тратить свои моменты, как это было в прошлом туре, то, скорее всего, они поедут домой. Ожидаем интересный матч с голами. Прогноз – обе команды забьют (1.63).