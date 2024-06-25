Словакия – Румыния. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 26.06.24

Евро-2024. Группа Е. 3-й тур

26 июня. 19:00. Франкфурт. "Дойче Банк Парк"

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Трансляция: Megogo Football 2

Группа Е на этом Евро стала самой интригующей перед последним туром: у всех команд по 3 очка и кто здесь является фаворитом, а кто аутсайдером - сразу и не ответишь. Но один интересный факт заставляет заподозрить, что на этот раз Словакия и Румыния могут сыграть "договорняк", поскольку если они сыграют между собой вничью, то обе команды гарантированно выйдут дальше, независимо от результата между Бельгией и Украиной.

Соблазн сыграть спокойный матч и не напрягаться очень высок. Набранные баллы гарантируют выход каждой из этих команд. Разве что кто-то захочет посягнуть на первую строчку, тогда возможно мы и увидим настоящую борьбу. Но пока этот матч выглядит как-то подозрительно очевидно.

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Новости Словакии

Подопечные Франческо Кальцони в первом туре Евро сенсационно обыграли Бельгию, впрочем, здесь нужно учитывать контекст того матча. Им удалось забить первыми в ворота соперника и удержать его натиск до конца матча. Хотя, частично даже и не получилось, поскольку бельгийцы забили два гола, автором обоих стал Ромелу Лукаку, но после просмотра ВАР оба были отменены. То есть эти три очка стали отчасти подарком судьбы для словаков.

Во втором туре они противостояли сборной Украины и не смогли грамотно распределить свои физические силы на расстояние в 90 минут. Очень мощный старт матча и забитый гол дали преимущество, впрочем во втором тайме банально не хватило физической мощи, за что пришлось заплатить большую цену, а именно - два пропущенных гола и итоговое поражение.

Игру этой возрастной сборной вряд ли назовешь выдающейся, у них все еще лидером на поле является Станислав Лоботка, которому нет альтернативы, а в центре обороны Милан Шкриньяр, который вообще потерял свою форму в "ПСЖ". Могут ли они обыграть румын? Да. Есть ли у них искреннее и непреодолимое желание это делать? Здесь есть сомнения.

Новости Румынии

Команда Эдуарда Йорданеску была главным аутсайдером этой группы, но начали они ее с разгромной победы над сборной Украины, от чего челюсть отпала у половины европейского континента. Обыграть Украину - это одно, но обыграть ее со счетом 3:0... это было очень сильно и, что наиболее печально для украинских болельщиков, справедливо.

После такого громкого старта болельщики ожидали неплохого продолжения против Бельгии, несмотря на то, что они являются куда более сильным по статусу соперником. Но не получилось. Де Брюйне и компания спокойно разобрались со своим соперником и забрали необходимые им три балла.

Учитывая тот факт, что румыны были главными аутсайдерами, а теперь они на расстоянии одной ничьей до того, чтобы гарантированно выйти из группы, мотивации бороться за победу будет мало. Она есть, потому что всегда можно биться за лучшие, высшие места. Но опасность потенциального вылета будет решать гораздо больше, поэтому без рисков, Румыния будет не против сыграть вничью со словаками.

Турнирная таблица

EURO Grp. E # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Румыния 2 1 0 1 3-2 3 2 Бельгия 2 1 0 1 2-1 3 3 Словакия 2 1 0 1 2-2 3 4 Украина 2 1 0 1 2-4 3

Личные встречи

14.08.13 МТМ Румыния — Словакия 1:1

09.02.05 МТМ Словакия — Румыния 2:2

25.04.01 МТМ Румыния — Словакия 0:0

04.09.99 ЕВР Словакия — Румыния 1:5

27.03.99 ЕВР Румыния — Словакия 0:0

Цифры и факты

Это будет первый официальный матч между Словакией и Румынией в этом тысячелетии;

Словакия еще никогда в истории не обыгрывала Румынию как в товарищеских, так и в официальных матчах;

В 7 матчах между этими сборными было зафиксировано 4 ничьи и еще 3 раза выигрывала Румыния.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Никаких проблем с травмами или дисквалификациями у сборных нет, поэтому следует ожидать сильнейший состав от обоих наставников.

Словакия, 4-3-3: Дубравка — Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко — Куцка, Лоботка, Дуда — Шранц, Стрелец, Гараслин

Румыния, 4-1-4-1: Ница — Рациу, Дрегушин, Бурча, Банчу — Марин — Ман, Марин, Станчу, Михайла — Драгуш

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Словакия — Румыния Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Словакией и Румынией от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 0:0. Если в каком-то матче и прогнозировать нулевую ничью, то именно здесь. Это главный претендент на то, чтобы завершиться вообще без забитых голов. Обе команды будут довольны таким итогом, ведь пройдут дальше и даже не важно, как там сыграют в параллельном матче Бельгия и Украина. Но мы, украинские болельщики, хотим верить в честный и до конца конкурентный футбол в этом матче.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.