Украина - Бельгия. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 26.06.2024

Финиш. Все или ничего. Кто бы мог подумать перед началом форума в Германии, что в матче последнего тура между Украиной и Бельгией обоим нужна будет победа. Поскольку ни одна из этих сборных не обеспечила себе место в плей-офф. Особенно, поражает это в контексте "красных дьяволов", которые были безусловным фаворитом группы.

Однако, с учетом текущих обстоятельств, подопечные Доменико Тедеско могут не выйти даже из группы. Конечно, не забываем и о футболистах Реброва. У них статистическая ситуация еще хуже.

Здесь уже никто лукавить не будет. Будет не то что непросто, будет чрезвычайно сложно! Стоит ли что-то вообще говорить, когда в составе соперника есть такие гиганты и настоящие звезды мирового масштаба, как Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку. Думаем, слова здесь излишни. Тем более, когда этот оппонент будет максимально мотивированным.

Как и в матче со Словакией, этот поединок рассудит английский арбитр.

Меньше 30 секунд на пост, меньше 20 минут в день – и вы в курсе всех ключевых футбольных и спортивных новостей. Подпишитесь на Telegram UA-Football

Третий тур группы E, Евро-2024

Среда, 26-е июня

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Украина 19:00 Бельгия

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO, Megogo Футбол 1, Суспільне

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Украина - Бельгия Смотреть трансляцию

Украина: последние новости

Не без проблем, далеко не с идеальной игрой, но благодаря характеру и желанию мы все же выгрызли три очка в матче со Словакией. Но уже что-то. Как ни крути - главное же результат.

Теперь же перед украинскими игроками и тренерским штабом стоит еще более сложная задача. В соперниках уже будет сама Бельгия, с Де Брюйне и Лукаку.

Как это сделать, даже в теории сказать довольно трудно. Как показала игра против "словацких орлов" у нас все еще нет четкой структуры и понимания того, как мы хотим непосредственно играть и за счет чего побеждать. В конечном итоге все упирается в индивидуальные скиллы отдельных футболистов и борьбу до конца. Конечно, если лимит камбеков и чудес у Сергея Станиславовича еще не иссяк, то можно быть спокойными.

По составу, то очевидно, что сюрпризов не будет. Скорее всего Ребров не будет менять то, что сработало против команды Франческо Кальцона. При этом есть один очень вероятный альтернативный вариант - с переходом на линию в три центральных защитника. Как это уже наигрывалось в первом контрольном матче против Германии. Тогда, мы максимально закрылись и сыграли от обороны, и в конце концов сумели сдержать невероятное давление "Бундестим". Однако, здесь ситуация и давление совсем другие. В случае ничьей между Румынией и Словакией нам не хватит даже 4-х очков для прохода в плей-офф. Поэтому забыть об атаке и полностью закрыться однозначно не получится. И здесь радует то, что наставник сборной Украины это понимает.

"Как Украине строить свою игру, если Бельгии не обязательно побеждать? Мы понимаем обстоятельства, при которых мы можем выйти в следующий раунд. Но мы должны думать о победе, для нас это важно. Мы пытаемся объяснить игрокам различные сценарии, как будет играть Бельгия, мы должны быть готовыми ко всему. Но важно победить", - рассказал Сергей Ребров.

В свою очередь возвращения Миколенко и Цыганкова все еще под вопросом. Наверное, их появление на поле стоит ожидать во втором тайме. Это и подтвердил сам коуч "сине-желтых".

"Миколенко уже три дня работает в общей группе. Я доволен, что у нас есть конкуренция на каждую позицию. Все игроки готовы к завтрашней игре. Цыганков? Он восстанавливается", - сказал Ребров.

Ориентировочный состав сборной Украины: Трубин, Тымчик, Забарный, Сваток, Матвиенко, Зинченко, Бражко, Судаков / Шапаренко, Ярмоленко, Мудрик, Довбик.

Бельгия: последние новости

Да, это по сути и по факту лебединая песня золотого поколения бельгийцев. Да, в первом туре подопечные Доменико Тедеско сенсационно уступили для словаков, которых мы позже обыграли. Хотя, справедливости ради, Словакии даже несмотря на хорошую структуру и организованную игру, в том поединке, откровенно, повезло.

Все верно. Но это все еще Бельгия, которая имеет россыпь звезд в своем составе. Более того, мотивированная Бельгия. Что и в принципе "красные дьяволы" доказали в матче против Румынии, на классе обыграв их (2:0).

Можно с абсолютной уверенностью утверждать, что именно бельгийцы в очной встрече с нами укротят мяч к своим ногам и будут контролировать ход и темп матча. Вопрос заключается лишь в плоскости того, насколько нас хватит физически бегать без мяча, и при этом будем ли мы готовы в нужный момент включиться и использовать свои шансы. А они все же будут, так как текущая версия Бельгия тоже далеко не идеальна. Это и напрямую доказал поединок со Словакией.

В любом случае подопечные Тедеско точно выйдут побеждать и забирать свое. Для них поражение от Украины и вылет на стадии группового этапа будет значительно большей катастрофой, чем для нас.

Ориентировочный состав сборной Бельгии: Кастельс, Кастань, Фаэс, Вертонген, Теат, Тилеманс, Онана, Лукебакьо, Де Брюйне, Доку, Лукаку.

Украина - Бельгия. Последние матчи

Украина:

Бельгия:

Украина - Бельгия. Личные встречи

Довольно неожиданно, однако "сине-желтые" и "красные дьяволы" до этого ни разу не пересекались на футбольном поле. Примечательно, что здесь речь идет не только об официальных поединках, но и вообще о любых матчах. В том числе и о товарищеских.

Статистика очных поединков:

Победы: 0 - 0

Забитые мячи: 0 - 0

В среднем голов за матч: 0 - 0

Самая большая победа: 0 - 0

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Украина - Бельгия. Положение в группе

Сейчас, после двух туров у каждой из сборных в квартете E есть в активе по одной победе, и соответственно по три очка. Однако, с выходом в плей-офф далеко все не так просто.

При победе над сборной Бельгии Украина пройдет дальше с первого места, если в параллельном матче Словакия - Румыния будет победа первых, или же ничья. При условии триумфа румын украинцы будут вторыми.

Украина пройдет дальше с первого места, если в параллельном матче Словакия - Румыния будет победа первых, или же ничья. При условии триумфа румын украинцы будут вторыми. Ничья между украинцами и бельгийцами и победа одной из команд в параллельном поединке выведет "сине-желтых" с третьего места. А вот ничья в обеих встречах квартета E означает для подопечных Сергея Реброва вылет на стадии группового этапа.

и победа одной из команд в параллельном поединке выведет "сине-желтых" с третьего места. А вот ничья в обеих встречах квартета E означает для подопечных Сергея Реброва вылет на стадии группового этапа. При поражении "красным дьяволам" национальная команда под руководством Сергея Реброва может пройти дальше лишь при условии победы Румынии в матче против Словакии. Тогда у украинцев и словаков будет одинаковое количество очков, но сыграет роль победа "сине-желтых" в личной встрече. В таком случае Украина окажется на третьем месте. Однако дальше нужно будет параллельно смотреть на результаты третьих команд в других группах.

EURO Grp. E # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Румыния 2 1 0 1 3-2 3 2 Бельгия 2 1 0 1 2-1 3 3 Словакия 2 1 0 1 2-2 3 4 Украина 2 1 0 1 2-4 3

Украина - Бельгия. Ставка и коэффициенты

Украина - Бельгия. Прогноз на матч от UA-Футбол

Поражение 1:2. Бельгийцы являются безусловным фаворитом этой пары. Как по статусу и подбору исполнителей, так и по мнению букмекеров. Даже для ничьей в этой встрече нам нужно будет выложиться не то что на максимум, а прыгнуть выше своих текущих возможностей. Ну а победа будет настоящим национальным чудом. При всей любви к "сине-желтым" и главной команде Украины, верится в триумф наших с огромным трудом.

Конечно же, если подопечным Сергея Реброва удастся переиграть сборную Бельгию, то они докажут свою звездность не только на бумаге, а и то, что действительно претендуют на нечто большее. Ну что ж, все в ногах украинских футболистов.