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Испания — Грузия. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Евро-2024 на 30.06.2024

Евро
Обновлено

Гранд против главной сенсации турнира

Испания — Грузия. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Евро-2024 на 30.06.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Испания после идеального старта на Евро сыграет против Грузии, которая абсолютно неожиданно вышла в плей-офф на своем дебютном чемпионате.

Бой слона и моськи — это само собой, но на этом турнире Кварацхелия, Микаутадзе и, особенно, Мамардашвили уже настолько влюбили в себя фанатов, что, кажется, вся Европа сейчас за них, а это окрыляет.

Содержание

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Дивіться матч 1/8 фіналу Євро-2024 Іспанія - Грузія
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Евро-2024. 1/8 финала
30 июня. Кельн. "Кельн Стэдиум"
Испания 22:00 Грузия
Арбитр: Франсуа Летесье (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости Испании

Испания превзошла ожидания в группе — три сухих победы выглядят очень круто. Причем 3:0 с Хорватией запомнились также ошибками в защите, а вот 1:0 с Италией — полное доминирование.

После такого на последний тур с Албанией Луис де ла Фуэнте уже выпустил 10 резервистов, но и те его не подвели — 1:0. Конечно, это не повлияет на выбор тренера, и на Грузию выйдут те же парни, которые крушили хорватов и итальянцев. Травм и дисквалификаций у "Фурии" нет. Зато есть приятная статистика — доселе они выигрывали все матчи в группе только в 2008 году, и тогда Евро осталось за ними.

На сей раз жребий к Испании суров — если обойдется без сенсаций, то в четвертьфинале их ждет Германия, а в полуфинале — Франция. Тем не менее, с Нико и Ямалем на флангах, а также Родри в центре эта Испания значительно жестче и быстрее версии Луиса Энрике. Уже с Грузией вы в этом убедитесь.

Новости Грузии

Грузины предсказуемо уступили Турции на старте Евро (1:3), а вот дальше пошло то, чего ожидать никто не мог. 1:1 с Чехией и, конечно, 2:0 с Португалией, пусть та и играла неосновным составом — это выступление мечты для кавказцев.

Жорж Микаутадзе своими тремя мячами в группе уже заработал приглашение в "Монако". Но все же главный герой Грузии на воротах. Георгий Мамардашвили тащит команду, которая позволила нанести по своим воротам больше всего ударов (71) и ударов в створ ворот (25). Он отразил фантастические 16 из 17 последних попыток! После такого "Валенсия" подняла цену на вратаря до 60 млн.

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Конечно, против Испании Мамардашвили опять будет на виду — Грузии светит тяжелая игра в обороне. Главное в ней для команды Вилли Саньоля — заставить Испанию нервничать. Любыми способами. Слабое место пиренейцев — отсутствие элитного бомбардира. Заставляя Испанию пробивать из плохих позиций, Грузия с ее монструозным вратарем получит шанс на успех.

Испания — Грузия: статистика личных встреч

Команды играли между собой в отборе на Евро-2024, и там Испания уничтожила грузинов в Тбилиси — 7:1, а дома не напрягаясь победила уже даже без мотивации — 3:1.

Ну, и если говорить в целом, то команды с 2012 года встречались 7 раз — 6 матчей выиграли пиренейцы, и лишь в спарринге в июне 2016-го победить удалось Грузии (1:0).

Последние матчи Испании

Испания — Грузия. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Евро-2024 на 30.06.2024 - изображение 4

Последние матчи Грузии

Испания — Грузия. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Евро-2024 на 30.06.2024 - изображение 5

Ориентировочные составы

У Испании под контролем врачей Начо и Айосе Перес — ожидается, что оба резервиста будут на 100% готовы к игре.

У Грузии единственная потеря — это дисквалификация опорника Анзора Меквабишвили, но его есть кем заменить.

Испания: Симон — Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья — Педри, Родри, Фабиан Руис — Ямаль, Мората, Нико Уильямс

Грузия: Мамардашвили — Какабадзе, Кверквелия, Кашия, Двали, Лочошвили — Чакветадзе, Кочорашвили, Китеишвили — Кварацхелия, Микаутадзе

Испания — Грузия: ставки и коэффициенты

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1,23
6,30
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Испания — Грузия: прогноз от UA-Футбол

Из увиденного в отборе, а теперь и на Евро — у грузинов ненадежный центр защиты. Там выходят возрастные мужчины, которые не всегда выдерживают темп — отсюда и уйма ударов по воротам Мамардашвили.

Наша ставка здесь — на гол Альваро Мораты. Хотя бы раз он это использует. БК предлагают на это поставить с коэффициентами от 1,95 и выше.

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Комментарии
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Вarcelinius
30.06.2024 в 13:00
Да испанцы эту Грузию на запчасти разберут. Мама конечно будет божить, но это их не спасёт.
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Комментарии 7
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Вarcelinius
30.06.2024 в 13:00
Да испанцы эту Грузию на запчасти разберут. Мама конечно будет божить, но это их не спасёт.
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2
MaximSK (Киев)
30.06.2024 в 10:46
Испания пройдет в 1/4 финала, они намного сильнее как команда, еще на 2 дня было больше время для восстановления. Грузия итак прыгнула выше головы выйдя из группы
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Вarcelinius
30.06.2024 в 12:44
Однозначно.
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2
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Spokoyno (Київ)
30.06.2024 в 08:32
Якщо іспанці не вийдуть на полі "переможцями". Так просто до матчу з німцями підготуватися, То в них можуть бути проблеми. Команди різного класу Все залежить, як більш імениті налаштуються. Варіант коли голкіпер витягує команду малоймовірний. Занадто велика різниця в майстерні гравців.
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жажа_the_best (Харьков)
30.06.2024 в 03:49
Купил два ящика мандаринов. Завтра болею за грузинов! Чито гврито чито маргалито да
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Просто Квашин (Харків)
30.06.2024 в 04:51
буде жужа у вас в гей-клубі свято... з мандаринами там обережно... хоч вони й не банани.... ...а ручками ти добре користуєшся... дзюбі сподобалось би....
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Вarcelinius
30.06.2024 в 12:52
Сядешь ты, на апэлсын, "грузын".
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