Испания — Грузия. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Евро-2024 на 30.06.2024

Испания после идеального старта на Евро сыграет против Грузии, которая абсолютно неожиданно вышла в плей-офф на своем дебютном чемпионате.

Бой слона и моськи — это само собой, но на этом турнире Кварацхелия, Микаутадзе и, особенно, Мамардашвили уже настолько влюбили в себя фанатов, что, кажется, вся Европа сейчас за них, а это окрыляет.

Испания превзошла ожидания в группе — три сухих победы выглядят очень круто. Причем 3:0 с Хорватией запомнились также ошибками в защите, а вот 1:0 с Италией — полное доминирование.

После такого на последний тур с Албанией Луис де ла Фуэнте уже выпустил 10 резервистов, но и те его не подвели — 1:0. Конечно, это не повлияет на выбор тренера, и на Грузию выйдут те же парни, которые крушили хорватов и итальянцев. Травм и дисквалификаций у "Фурии" нет. Зато есть приятная статистика — доселе они выигрывали все матчи в группе только в 2008 году, и тогда Евро осталось за ними.

46 - #Spain ???????? have committed 46 fouls in the group stage of the #EURO2024 , and only Austria have committed more (49, also Croatia with 46). This is the highest tally of the Spanish team in this round of the competition since 2008 (55). Intensity. pic.twitter.com/wUUYAT0UKL