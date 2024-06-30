Испания — Грузия. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Евро-2024 на 30.06.2024

Испания после идеального старта на Евро сыграет против Грузии, которая абсолютно неожиданно вышла в плей-офф на своем дебютном чемпионате.

Бой слона и моськи — это само собой, но на этом турнире Кварацхелия, Микаутадзе и, особенно, Мамардашвили уже настолько влюбили в себя фанатов, что, кажется, вся Европа сейчас за них, а это окрыляет.

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Евро-2024. 1/8 финала

30 июня. Кельн. "Кельн Стэдиум"

Испания 22:00 Грузия

Арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости Испании

Испания превзошла ожидания в группе — три сухих победы выглядят очень круто. Причем 3:0 с Хорватией запомнились также ошибками в защите, а вот 1:0 с Италией — полное доминирование.

После такого на последний тур с Албанией Луис де ла Фуэнте уже выпустил 10 резервистов, но и те его не подвели — 1:0. Конечно, это не повлияет на выбор тренера, и на Грузию выйдут те же парни, которые крушили хорватов и итальянцев. Травм и дисквалификаций у "Фурии" нет. Зато есть приятная статистика — доселе они выигрывали все матчи в группе только в 2008 году, и тогда Евро осталось за ними.

46 - #Spain ???????? have committed 46 fouls in the group stage of the #EURO2024 , and only Austria have committed more (49, also Croatia with 46). This is the highest tally of the Spanish team in this round of the competition since 2008 (55). Intensity. pic.twitter.com/wUUYAT0UKL — OptaJose (@OptaJose) June 28, 2024

На сей раз жребий к Испании суров — если обойдется без сенсаций, то в четвертьфинале их ждет Германия, а в полуфинале — Франция. Тем не менее, с Нико и Ямалем на флангах, а также Родри в центре эта Испания значительно жестче и быстрее версии Луиса Энрике. Уже с Грузией вы в этом убедитесь.

Новости Грузии

Грузины предсказуемо уступили Турции на старте Евро (1:3), а вот дальше пошло то, чего ожидать никто не мог. 1:1 с Чехией и, конечно, 2:0 с Португалией, пусть та и играла неосновным составом — это выступление мечты для кавказцев.

Жорж Микаутадзе своими тремя мячами в группе уже заработал приглашение в "Монако". Но все же главный герой Грузии на воротах. Георгий Мамардашвили тащит команду, которая позволила нанести по своим воротам больше всего ударов (71) и ударов в створ ворот (25). Он отразил фантастические 16 из 17 последних попыток! После такого "Валенсия" подняла цену на вратаря до 60 млн.

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Конечно, против Испании Мамардашвили опять будет на виду — Грузии светит тяжелая игра в обороне. Главное в ней для команды Вилли Саньоля — заставить Испанию нервничать. Любыми способами. Слабое место пиренейцев — отсутствие элитного бомбардира. Заставляя Испанию пробивать из плохих позиций, Грузия с ее монструозным вратарем получит шанс на успех.

Испания — Грузия: статистика личных встреч

Команды играли между собой в отборе на Евро-2024, и там Испания уничтожила грузинов в Тбилиси — 7:1, а дома не напрягаясь победила уже даже без мотивации — 3:1.

Ну, и если говорить в целом, то команды с 2012 года встречались 7 раз — 6 матчей выиграли пиренейцы, и лишь в спарринге в июне 2016-го победить удалось Грузии (1:0).

Последние матчи Испании

Последние матчи Грузии

Ориентировочные составы

У Испании под контролем врачей Начо и Айосе Перес — ожидается, что оба резервиста будут на 100% готовы к игре.

У Грузии единственная потеря — это дисквалификация опорника Анзора Меквабишвили, но его есть кем заменить.

Испания: Симон — Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья — Педри, Родри, Фабиан Руис — Ямаль, Мората, Нико Уильямс

Грузия: Мамардашвили — Какабадзе, Кверквелия, Кашия, Двали, Лочошвили — Чакветадзе, Кочорашвили, Китеишвили — Кварацхелия, Микаутадзе

Испания — Грузия: ставки и коэффициенты

Испания — Грузия: прогноз от UA-Футбол

Из увиденного в отборе, а теперь и на Евро — у грузинов ненадежный центр защиты. Там выходят возрастные мужчины, которые не всегда выдерживают темп — отсюда и уйма ударов по воротам Мамардашвили.

Наша ставка здесь — на гол Альваро Мораты. Хотя бы раз он это использует. БК предлагают на это поставить с коэффициентами от 1,95 и выше.