Англия – Словакия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 30.06.24

Евро-2024. 1/8 финала

30 июня. 19:00. Гельзенкирхен. "Фелтинс Арена"

Главный судья: Халил Умут Мелер (Турция)

Трансляция: Megogo Football 1

Каким-то чудом при максимально скучном футболе сборная Англии вышла с первого места и благодаря неудачам некоторых других фаворитов они попали в легкую сетку, где наиболее именитыми оппонентами являются Италия и Нидерланды.

Впрочем, до них еще нужно добраться, сначала на их пути встанет Словакия, которая заняла третье место в своей группе и имеет собственные амбиции и надежды. Кажется, что команда Саутгейта может напугать соперников только на бумаге, а не на футбольном поле.

15 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости Англии

Подопечные Гарета Саутгейта уже привычно для себя провели неуверенный групповой этап, впрочем, это не помешало им выиграть свою группу и выйти на комфортного соперника с третьего места. Победа над сербами в первом туре выглядела очень слабо, даже тогда они были в шаге от того, чтобы потерять три очка.

Далее была ничья с Данией, которая едва не завершилась поражением и сильно отличалась низкой линией обороны без попыток активно наступать. Ну и в последнем туре очередная ничья, на этот раз против Словении. Также чрезвычайно скучное зрелище, в котором до выхода на замену Коула Палмера на последних минутах мало что можно отметить.

Обычно эта команда набирает форму именно в плей-офф, когда нужно включаться и результат давит на них сильнее, чем когда-либо. Возможно, на этом Евро они повторят прошлое Евро и снова разыграются именно в этапе на вылет? Хорошо, если так, потому что после просмотра матчей в группе над командой можно лишь насмехаться.

Новости Словакии

Команда Франческо Кальцони продемонстрировал не очень уверенный, впрочем, учитывая индивидуальный класс отдельных исполнителей, хороший и смелый футбол. В первом туре им удалось сенсационно обыграть Бельгию и это стало первым реально неожиданным результатом на этом чемпионате Европы. Да, они точно не были там лучше своего соперника и выиграть им повезло, не в последнюю очередь благодаря решению ВАР, после которого были отменены два гола Ромелу Лукаку.

Но та победа стала решающей, ведь дальше было поражение от сборной Украины. Там словакам явно не хватило физической мощи во втором тайме. Они отдали много сил в первой половине и повели в счете, но удержать это преимущество не получилось.

В последнем туре они сыграли ожидаемую ничью против Румынии, хотя первыми забили гол и в целом имели больше опасных моментов. Линия обороны этой сборной имеет хороших исполнителей, которые находятся в хорошей форме, имеем в виду Шкриньяра, Вавро и Ганцко. Что касается атаки, то им следует рассчитывать на гений Лукаша Гараслина. Этот футболист прекрасно проявлял себя во время квалификации и, кажется, готов помочь своей команде в самый ответственный момент.

Личные встречи

04.09.17 ЧМ Англия - Словакия 2:1

04.09.16 ЧМ Словакия - Англия 0:1

20.06.16 ЕВР Словакия - Англия 0:0

28.03.09 МТМ Англия - Словакия 4:0

11.06.03 ЕВР Англия - Словакия 2:1

Цифры и факты

Англия выиграла 5 из последних 6 матчей против Словакии во всех турнирах;

Англия не может забить больше 1 гола в последних 4 матчах подряд;

В двух последних матчах сборной Словакии проходила ставка "обе забьют".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Кажется, у команды Гарета Саутгейта будет пополнение, ведь впервые со старта Евро будет доступен Люк Шоу, он пропустил групповой этап из-за повреждения. Выйдет ли он в старте? Вряд ли, ведь рисковать футболистом, который не в оптимальной форме, не будет лучшим решением.

В прошлом матче на замену прекрасно вышли Кобби Мейну и Коул Палмер. Для первого точно забронировано место в старте на этот матч, а второй вряд ли вытеснит Букайо Сака и останется на скамейке запасных.

У Словакии травм нет, да и сюрпризов в стартовом составе не ожидается.

Англия, 4-2-3-1: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гейи, Триппьер — Мейну, Райс — Сака, Беллингем, Фоден — Кейн

Словакия, 4-3-3: Дубравка — Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко — Куцка, Лоботка, Дуда — Шранц, Стрелец, Гараслин

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Англия — Словакия Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Англией и Словакией от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:0. Обычно команда Саутгейта заметно добавляет на стадии плей-офф крупных турниров, но чтобы хорошо добавлять, надо хоть как-то разогнаться, прямо сейчас эта команда стоит на месте. Несмотря на все игровые проблемы, мы все же ожидаем, что за счет индивидуального класса англичане заберут свое благодаря одному голу. Минимальная победа фаворитов, однако легкой прогулки для трех львов ожидать не стоит.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.