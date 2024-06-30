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Франция - Бельгия. Анонс и прогноз матча Евро на 01.07.2024

Евро
Обновлено

Самая громкая вывеска 1/8 финала

Франция - Бельгия. Анонс и прогноз матча Евро на 01.07.2024

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В последнее время Франция и Бельгия встречаются между собой регулярно каждые 3 года в различных турнирах. В этом году судьба их свела в 1/8 финала чемпионата Европы. Кстати, победитель игры в четвертьфинале будет соревноваться с Португалией или Словенией.

Содержание

Чемпионат Европы 2024. 1/8 финала

01.07.2024. "Меркур Шпиль-Арена" (Дюссельдорф)

Франция - Бельгия. 19:00

Главный арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

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Франция

Один из фаворитов на получение кубка чемпиона Европы пока что никак "не заведется". Да, речь о Франции. Неуверенное выступление в групповом этапе очень обеспокоило болельщиков. То, что два раза подопечные Дешама сохранили ворота "сухими" - это хорошо. Но не забить ни одного гола с игры за 270 минут - это проблема. Команда имеет в составе первоклассных игроков, а в звене атаки и подавно. Один Мбаппе чего стоит.

Итак, за 3 игры Франция забила 2 мяча (автогол и с пенальти), 1 пропустила (тоже с пенальти), одержала победу над Австрией и дважды обошлась ничьей (Нидерланды и Польша). То есть к защите вопросов нет - все на высоте. К атаке можно предъявить претензии. Конечно, французы не занимаются бездействием, они создают достаточно моментов у ворот соперников. Правда, почему-то в голы они пока не превращаются.

Стоит вспомнить о великолепной форме Канте. Живчиком был - живчиком и остался. Он дважды подряд признавался лучшим игроком матча по версии УЕФА. А вы же понимаете, из состава Франции есть кого выбрать на такую награду. Можно менять хоть каждый матч. Но огромную важность в центре поля именно этого полузащитника видят все.

Такое выступление в групповом этапе оставило команду Дешама на 2-м месте в квартете. Это означает, что вместо Турции им придется сыграть с куда более серьезной Бельгией.

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Бельгия

Два сапога пара. Это точно про Францию и Бельгию на Евро-2024. Ну очень в похожих ситуациях они находятся. От бельгийцев также ждали бетонного 1-го места в группе с Украиной, Словакией и Румынией. Но что-то пошло не так. Проиграли словакам, победили румын и сыграли в осторожную ничью с украинцами.

Справедливо ли их освистали фанаты после заключительной игры группового этапа? Трудно сказать, но их понять можно. От Бельгии ждали большего. А что уж говорить о собственных фанатах. Помним, какую порцию критики получили футболисты "красных дьяволов" после провала на Чемпионате мира-2022 (не вышли из группы).

Группа Е оказалась самой неожиданной и такой, что держала интригу до последней секунды. Все 4 команды заработали по 4 очка, и только разница забитых-пропущенных определила кто пройдет в плей-офф. Случилось так, что только Украина осталась "за бортом"... Бельгия едва взяла второе место. Это говорит нам о том, что судьба всех коллективов была на волоске. А эксперты прогнозировали уверенное 1-е место бельгийцев. Вот вам и реакция.

Еще из негатива - голы. Их всего 2, и забивались лишь одной команде (Румынии). В общем вся игра держится, грубо говоря, на 2-х игроках: Де Брейне и Лукаку. Без них вообще было бы туго. Хотя Ромелу никак не может забить - 3 гола и все из офсайда. Доку и Троссар тоже не демонстрируют крутых показателей.

Под вопросом на игру с Францией находятся Менье и Витсель - первый травмирован, а у второго мышечная контузия.

Последние 3 матча

  • Последние 3 встречи Франции:

25.06. Франция - Польша 1:1 (Евро-2024)
21.06. Нидерланды - Франция 0:0 (Евро-2024)
17.06. Австрия - Франция 0:1 (Евро-2024)

  • Последние 3 встречи Бельгии:

26.06. Украина - Бельгия 0:0 (Евро-2024).
22.06. Бельгия - Румыния 2:0 (Евро-2024)
17.06. Бельгия - Словакия 0:1 (Евро-2024)

  • Последние очные встречи:

2021. Бельгия - Франция 2:3 (Лига наций)
2018. Франция - Бельгия 1:0 (Чемпионат мира)
2015. Франция - Бельгия 3:4 (Контрольный матч)

Групповой этап Евро

EURO Grp. D

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1
Франция - Бельгия. Анонс и прогноз матча Евро на 01.07.2024 - изображение 4 Австрия
3 2 0 1 6-4 6
2
Франция - Бельгия. Анонс и прогноз матча Евро на 01.07.2024 - изображение 5 Франция
3 1 2 0 2-1 5
3
Франция - Бельгия. Анонс и прогноз матча Евро на 01.07.2024 - изображение 6 Нидерланды
3 1 1 1 4-4 4
4
Франция - Бельгия. Анонс и прогноз матча Евро на 01.07.2024 - изображение 7 Польша
3 0 1 2 3-6 1

EURO Grp. E

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1
Франция - Бельгия. Анонс и прогноз матча Евро на 01.07.2024 - изображение 8 Румыния
3 1 1 1 4-3 4
2
Франция - Бельгия. Анонс и прогноз матча Евро на 01.07.2024 - изображение 9 Бельгия
3 1 1 1 2-1 4
3
Франция - Бельгия. Анонс и прогноз матча Евро на 01.07.2024 - изображение 10 Словакия
3 1 1 1 3-3 4
4
Франция - Бельгия. Анонс и прогноз матча Евро на 01.07.2024 - изображение 11 Украина
3 1 1 1 2-4 4

Ставки и коэффициенты

Favbet
1.97
3.25
4.65
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Прогноз на матч Франция - Бельгия от UA-Футбол

Обе сборные не впечатляют. Они мало забивают, хотя и редко пропускают. Есть предположение, что много мячей в воротах мы снова не увидим. Но французы выглядят, все же, серьезнее. Плюс защитное звено у них намного крепче соперника. Есть риск, что Лукаку так и останется без голов на этом Евро. Словом, наш прогноз - минимальная победа Франции и ее выход в четвертьфинал.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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Комментарии
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Вarcelinius
30.06.2024 в 17:03
Французы против смешных французов.
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Комментарии 3
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Вarcelinius
30.06.2024 в 17:03
Французы против смешных французов.
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0
1
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Вarcelinius
30.06.2024 в 17:05
Французы блъ...
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
30.06.2024 в 18:19
Ти мразота зайвохромосомна... продвигаєш катсапські скрєпи ? яка тобі мразото різниця, які там французи чи бельгійці, білі вони чи темношкіри, якщо ви нащадки зв'зку собак зі свинями та ненавидите всіх навкруги....
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