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Франция - Бельгия. Анонс и прогноз матча Евро на 01.07.2024
Самая громкая вывеска 1/8 финала
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В последнее время Франция и Бельгия встречаются между собой регулярно каждые 3 года в различных турнирах. В этом году судьба их свела в 1/8 финала чемпионата Европы. Кстати, победитель игры в четвертьфинале будет соревноваться с Португалией или Словенией.
Чемпионат Европы 2024. 1/8 финала
01.07.2024. "Меркур Шпиль-Арена" (Дюссельдорф)
Франция - Бельгия. 19:00
Главный арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1
Франция
Один из фаворитов на получение кубка чемпиона Европы пока что никак "не заведется". Да, речь о Франции. Неуверенное выступление в групповом этапе очень обеспокоило болельщиков. То, что два раза подопечные Дешама сохранили ворота "сухими" - это хорошо. Но не забить ни одного гола с игры за 270 минут - это проблема. Команда имеет в составе первоклассных игроков, а в звене атаки и подавно. Один Мбаппе чего стоит.
Итак, за 3 игры Франция забила 2 мяча (автогол и с пенальти), 1 пропустила (тоже с пенальти), одержала победу над Австрией и дважды обошлась ничьей (Нидерланды и Польша). То есть к защите вопросов нет - все на высоте. К атаке можно предъявить претензии. Конечно, французы не занимаются бездействием, они создают достаточно моментов у ворот соперников. Правда, почему-то в голы они пока не превращаются.
Стоит вспомнить о великолепной форме Канте. Живчиком был - живчиком и остался. Он дважды подряд признавался лучшим игроком матча по версии УЕФА. А вы же понимаете, из состава Франции есть кого выбрать на такую награду. Можно менять хоть каждый матч. Но огромную важность в центре поля именно этого полузащитника видят все.
Такое выступление в групповом этапе оставило команду Дешама на 2-м месте в квартете. Это означает, что вместо Турции им придется сыграть с куда более серьезной Бельгией.
Бельгия
Два сапога пара. Это точно про Францию и Бельгию на Евро-2024. Ну очень в похожих ситуациях они находятся. От бельгийцев также ждали бетонного 1-го места в группе с Украиной, Словакией и Румынией. Но что-то пошло не так. Проиграли словакам, победили румын и сыграли в осторожную ничью с украинцами.
Справедливо ли их освистали фанаты после заключительной игры группового этапа? Трудно сказать, но их понять можно. От Бельгии ждали большего. А что уж говорить о собственных фанатах. Помним, какую порцию критики получили футболисты "красных дьяволов" после провала на Чемпионате мира-2022 (не вышли из группы).
Группа Е оказалась самой неожиданной и такой, что держала интригу до последней секунды. Все 4 команды заработали по 4 очка, и только разница забитых-пропущенных определила кто пройдет в плей-офф. Случилось так, что только Украина осталась "за бортом"... Бельгия едва взяла второе место. Это говорит нам о том, что судьба всех коллективов была на волоске. А эксперты прогнозировали уверенное 1-е место бельгийцев. Вот вам и реакция.
Еще из негатива - голы. Их всего 2, и забивались лишь одной команде (Румынии). В общем вся игра держится, грубо говоря, на 2-х игроках: Де Брейне и Лукаку. Без них вообще было бы туго. Хотя Ромелу никак не может забить - 3 гола и все из офсайда. Доку и Троссар тоже не демонстрируют крутых показателей.
Под вопросом на игру с Францией находятся Менье и Витсель - первый травмирован, а у второго мышечная контузия.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Франции:
25.06. Франция - Польша 1:1 (Евро-2024)
21.06. Нидерланды - Франция 0:0 (Евро-2024)
17.06. Австрия - Франция 0:1 (Евро-2024)
- Последние 3 встречи Бельгии:
26.06. Украина - Бельгия 0:0 (Евро-2024).
22.06. Бельгия - Румыния 2:0 (Евро-2024)
17.06. Бельгия - Словакия 0:1 (Евро-2024)
- Последние очные встречи:
2021. Бельгия - Франция 2:3 (Лига наций)
2018. Франция - Бельгия 1:0 (Чемпионат мира)
2015. Франция - Бельгия 3:4 (Контрольный матч)
Групповой этап Евро
EURO Grp. D
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|2
|3
|1
|2
|0
|2-1
|5
|3
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|4
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
EURO Grp. E
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Франция - Бельгия от UA-Футбол
Обе сборные не впечатляют. Они мало забивают, хотя и редко пропускают. Есть предположение, что много мячей в воротах мы снова не увидим. Но французы выглядят, все же, серьезнее. Плюс защитное звено у них намного крепче соперника. Есть риск, что Лукаку так и останется без голов на этом Евро. Словом, наш прогноз - минимальная победа Франции и ее выход в четвертьфинал.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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