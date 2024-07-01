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Австрия - Турция. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 02.07.2024
Австрия - Турция: Прогноз и анонс матча ⋉ 02.07.2024 ⋊ Евро на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Кто бы не вышел в следующий раунд из этой пары - для любого из коллективов выход в четвертьфинал Евро станет выдающимся достижением. Впрочем, глядя на нижнюю сетку турнира, далеко не факт, что именно этот результат является пределом ожиданий.
Чемпионат Европы 2024. 1/8 финала
02.07.2024. "Ред Булл Арена" (Лейпциг)
Австрия - Турция. 22:00
Главный арбитр: Артур Диаш (Португалия)
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости Австрии
Учитывая то, в какой квартет попала Австрия - чудес на этой стадии большинство экспертов от неё не ждали. Но подопечные Рангника сумели приятно удивить общественность, и закончить групповой этап на первом месте.
В стартовом матче на Евро-2024 австрийцы минимально уступили французам со счётом 0:1, хотя шансы для восстановления паритета команда создавала.
В следующих играх Австрия уже столкнулась с менее организованными соперникоми, и дважды подряд распечатала ворота по три раза. Сперва её атакующего напора не выдержала Польша (3:1), затем - Нидерланды (3:2).
Больше голов, чем Австрия, на групповом этапе забила разве что хозяйка турнира - Германия (6 против 8).
Не примет участия в завтрашней встрече с Турцией из-за перебора жёлтых карточек Патрик Виммер. Впрочем, слишком серьёзной потерей отсутствие резервного хавбека стать не должно.
Ориентировочный состав: Пентц - Пош, Линхарт, Вебер, Мвене - Зайвальд, Гриллич - Баумгартнер, Лаймер, Забитцер - Арнаутович
Новости Турции
Хоть в плей-офф Турция вышла с одинаковыми показателями с Австрией (две победы и одна ничья), но здесь стоит также сравнить и набор участников обеих групп.
Пройденный путь к 1/8 у турков вышел явно непростой. В матче-открытии квартета F команда обыграла Грузию со счётом 3:1, поставив эффектную точку голом в пустые ворота после попытки Мамардашвили героически спасти кавказцев, но в концовке встречи коллектив Монтеллы еле спасся от второго пропущенного мяча.
Что-либо противопоставить Португалии у Турции уже совсем ничего не вышло. После гола Силвы на 21-й минуте все шансы сборной вскоре уничтожил нелепый автогол Акайдына.
В третьем матче уже турки получили подарок. Ещё в первом тайме в составе Чехии удалился с поля Барак, но даже несмотря на это, победу "лунные звезды" вырвали аж в компенсированное время.
Не поможет Турции в матче против Австрии из-за всё того же перебора горчичников главный лидер сборной Чалханоглу и основной центрбек Акайдын.
Ориентировочный состав: Гюнок - Мюлдюр, Бардакчи, Демирал, Кадиоглу - Айхан, Озджан - Гюлер, Кёкчу, Йылдыз - Йылмаз
Последние 3 матча команд
Австрия:
- 25.06.24 Нидерланды - Австрия 2:3 (Евро-2024)
- 21.06.24 Польша - Австрия 1:3 (Евро-2024)
- 17.06.24 Австрия - Франция 0:1 (Евро-2024)
Турция:
- 26.06.24 Чехия - Турция 1:2 (Евро-2024)
- 22.06.24 Португалия - Турция 2:0 (Евро-2024)
- 18.06.24 Турция - Грузия 3:1 (Евро-2024)
Личные встречи
26 марта этого года сборные провели товарищеский матч. Закончился он унизительным поражением Турции со счётом 1:6. Всего в истории команды встречались 17 раз. 9 раз победа оставалась за австрийцами, 7 раз - за турками, и лишь одна встреча завершилась вничью.
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Австрия - Турция от UA-Футбол
Учитывая результат товарищеской встречи между командами трёхмесячной давности, отсутствие Чалханоглу и их выступления на групповом этап - наиболее логичным исходом видится уверенная победа Австрии (коэф, 2.03) в основное время с тоталом больше 3,5 (коэф. 3,2).
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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