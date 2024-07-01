Румыния – Нидерланды. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 02.07.24

На "Альянце Арене" в Мюнхене сыграют матч 1/8 финала Евро между сборными Румынии и Нидерландов. Фаворитами этого матча считают подопечных Кумана, но недооценивать румын точно не стоит. Эта сборная способна удивить многих.

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Евро-2024. 1/8 финала

2 июля. 19:00. Мюнхен. "Альянс Арена"

Трансляция: Megogo Football 1

Трансляция матча В эфире Дивіться матч 1/8 фіналу Євро-2024 Румунія - Нідерланди Смотреть трансляцию

Румыния: последние новости

Подопечные Иорданеску уже могут занести себе в актив нынешнее европейское первенство. Сборная Румынии хоть и выиграла всего одну игру, но смогла с первого места выйти из своей группы. Прежде всего, стоит обратить внимание на игру в защите Румынии. А вот в атаке на групповом турнире были существенные проблемы. Из игры Румыния забила только Украине и то два мяча ударами из-за пределов штрафной. На групповом турнире Румыния выиграла в Украины (3:0), проиграла Бельгии (0:2) и сыграла вничью со Словакией (1:1).

Отметим, что только 74,7% передач в исполнении команды Иорданеску были точными и это худший показатель среди 24 команд Евро. Подопечные Иорданеска в первую очередь подстраиваются под соперника. Следует обратить внимание на стандарты сборной Румынии. У этой команды есть ряд игроков, которые могут создать проблемы соперникам в воздухе. Эстетического удовольствия от игры сборной Румынии сложно получить, но они достигают результата за счет дисциплины, выполнения тренерских наставлений и самоотдачи.

Из-за перебора желтых карт будущий матч против Нидерландов пропустит основной левый защитник Никушор Банка.

Ориентировочный состав Румынии: Нице – Рациу, Дрегушин, Бурке, Неделчару – Р. Марин, М. Марин, Станчу – Ман, Дрегуш, Михайле

Нидерланды: последние новости

Подопечные Кумана оставили неоднозначное впечатление от своих выступлений на групповом турнире. Нидерланды обыграли Польшу (2:1), сыграли вничью с Францией (0:0) и проиграли Австрии (2:3). Таким образом, оранжевые только с третьего места вышли из группы.Среди игроков, прежде всего, стоит отметить Дони Малена, Коди Гакпо, Мемфис Депая и Хави Симонса. Коллектив Кумана пытается играть с позиции силы, но это не всегда удается. В матче с Австрией Нидерланды 11 раз пробили по воротам, но в створ попали всего дважды. Эффективности в заключительной трети поля этой сборной не хватает. Также стоит прибавлять в стабильности, ведь определенные игровые отрезки команда проваливает.

Лишь две желтые карточки за весь групповой раунд получили подопечные Рональда Кумана и рядом со словаками это лучший показатель Евро-2024. Таким образом, с дисквалифицированными проблем нет. Отметим, что в противостоянии с Австрией повреждение получил Верман.

Ориентировочный состав Нидерландов: Вербрюгген – Гертрюйда, де Врей, ван Дейк, Аке – Схаутен, Симонс – Мален, Рейндерс, Гакпо – Депай

Личные встречи

Команды сыграли между собой десять матчей: восемь побед Нидерландов, одна победа Румынии и одна ничья. Последний раз команды встречались в ноябре 2017 года, когда в контрольном матче победили Нидерланды – 3:0.

Факты и цифры

В матчах на групповом турнире Румыния только 38,5% игрового времени владела мячом;

В среднем футболисты сборной Румынии 10,7 раза пробивали по воротам;

Нидерланды прервали свою серию из четырех матчей без поражений

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Румынией и Нидерландами от UA-Футбол

Подопечные Кумана по праву считаются фаворитами, но легкой прогулки им не стоит ожидать. Сборная Румыния играет в вязкий футбол, старается не давать сопернику свободных зон. Вряд ли Нидерланды смогут стабильно сыграть все 90 минут, поэтому шанс у Румынии появится. Однако воспользуются ли они им? В четвертьфинал должны проходить оранжевые, но на гол Румыния может наиграть. Прогноз – обе команды забьют (2.30).