Евро-2024. 1/4 финала

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Германия – Испания 19:00

Трансляция – Megogo

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Германия

Германия уверенней всех стартовала на европейском первенстве, разгромив в первых двух турах Шотландию (5:1) и Венгрию (3:0). "Манншафт" поражали гибким перемещениям атакующего квартета, комбинациям через центр и проходам Мусиалы и Виртца, которые своими голами дали понять, что они готовы делать разницу уже сейчас. А главная роль ожидаемо досталась Кроосу, лучшему игроку группового этапа по точным и продвигающим пасам.

Но дальше пошли трудности. Швейцария (1:1) серьезно подготовилась. И едва не лишил Германию первого места в группе, подловив фаворита на контратаке. Дальше была Дания, против которой были проблемы в позиционных атаках. Их замаскировала мощная игра на стандартах и огненные быстрые выпады. Теперь же на очереди Испания, которая может надавить на слабости хозяев.

На 1/4 финала возвращается после бана Джонатан Та. Шлоттербек добавил остроты впереди, но был слишком уязвим в обороне. Слева от Та скорее всего сыграет Раум – оставлять Миттельштедта на Ямаля было бы слишком. На другом фланге придётся отбиваться Киммиху.

Испания

Испания была единственной командой на групповом этапе, которая не потеряла ни одного очка. "Квартет смерти" оказался таким лишь на словах, ведь "Фурия" всухую обыграла сначала Хорватию (3:0), а затем и Италию (1:0) с Албанией (1:0). Первый пропущенный пришел уже в плей-офф, где испанцы забили себе сами, после чего еще четырежды пробили Мамардашвили в ярком поединке.

Испанцы хоть и приехали в Германию с составом, уступающим по глубине некоторым фаворитам, но де ла Фуэнте явно выжимает из состава больше, чем Дешам или бездарный Саутгейт. "Фурия" очень эффективна на мяче и больше не зациклена на его контроле. Юные Ямаль и Нико разрывают на флангах, и немцы с их слабыми фуллбеками тоже рискуют пострадать. При этом Педри и Фабиан в роли свободных восьмёрок тоже готовы уничтожить, если зациклиться на обороне ширины.

Испания подходит ко встрече без кадровых потерь. Были проблемы у Начо, но защитник "Реала" уже здоров. Другое дело, что баскский центр Ле Норман – Лапорт должен остаться без изменений, как и вся стартовая 11-тка.

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Личные встречи

Для команд это четвертая встреча на Евро. Немцы побеждали в 1988-м, Испания – в 1984-м и в финале 2008-го года. Также пути этих двоих пересеклись на ЧМ-2022, где они разыграли ничью 1:1 с голами Мораты и Фюллькруга.

Ориентировочные составы

Германия: Нойер – Киммих, Рюдигер, Та, Раум – Андрих, Кросс – Мусиала, Гюндоган, Виртц – Хавертц

Испания: Симон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Педри, Родри, Фабиан – Ямаль, Мората, Уильямс

Статистика и факты

Испания создала больше всего моментов, а также нанесла наибольшее количество ударв и ударов в створ на Евро. Немцы вторые по всем показателям.

Испания – единственная команда на Евро, выигравшая все матчи.

Испания не побеждала немцев в гостях в 8 последних встречах.

Германия проходила дальше в 15 из 19 четвертьфиналов больших турниров.

Фюллькруг никогда не выходил в старте за Германию на большом турнире: на его счету 3 выхода на замену на ЧМ-2022 и 3 на этом Евро. Это не помешало Никласу забить по 2 гола на обоих турнирах.

Германия за групповой этап забила больше голов (8), чем все участники квартета С.

Тони Кроос побил рекорд группового этапа Евро по количеству точным передач (308 пасов).

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Германия – Испания от UA-Футбол

Эти две команды выглядели сильнее всех в 4 стартовых матчах турнира, но жребий свел их уже в 1/4. Качество игры говорит в пользу Испании, хотя немцы не сильно уступают. В то же время в пользу Германии говорят родные трибуны. Ждем качественного и активного футбола с обеих сторон. И голов. Ставка: обе забьют с коэффициентом 1.85.