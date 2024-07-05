Англия – Швейцария. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 06.07.24

Евро-2024. Четвертьфинал.

6 июля. 19:00. Дюссельдорф. "Меркур Шпиль-Арена"

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

Кажется, что каждый матч в исполнении сборной Англии на этом Евро - это реальная проверка устойчивости психики каждого любителя футбола. Не все же наслаждаться классными комбинациями, смелым движением и отточенным взаимодействием между футболистами.

Однако на этот раз, похоже, нам наконец удастся этим насладиться. Но нет, это не потому, что команда Саутгейта готовит что-то особенное, это потому, что противостоять им будет Швейцария, которая уже показала, как можно и нужно играть в футбол против топ-сборных. Италия не даст соврать.

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Новости Англии

Подопечные Гарета Саутгейта очень трудно проползли через групповой этап и, каким-то чудом, еще и оказались на первой строчке и, из-за неудач отдельных команд, попали в легкую сетку. Все началось с победы над Сербией со счетом 1:0. Но победа была добыта очень тяжело, несмотря на разбалансированность соперника. Первая критика началась уже после той игры. Затем все стало еще хуже после ничьей против Дании, когда сборная трех львов по сути едва не проиграли.

Последний матч снова свершился вничью, на этот раз против Словении. Но результаты других матчей группы позволил им выйти с первого места, поэтому все хорошо. В рамках 1/8 Англия противостояла Словакии, которая вышла из своей группы лишь с третьего места. Очевидные фавориты были в нескольких секундах от вылета, ведь лишь в компенсированное арбитром время Беллингем перевел матч в экстра-таймы, где Кейн все же вывел свою сборную дальше.

Вот настолько печальный путь у команды Саутгейта, они выглядят бледно, слабо, несыгранно и безыдейно. Эту команду критикуют и это полностью заслуженно. Фоден не в форме, да даже Беллингем проводит плохой турнир и его спасительный гол лишь замаскировал всю слабость игры Джуда. Правда здесь хочется обвинять скорее не игроков, а именно главного тренера. Смогут ли они вдруг реабилитироваться за все прошлые матчи и показать совсем другой уровень футбола? Верится слабо.

Новости Швейцарии

Команда Мурата Якина прошла групповой этап с такими же результатами, как и Англия, однако, учитывая уровень соперников и уровень состава этой команды, на самом деле получилось достойно. В первом туре группового этапа они одолели Венгрию со счетом 3:1. Это было достаточно уверенно и заслуженно.

После этого белая ничья с Шотландией, которую иногда достаточно трудно раскрывать из-за низкой линии обороны и своеобразного осторожного стиля. Ну и в последнем туре они были близки даже к победе над хозяевами Евро, Германией. Но игра завершилась вничью, но швейцарцы получили немало заслуженных комплиментов за нее.

В 1/8 ребята Якина противостояли Италии и точно не были явными фаворитами того противостояния, от того и стиль, в котором была одержана победа, шокировал многих болельщиков. Это была тотальная декласация ребят с Аппенин. Замечательный, стильный, дисциплинированный и отважный футбол Швейцарии никого не оставил равнодушным. Их соперникам надо хорошо готовиться к следующей игре.

Личные встречи

26.03.22 МТМ Англия — Швейцария 2:1

09.06.19 ЛНУ Швейцария — Англия 0:0 (пен. 5:6)

11.09.18 МТМ Англия — Швейцария 1:0

08.09.15 ЕВР Англия — Швейцария 2:0

08.09.14 ЕВР Швейцария — Англия 0:2

Цифры и факты

В последних 3 матчах между этими соперниками после первого тайма фиксировался ничейный счет, а после финального свистка фиксировалась победа Англии;

Англия выиграла 8 из последних 10 матчей против Швейцарии во всех турнирах;

Англия забивала как минимум 2 гола в 6 из последних 7 матчей против Швейцарии, когда они были номинальными хозяевами.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Накануне этой игры у команды Саутгейта есть проблема из-за дисквалификации Марка Гейи, который перебрал желтых карточек. Возможно, именно поэтому в Британии пишут, что Гарет планирует перейти на схему в три центральных защитника? Возможно, это просто из-за стиля игры швейцарцев и они просто отразят схему соперника.

Что касается команды Якина, то у него дисквалификаций нет и все готовы играть.

Англия, 3-4-2-1: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Конса — Александер-Арнолд, Мейну, Райс, Сака — Беллингем, Фоден — Кейн

Швейцария, 3-4-2-1: Зоммер — Шер, Аканджи, Родригес — Видмер, Фройлер, Джака, Эбишер — Варгас, Ндойе — Эмболо

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Англией и Швейцарией от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Сафферболу Саутгейта должен наступить конец. Играть подобным стилем с таким набором футболистов - это ужас и кажется, что Швейцария является именно той командой, которая наконец сможет наказать их за трусость и безыдейность. Прогнозируем победу команды Якина с минимальным преимуществом в счете.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.