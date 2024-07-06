Нидерланды - Турция. Анонс и прогноз матча Евро-2024 на 06.07.2024

Нидерланды и Турция немало нервничали и в Отборе на Евро-2024, и на самом Евро. На самом Евро уже проигрывали, пропуская три мяча, и подвергались довольно острой критике. Тем не менее, близки к полуфиналу крупного турнира, где первые не были с 2014-го года, а вторые - с 2008-го. И как раз ныне обе в хорошем настроении. Кто сохранит его по итогам очного матча?

Чемпионат Европы-2024. Четвертьфинал

6 июля. 22:00. Берлин. "Олимпиаштадион"

Нидерланды - Турция

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Состояние команд

Кризис голландцев бушевал совсем недавно. Уже перед началом матча третьего тура группового турнира против Австрии они знали, что выходят из группы. Тем не менее, поражение (2:3) вызвало сильное брожение. Рональд Куман и игроки признавали, что давление было существенным, что противостоять ему было непросто, и неделя между тем матчем и 1/8 финала была неприятной.

Опорник сборной Джои Феерман даже заявил, что игроки отключили Интернет после того матча.

3:0 над Румынией не просто снял напряжение в Нидерландах, а переключил рубильник на ажиотаж и бурный оптимизм. Куман и игроки признавали проблемы в начале матча, когда соперник доминировал, но остались очень довольны ответами, называя игру "сигналом" всем соперникам. Гол Коди Гакпо, контроль над игрой и стабильная оборона. Хотя на 82-ой минуте счёт ещё был 1:0.

Турция пребывала в бурном кризисном состоянии после 0:3 от Португалии во втором туре. Критика в адрес главного тренера Винченцо Монтеллы была весьма мощной. Матч против Чехии, игравшей с 20-ой минуты вдесятером, но имевшей шансы победить, принёс веру в характер "Милли Таким" благодаря голу на 92-ой минуте, но не особо успокоил. К 1/8 финала подходили с опаской.

Тем не менее, в 1/8 удалось собраться и победить ту же Австрию, отыгравшую групповой турнир блестяще. Без лидера команды Хакана Чалханоглу, в стиле, который Турция не любит - довольно глухой обороны без мяча. Два гола Демираля со стандартных положений и отчаянный сейв вратаря Мерта Гюнока принесли победу. Более того - реванш, ведь в марте австрийцам проиграли со счётом 1:6.

Тот матч был товарищеским, но Монтелла заявляет, что в сборных товарищеских матчей не бывает, утверждает, что то поражение стало пятном, позором на всей его карьере, и ему и игрокам очень хотелось смыть его. Так что мотивация была огромной. Но не выплеснули ли её слишком много? Хватит ли её на четвертьфинал?

Турки традиционно любят владеть мячом, доминировать, атаковать. Но на этом турнире получается, что им легче работать как раз без мяча, на контратаках. С мячом они влетели Португалии и еле переиграли Чехию, могли напропускать от Грузии. Против голландцев же придётся играть от обороны, как и было против австрийцев. При этом сами "оранье" испытывают проблемы в позиционной атаке.

Последние матчи команд

Кадры

Аке, Схутен, Де Лихт и Бергвейн жаловались на травмы в матче против Румынии и/или после него. Последние двое пропускали тренировки, участие последнего под большим вопросом. Значит, в пятый раз сыграет другой стартовый состав голландцев? Справа вместо Бергвейна кандидаты - быстрый Фримпонг, форвард, автор двух голов против Румынии Мален.

Особое внимание - на автора гола и ассиста против Румынии Гакпо, названного испанским AS после этого матча "Гакпиньо". И на автора двух ассистов в том матче Симонса, которого Куман очень хвалил, заявляя, что провел лучшую игру за сборную и чуть ли не впервые не только атаковал, но и работал в отборе и прессинге как следует.

Автор дубля Турции против Австрии центральный защитник Демираль дисквалифицирован за политический жест, что вызвало бурю в Турции. Как раз Акайдын отбыл дисквалификацию и должен заменить его. Отбыл и Чалханоглу и должен заменить Кекчу, получившего дисквалификацию. Дисквалифицирован и опорник Юкшек.

Скорее всего, Монтелла продолжит играть без чистого форварда, а также с Айханом в центре поля, защитником по главному амплуа.

Нидерланды: Вербрюгген, Де Фрай, Аке, ван Дейк, Думфриз, Схутен, Рейндерс, Мален, Симонс, Гакпо, Депай

Турция: Гюнок, Мюлдюр, Акайдын, Бардакчи, Кадиоглу, Айхан, Чалханоглу, Озджан, Гюлер, Йылмаз, Йылдыз

Цифры и факты

Нидерланды и Турция встречались 14 раз. Шесть побед на счету первых, четыре - второй, ещё четыре матча завершились вничью. В последнем, в Отборе на Чемпионат Мира-2022, "оранье" переиграли соперника со счётом 6:1. Правда, перед этим не переигрывали его в трёх матчах подряд - два поражения и ничья

В официальных очных матчах показатели - пять побед Нидерландов, три победы Турции и две ничьи. Все четыре последних очных матча были такими

Нидерланды не пропускали в двух из четырёх матчей на турнире, а также в четырёх из шести и восьми из 11-ти последних, включая товарищеские. Они также не забили в одном матче на турнире, и этот один (0:0 против Франции) стал их единственным без забитых в последних 17-ти, включая товарищеские

Турция пропускала в пяти последних матчах, включая товарищеские, и в девяти из десяти последних. Она забивала в 13-ти из 16-ти последних

В пяти последних и в шести из семи последних матчей с участием Турции, включая товарищеские, забивалось три мяча и более. Как и в восьми из девяти последних матчах с участием Нидерландов

Лишь два игрока на всём турнире на данный момент забивали более одного мяча в одном матче. Голландец Дониел Мален и турок Мерих Демираль сделали по дублю в 1/8 финала

Прогноз: Нидерланды - Турция 2:1

Ещё один реванш турков за 1:6 в предыдущем очном матче? Да и без него их мотивация будет запредельной. Ведь на кону - их первый полуфинал с 2008-го года. В сборной и вокруг неё говорят о тех же ощущениях, что и тогда. А бешеная поддержка болельщиков позволяют чувствовать себя как дома. Причём в сборной даже убирают слово "как". В Германии они дома.

Вместе в тем, сил потрачено очень много, оборона позволяет соперникам много. А Нидерланды успокоились, набрали уверенность в себе и с позиции фаворита не хотят упускать такой шанс. О чём говорят и Куман, и игроки. Тренер также считает, что наконец-то нашёл правильный стартовый состав.

Ожидается бурная игра. Возможно и дополнительное время, и серия пенальти. Разумнее всего ставить на голы обеих команд либо на минимум три гола в матче. Ну и фаворит в этом матче всё же чётко выделен, пусть и это ничего ему не обещает.