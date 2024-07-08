Испания — Франция. Анонс и прогноз полуфинала Евро-2024 на 9.07.2024

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Испания — Франция. Анонс и прогноз полуфинала Евро-2024 на 9.07.2024
При поддержке лицензионного букмекера GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images

Прогноз поединка от лицензионного букмекера GGBET: бескомпромиссная игра с большим количеством предупреждений - тотал ЖК больше 3,5 (коэффициент - 1,63), и большими шансами на победу испанцев (коэффициент - 2,76). Получи невероятный бонус до 150 000 грн от GGBET! Держи линию на Евро!

Всего четыре сборные остались на Евро, и здесь слабых уже точно нет — только самые классные и мощные.

Испания — это атака, быстрые передачи, уйма забитых голов. Франция — вязкость, минимум ошибок и невероятный атлетизм. По сути, это будет битва двух радикально разных стилей футбола. Какой из них окажется эффективнее? В Мадриде верят, что пасы Родри разрежут "Ле Бле"; в Париже — что движение Канте компенсирует все.

Содержание

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Дивіться півфінал Євро-2024 Іспанія - Франція
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Евро-2024. Полуфинал
9 июля. Мюнхен. "Альянц Арена"
Испания 22:00 Франция
Арбитр: Славко Винчич (Словения)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1, Суспільне Спорт

Новости Испании

Испания — единственная команда этого Евро, выигравшая все 5 матчей. И как выиграла! Победы над хорватами, итальянцами, грузинами — это было тотальное доминирование. 2:1 с Германией в четвертьфинале — нервно и незабываемо.

Дани Ольмо неожиданно выбился в лидеры "Фурии", но также СМИ выделяют ум Родри и прыть флангов — Нико и Ямаль бесподобны. Ну и Луиса де ла Фуэнте, конечно. Этот тренер стал первым у Испании с 2004 года, кто дважды на большом турнире отдавал мяч сопернику — у Германии было 52% владения, у Хорватии — 53%. Риск, да, но это работает. С начала 2023 года именно у "Фурии" лучший в Европе процент побед — 15 из 19.

Испания любит Евро, которое впервые выиграла еще в 1964 года. Ранее "Фурия" была в пяти полуфиналах ЧЕ, и четырежды выходила в финал.

Но есть, конечно, и ложка дегтя — Франция для испанцев максимально неудобна стиллистически, и в придачу неясно, кем менять дисквалифицированного Карвахаля.

Новости Франции

Если Испания идет по сетке плавно, то Франция еще не забила ни единого гола на Евро без помощи пенальти и автоголов соперников. В четвертьфинале Португалия была обыграна лишь в серии пенальти после 0:0 в основное и дополнительное время.

Суммарно на Евро у Франции приличное xG — уже 7,1. Но беда с реализацией — причем если Тюрам и Дембеле мазали всегда, то от Мбаппе такое видеть непривычно. СМИ пишут, что Килиану мешает маска из-за перелома носа, плюс проблемы со спиной. Также с травмой — и это заметно — играет Гризманн.

Некоторый импульс "Ле Бле" могут дать выборы. Не секрет, что потомки мигрантов из Африки очень переживали из-за возможного прихода к власти ультраправых, Мбаппе прямо об этом говорил. Теперь же, когда Ле Пен проиграла, угроза исчезла.

Вообще Франция четырежды играла в полуфиналах Евро, но только дважды — за пределами страны. Это не любимый турнир "Ле Бле", которых ждет смена поколений. Тем не менее, есть ощущение, что пройти шлагбаум из Канте, Чуамени и Камавинги будет трудно даже великолепной Испании.

Испания — Франция: статистика личных встреч

Последний раз команды встречались в финале Лиги наций-2021, и тогда французы добыли волевую победу 2:1.

Если же говорить об успехах "Фурии" в официальных матчах, то это 2008-13 годы, эпоха тики-таки. В тот период Испания била Францию в 4 матчах из 5.

Последние матчи Испании

Испания — Франция. Анонс и прогноз полуфинала Евро-2024 на 9.07.2024 - изображение 4

Последние матчи Франции

Испания — Франция. Анонс и прогноз полуфинала Евро-2024 на 9.07.2024 - изображение 5

Ориентировочные составы

У Франции проблем нет, но у Мбаппе и Гризманна плохая форма, и это очень беспокоит тренеров.

А вот испанцам сложнее. Кроос сломал Педри в четвертьфинале, тогда же получил травму Ле Норман, а Карвахаль на нервах схлопотал удаление. Кем их всех менять? Начо на две позиции не выпустишь, а 38-летний Хесус Навас в старте против Мбаппе или Барколя выглядит непростительной авантюрой.

Испания: Симон — Вивиан, Начо, Ляпорт, Кукурелья — Ольмо, Родри, Фабиан Руис — Ямаль, Мората, Нико Уильямс

Франция: Меньян — Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес — Камавинга, Канте, Чуамени — Дембеле, Мбаппе, Барколя

Испания — Франция: ставки и коэффициенты

GGBet: Победа Испании - 2.76; ничья - 2.97; победа Франции - 3.22

Испания — Франция: прогноз от UA-Футбол

Рискнем предположить, что Францию после решения ее политических рисков наконец прорвет и она забьет хотя бы гол в основное время.

Ставку индивидуальный тотал французов больше 0,5 БК принимают с коэффициентами от 1,5 и выше.

Прогноз на этот матч от лицензионного букмекера GGBET: Испания победит Францию со счетом 2:1 (коэффициент на точный счет - 8,8). Посмотрите линию GGBET из 70+ видов спорта и найдите для себя интересный матч! Получи невероятный бонус до 150 000 грн от GGBET! Держи линию на Евро 2024 вместе с GGBET!
Национальная сборная Испании Национальная сборная Франции Прогнозы Евро 2024
Комментарии
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Консул (Звягель )
09.07.2024 в 12:27
Іспанія грає краще, але далі пройде Франція. На жаль.
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Комментарии 17
Консул (Звягель )
09.07.2024 в 12:27
Іспанія грає краще, але далі пройде Франція. На жаль.
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Spokoyno (Київ)
09.07.2024 в 13:01
Тобто ви ставити на те, що ЄВРО виграють представники зовсім іншого континенту
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Spokoyno (Київ)
09.07.2024 в 08:35
Знову незначна перевага іспанців, утім зважаючи на наявність відсутності ЧОТИРЬОХ гравців основи зовсім мінімальна! Тому багато буде залежати від ФАРТУ! Утім кортить, щоб ЄВРО виграла команда де європейців хоч півкоманди.
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2
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жажа_the_best (Харьков)
09.07.2024 в 05:25
А когда переигровку будут играть, ась?? Или снова нас всех наепали?!
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
09.07.2024 в 07:57
тебе що жужа, пережужили в гей-клубі ?
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0
1
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Вarcelinius
08.07.2024 в 23:48
Для меня Испания уже чемпион, чемпион по игре. А в одном матче всё может случиться. Даже могут и жабы пройти, не удивлюсь.
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2
8
Dr. House (Поділля)
08.07.2024 в 23:56
Є тільки тут дві жаби - це ти і твій під@растичний трампістський дружочок. Два рашистських під@ра, щоб ви один одного заїб@ли до пекла
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7
2
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Вarcelinius
09.07.2024 в 00:24
А про футбол чёнить?
 
2
6
Dr. House (Поділля)
09.07.2024 в 04:01
"Чьоніть" собі в немиту сраку засунь, під@р
 
4
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.07.2024 в 19:47
Удачи испанцам, хотя они победят и без моих пожеланий.)
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2
8
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Просто Квашин (Харків)
08.07.2024 в 20:48
так ти гнида за барсу топиш.... "динири" проти України... От дебіл....
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5
2
tekutiev (донецк,Украина)
08.07.2024 в 21:01
не надорвитесь
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2
4
Dr. House (Поділля)
08.07.2024 в 21:27
Накуй пішла під@расня трампістська
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8
2
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Вarcelinius
08.07.2024 в 22:16
Дохтур, у тебя с Какашкиным совместные гастроли по сайту сейчас? Он солирует, ты подпеваешь?
 
2
8
oda1979 (Запорожье)
08.07.2024 в 22:18
Полшестой, ты таблетки забыл выпить.
 
6
2
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Вarcelinius
09.07.2024 в 00:00
69й, поцелуй себя в зад.
 
1
7
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Просто Квашин (Харків)
09.07.2024 в 08:00
а ти гімнаст шелудивий...
 
0
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