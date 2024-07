Испания — Франция. Анонс и прогноз полуфинала Евро-2024 на 9.07.2024

Всего четыре сборные остались на Евро, и здесь слабых уже точно нет — только самые классные и мощные.

Испания — это атака, быстрые передачи, уйма забитых голов. Франция — вязкость, минимум ошибок и невероятный атлетизм. По сути, это будет битва двух радикально разных стилей футбола. Какой из них окажется эффективнее? В Мадриде верят, что пасы Родри разрежут "Ле Бле"; в Париже — что движение Канте компенсирует все.

Испания — единственная команда этого Евро, выигравшая все 5 матчей. И как выиграла! Победы над хорватами, итальянцами, грузинами — это было тотальное доминирование. 2:1 с Германией в четвертьфинале — нервно и незабываемо.

Дани Ольмо неожиданно выбился в лидеры "Фурии", но также СМИ выделяют ум Родри и прыть флангов — Нико и Ямаль бесподобны. Ну и Луиса де ла Фуэнте, конечно. Этот тренер стал первым у Испании с 2004 года, кто дважды на большом турнире отдавал мяч сопернику — у Германии было 52% владения, у Хорватии — 53%. Риск, да, но это работает. С начала 2023 года именно у "Фурии" лучший в Европе процент побед — 15 из 19.

Испания любит Евро, которое впервые выиграла еще в 1964 года. Ранее "Фурия" была в пяти полуфиналах ЧЕ, и четырежды выходила в финал.

Но есть, конечно, и ложка дегтя — Франция для испанцев максимально неудобна стиллистически, и в придачу неясно, кем менять дисквалифицированного Карвахаля.

Если Испания идет по сетке плавно, то Франция еще не забила ни единого гола на Евро без помощи пенальти и автоголов соперников. В четвертьфинале Португалия была обыграна лишь в серии пенальти после 0:0 в основное и дополнительное время.

Суммарно на Евро у Франции приличное xG — уже 7,1. Но беда с реализацией — причем если Тюрам и Дембеле мазали всегда, то от Мбаппе такое видеть непривычно. СМИ пишут, что Килиану мешает маска из-за перелома носа, плюс проблемы со спиной. Также с травмой — и это заметно — играет Гризманн.

Некоторый импульс "Ле Бле" могут дать выборы. Не секрет, что потомки мигрантов из Африки очень переживали из-за возможного прихода к власти ультраправых, Мбаппе прямо об этом говорил. Теперь же, когда Ле Пен проиграла, угроза исчезла.

451 - France haven't conceded a single goal in the 451 minutes N'Golo Kanté has been on the pitch at EURO 2024, the most minutes played by a European player in a major tournament (EURO/World Cup) without a goal being conceded with them on the pitch. Charm. pic.twitter.com/L2Acwcc0Es