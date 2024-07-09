Нидерланды – Англия. Анонс и прогноз матча чемпионата Европы на 10.07.24

Прогноз поединка от лицензионного букмекера GGBET : бескомпромиссная игра с большим количеством предупреждений - тотал ЖК больше 3,5 (коэффициент - 1,61), и большими шансами на победу английцев (коэффициент - 2,77). Получи невероятный бонус до 150 000 грн от GGBET! Держи линию на Евро!

Евро-2024. Полуфинал.

10 июля. 22:00. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"

Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)

Трансляция: Megogo Football 1

Антифутбольные англичане дошли до полуфинала, где они едва ли не впервые на этом турнире встретятся с действительно именитым и серьезным оппонентом. Нидерланды точно не назовешь невероятно зрелищным коллективом, но они по крайней мере не боятся играть в футбол и это может сыграть ключевую роль в этой паре.

Когда остается сделать один шаг до заветного финала, на первый план может выйти психологическая устойчивость и умение играть под давлением. Кажется, обе команды готовы к подобному, вопрос лишь в том, какая футбольная философия возьмет свое?

Новости Нидерландов

Команда Рональду Кумана любит атаковать, хоть это и не всегда у них получается. На этом Евро у них были определенные проблемы как на стадии группового этапа, так и на стадии четвертьфинала. Но все началось для них с победы, хотя и непростой.

В первом туре они одолели Польшу, которая откровенно провалила весь турнир, тогда удалось оформить победный гол на последних минутах. Далее была боевая ничья с Францией и именно этот матч отличает их от сборной "трех львов": они уже имеют опыт игры против топ-сборных на этом чемпионате Европы, все завершилось вничью 0:0 и в последнем туре, когда они фактически понимали, что все равно выходят из группы, было поражение от Австрии. Итоговое третье место, которое оказалось достаточно комфортным в контексте дальнейшей сетки.

В рамках 1/8 мы увидели очень мощный матч от оранжевых, тогда они с легкостью одолели Румынию 0:3, а борьба в четвертьфинале с Турцией получилась очень напряженной. Долгое время они уступали в счете, впрочем смогли сначала перевернуть все с ног на голову, а затем и удержать победный счет. Главная звезда на этом Евро, безусловно, является Коди Гакпо, однако хватит ли остроты форварда "Ливерпуля", чтобы одолеть закрытых и осторожных англичан?

Новости Англии

Подопечные Гарета Саутгейта, как и их тренер, точно имеют определенный иммунитет к критике, поскольку то, сколько они ее получили за последний месяц, трудно преувеличить. Как бы там ни было, но они все равно уже в полуфинале и та задача минимум, которая ставилась перед командой накануне турнира, уже выполнена.

На групповом этапе им удалось победить Сербию с минимальным счетом 1:0, затем была ничья с Данией, которая могла легко превратиться в поражение. И в последнем туре, когда уже можно было точно играть от результата, "три льва" сыграли вничью со Словенией. Первое место и комфортная дальнейшая сетка.

Однако матч со Словакией в 1/8 стал едва ли не шоком для всей страны, ведь они находились буквально в нескольких секундах от вылета. Только гол бисиклетой от Джуда Беллингема, который проводит достаточно слабый турнир, спас ребят Саутгейта. А уже в экстра-таймах они довели все до победы.

Матч со Швейцарцами получился едва ли не лучшим в их исполнении на этом турнире, по крайней мере так могло показаться тем, кто смотрел каждый матч Англии. Несмотря на это, им снова пришлось спасаться и выходить дальше лишь в серии пенальти. Возможно, именно с сильными командами им будет даже легче, ведь они не только сами играют в закрытый футбол, но умеют ликвидировать любые старания собственных соперников. Получится ли у них сделать это с Нидерландами? Скоро узнаем.

Личные встречи

06.06.19 ЛНУ Нидерланды — Англия 3:1

23.03.18 МТМ Нидерланды — Англия 0:1

29.03.16 МТМ Англия — Нидерланды 1:2

29.02.12 МТМ Англия — Нидерланды 2:3

12.08.09 МТМ Нидерланды — Англия 2:2

Цифры и факты

Нидерланды непобедимы в 10 из последних 11 матчей против сборной Англии во всех турнирах;

В 4 из 5 матчей сборной Нидерландов на этом Евро проходила ставка ТБ 2.5;

Нидерланды являются третьей самой результативной командой на этом чемпионате Европы;

В 3 из 5 матчей сборной Англии на этом Евро проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В рамках четвертьфиналов ни один игрок из Нидерландов или Англии, который был под опасностью дисквалификации, не заработал желтую карточку, что означает, что дисквалификаций нет.

Также нет травм, как у команды Рональда Кумана, так и у команды Саутгейта, все готовы.

Нидерланды, 4-2-3-1: Вербрюгген — Дамфрис, де Врей, ван Дейк, Аке — Рейндерс, Схаутен — Бергвейн, Симонс, Гакпо — Депай

Англия, 3-4-2-1: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гейи — Сака, Мейну, Райс, Шоу — Беллингем, Фоден — Кейн

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Нидерланды — Англия Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Победа Нидерландов - 3.34; ничья - 2.87; победа Англии - 2.77

Прогноз на матч между Нидерландами и Англией от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 0:1. Критиковать футбол Гарета Саутгейта можно бесконечно, чем мы и занимались почти весь чемпионат Европы, однако стоит анализировать все с холодной головой. Эта команда умеет ликвидировать даже самые острые команды, хотя и сама создает мало. Есть ощущение, что ключевую роль будут играть именно линии обороны обеих команд, а один точный удар решит судьбу противостояния. Поставим на то, что решающий гол будет забит за счет индивидуального мастерства кого-то из англичан, поэтому минимальная победа "трех львов".