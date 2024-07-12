Испания – Англия. Анонс и прогноз финала чемпионата Европы на 14.07.24

Прогноз поединка от лицензионного букмекера GGBET : бескомпромиссная игра с большим количеством предупреждений - тотал ЖК больше 3,5 (коэффициент - 1,56), и большими шансами на победу испанцев (коэффициент - 2,47). Получи невероятный бонус до 150 000 грн от GGBET! Держи линию на Евро!

Евро-2024. Финал.

14 июля. 22:00. Берлин. "Олимпиаштадион"

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Трансляция: Megogo Football 1

Главный матч, ради которого мы все и смотрели все матчи чемпионата Европы последний месяц. Матч-открытие от Германии и Шотландии был особенным, но эти матчи со временем забываются, а финалы навсегда входят в историю.

Очередная история европейского футбола будет написана 14 июля, когда Испания встретится с Англией. Чего следует ожидать? Зрелищного футбола и заслуженного трофея для Луиса де ла Фуэнте и его команды, или первого в карьере трофея для Гарри Кейна и первого в истории Евро для парней с Туманного Альбиона? В любом случае, это будет очень интересно!

Новости Испании

Подопечные Луиса де ла Фуэнте не могли не влюбить в себя нейтральных болельщиков по ходу турнира. Особенно интересно сейчас вспоминать то, какие ожидания были от испанцев накануне Евро: слабый состав, потенциальные пассажиры, которые даже могут не выйти из группы. Однако как они удивляют!

Группа смерти с Хорватией, Италией и Албанией была выиграна с неприличной легкостью, особенно вспоминается то, как они проехались по итальянцам, несмотря на скромный счет 1:0. Три победы в трех матчах группы и в 1/8 им пришлось противостоять Грузии. Все-таки это разный уровень команд, поэтому проход дальше был ожидаемым и достаточно простым.

Далее испытание Германией, которое было пройдено не без проблем. Но смелость и острота от "фурии" снова удивила. Баланс в игре и правильное распределение сил на весь матч, острота от Ямала и Уильямса, умноженная на креатив Ольмо, Фабиана Руиса, а также контроль Родри. И все это заправляется неплохой обороной, в которой выделяются именно фланговые защитники: Марк Кукурелья и Дани Карвахаль. Это не только эффектно, но и эффективно.

В полуфинале они прошли Францию, которая хоть и удивила соперников первым забитым голом, однако затем не смогла удержать последовавший ответный натиск. Это красивая, стильная и очень смелая команда и своим путем к финалу они уже показали, почему достойны трофея.

Новости Англии

Подопечные Гарета Саутгейта, как и их тренер, точно имеют определенный иммунитет к критике, поскольку то, сколько они ее получили за последний месяц, трудно преувеличить. Как бы там ни было, но они все равно уже в финале и если перед командой и стояла конкретная задача, то она уже выполнена, ведь "три льва" в шаге от трофея.

На групповом этапе им удалось победить Сербию с минимальным счетом 1:0, затем была ничья с Данией, которая могла легко превратиться в поражение. И в последнем туре, когда уже можно было точно играть от результата, "три льва" сыграли вничью со Словенией. Первое место и комфортная дальнейшая сетка.

Однако матч со Словакией в 1/8 стал едва ли не шоком для всей страны, ведь они находились буквально в нескольких секундах от вылета. Только гол бисиклетой от Джуда Беллингема, который проводит достаточно слабый турнир, спас ребят Саутгейта. А уже в экстра-таймах они довели все до победы.

Матч со Швейцарцами получился достаточно неплохим в их исполнении на этом турнире, по крайней мере так могло показаться тем, кто смотрел каждый матч Англии. Несмотря на это, им снова пришлось спасаться и выходить дальше лишь в серии пенальти. Интересно и то, что в полуфинале мы увидели еще более сильную Англию, чем когда-либо прежде. Они смогли провести равный и сбалансированный матч против Нидерландов, вырвав победу на последних минутах.

Проблема лишь в том, что они не выглядят как единый механизм, в отличие от своих соперников по финалу. Однако у них есть опыт, горький опыт прошлых лет, у них есть хладнокровие и характер, который они уже показали. За счет подобных вещей можно выигрывать большие трофеи.

Личные встречи

15.10.18 ЛНУ Испания — Англия 2:3

08.09.18 ЛНУ Англия — Испания 1:2

15.11.16 МТМ Англия — Испания 2:2

13.11.15 МТМ Испания — Англия 2:0

12.11.11 МТМ Англия — Испания 1:0

Цифры и факты

Испания забивала как минимум 2 гола в последних 4-х матчах против Англии во всех турнирах;

В последних 3 матчах между этими командами проходила ставка ТБ 2.5;

В 5 из 6 матчей сборной Англии на этом Евро проходила ставка ТМ 2.5 после 90 минут.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Луиса де ла Фуэнте есть определенная головная боль накануне финала, хотя он уже и так знает как ее решать. Речь о травме Педри, которую полузащитник получил еще в четвертьфинале против Германии. Вместо него следует ожидать Ольмо. Также интересно, что после прошлого матча против Франции камеры зафиксировали как стюард стадиона в погоне за болельщиком, который выбежал на поле, подбил Альваро Морату. Интересно, точно ли все в порядке с нападающим и капитаном команды?

Что касается Гарета Саутгейта, то у него и его команды все в порядке в кадровом плане. Все готовы, разве что есть подозрения на повреждение у Триппьера, об этом писали британские СМИ.

Испания, 4-3-3: Симон — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья — Руис, Родри, Ольмо — Ямал, Мората, Уильямс

Англия, 3-4-2-1: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гейи — Сака, Мейну, Райс, Шоу — Беллингем, Фоден — Кейн

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Испания — Англия Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

GGBet: победа Испании - 2.47; ничья - 2.95; победа Англии - 3.77

Прогноз на матч между Испанией и Англией от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Финальные матчи крайне редко бывают результативными, в каком бы стиле ни играла каждая из команд. Ливня голов не следует ожидать и здесь. Конечно, если говорить о стиле и сыгранности, то у "фурии" есть очевидное преимущество, впрочем, все это можно перечеркнуть опытом, характером и индивидуальным классом. Мы ожидаем равного матча, который завершится вничью, а в серии пенальти ребята Саутгейта заберут свое за счет умелых пенальтистов, которые уже показали себя во всей красе против швейцарцев. Ничья в основное время и победа Англии по пенальти.