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Копенгаген - Истанбул Башакшехир. Прогноз на матч
Одна из самых интригующих пар 1/8 финала
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
5 августа. Дания. Копенгаген. Стадион: "Паркен". Начало в 19:55
"Копенгаген" (Дания) - "Истанбул Башакшехир" (Турция)
Первый матч - 0:1
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Победа каждой из команд поможет им переписать историю: ни "Копенгаген", ни "Башакшехир" ранее ни разу не добирались до четвертьфинала еврокубка. Задел
Скандинавские журналисты именуют текущий сезон для "Копенгагена" как один из самых неудачных из последних: статус фаворита в национальном чемпионате оправдать не удалось, финишировав только вторым в Дании и пропустив вперёд "Мидьюланн". Противоположная ситуация у "Истанбула", который впервые в своей истории выиграл турецкую Суперлигу.
Обоим соперникам не хватает стабильности около своих ворот. Например, этим летом датчане проигрывали "Орхусу" 2:4, а "Мидтьюланну" 1:3. У турков есть своя история: фиаско "Касымпаше" 2:3 или "Коньяспору" 3:4.
Первый матч соперников показал сложности команд при игре в атаке, однако результативным футбол могут сделать пять замен после перерыва и неудачная игра в обороне. Этого и ожидаем.
Ставка: обе забьют в основное время за 1,86.