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Копенгаген - Истанбул Башакшехир. Прогноз на матч

Лига Европы
(1 голосов)

Одна из самых интригующих пар 1/8 финала

Копенгаген - Истанбул Башакшехир. Прогноз на матч
Артем Бабич Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
5 августа. Дания. Копенгаген. Стадион: "Паркен". Начало в 19:55
"Копенгаген" (Дания) - "Истанбул Башакшехир" (Турция)
Первый матч - 0:1
Онлайн-трансляция матча на UA-Фубол здесь

Победа каждой из команд поможет им переписать историю: ни "Копенгаген", ни "Башакшехир" ранее ни разу не добирались до четвертьфинала еврокубка. Задел благодаря победе в первом матче себе сделали турки, однако на этот раз их ожидает выездной поединок.

Скандинавские журналисты именуют текущий сезон для "Копенгагена" как один из самых неудачных из последних: статус фаворита в национальном чемпионате оправдать не удалось, финишировав только вторым в Дании и пропустив вперёд "Мидьюланн". Противоположная ситуация у "Истанбула", который впервые в своей истории выиграл турецкую Суперлигу.

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Обоим соперникам не хватает стабильности около своих ворот. Например, этим летом датчане проигрывали "Орхусу" 2:4, а "Мидтьюланну" 1:3. У турков есть своя история: фиаско "Касымпаше" 2:3 или "Коньяспору" 3:4.

Первый матч соперников показал сложности команд при игре в атаке, однако результативным футбол могут сделать пять замен после перерыва и неудачная игра в обороне. Этого и ожидаем.

Ставка: обе забьют в основное время за 1,86.

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Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Копенгаген Истанбул ББ (Стамбул) Прогнозы
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