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Байер - Рейнджерс. Прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы
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Байер Леверкузен – Рейнджерс: Прогноз и анонс матча ⋉ 6 августа ⋊ Лига Европы онлайн на UA-Футбол

Байер - Рейнджерс. Прогноз на матч Лиги Европы
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, 1/8 финала

6 августа. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен 19:55 “Рейнджерс” Глазго

(первый матч 3:1)

Телетрансляция – Футбол 1

“Байер” фактически пролетел мимо Лиги чемпионов, заняв в чемпионате Германии пятое место. Единственный шанс Леверкузена – это победа в Лиге Европы. За котировками букмекеров “Байер” занимает третье место в списке фаворитов на победу в турнире после “Манчестер Юнайтед” и миланского “Интера”.

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Но для начала “Байеру” нужно выйти в четвертьфинал. Задание для Леверкузена не самое сложное – в первом матче на легендарном “Айброксе”, который состоялся в первых числах марта, команда Петера Боса выиграла со счетом 3:1.

Для “Рейнджерса” тот матч стал последним в сезоне 19/20 – чемпионат Шотландии был досрочно завершен. В июле команда Стивена Джеррарда провела четыре спарринга, а на выходных, в первом туре нового сезона, минимально переиграла “Абердин” (1:0). Что касается “Байера”, то леверкузенцы последний официальный матч провели четвертого июля, проиграв в финале Кубка Германии “Баварии” (2:4).

Ориентировочные составы

Леверкузен потерял из-за травмы полузапасного форварда Паулиньо, атакующий хавбек Амири пропустит матч из-за предосторожности по Covid-19. “Рейнджерс” остался без опытного форварда Джермейна Дефо.

“Байер”: Градецки – Ларс Бендер, Тапсоба, Свен Бендер, Венделл – Баумгартлингер, Арангис – Диаби, Хавертц, Бэйли – Фолланд

“Рейнджерс”: Макгрегор – Тавернье, Голдсон, Эдмундсон, Баришич – Джек, Камара – Хаджи, Арибо, Кент – Морелос

Прогноз на матч “Байер” – “Рейнджерс”

В первом матче превосходство “Байера” в классе было ощутимо. “Рейнджерс” вдохновляла поддержка трибун и команда Джеррарда пыталась переломить соперника за счет скорости и стандартов – не получилось. В этот раз преимуществом “Рейнджерса” будет игровой тонус, но по словам игроков и тренеров “Байера”, они не растеряли свою форму. Вероятно, класс Леверкузена снова сыграет свое, но один мяч гости смогут провести. Прогноз – победа “Байера” 2:1.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Лига Европы Байер (Леверкузен) ставки Прогнозы
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