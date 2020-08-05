Шахтер - Вольфсбург. Лига Европы вернулась! На что поставить?

врокубки возвращаются! В марте Лига Чемпионов и Лига Европы были приостановлены из-за эпидемии, но спустя почти 5 месяцев они возвращаются. Сегодня и завтра состоятся матчи 1/8 Лиги Европы и для украинских болельщиков наиболее ожидаемым является поединок между "Шахтером" и "Вольфсбургом" в Киеве

Коэффициенты Favbet: 2.3 – 3.6 – 3

Выход в 1/4:

Шахтер – 1.25

Вольфсбург – 4

Победа Шахтера в Лиге Европы – 15

В первом матче, который состоялся еще до карантина, "Шахтер" обыграл в гостях "Вольфсбург" 2:1. И это отличный задел для выхода в четвертьфинал. В пользу "горняков" может сыграть и то, что чемпионат Германии давно закончился и "Вольфсбург" уже больше месяца без официальных матчей. Если "Шахтер" сумеет пройти "Вольфсбург", то в четвертьфинале на 99% встретится со швейцарским "Базелем". И этого соперника сложно назвать непроходимым. Так что потенциально "Шахтер" может мечтать как минимум о полуфинале.

Впрочем, на победу "Шахтера" в матче ставить несколько рискованно. Единственное, в чем есть уверенность – обе команды забьют. "Шахтер" пропускает в 26 (!) еврокубковых матчах кряду, в последний раз "горнякам" удавалось оставить свои ворота на замке еще в феврале 2017 в матче с "Сельтой". И это при том, что Андрей Пятов еще и регулярно спасает свою команду. Без него было бы совсем грустно. Зато с атакой у "Шахтера" всё в порядке, забивает команда Каштру регулярно. Чего только стоят 3:3 с загребским "Динамо" и "Бенфикой".

И немного статистики. В этом еврокубковом сезоне в матчах с участием "Шахтера" в среднем забивается 3.7 гола за игру. А ставка "обе забьют" проходит в 78% матчей. А потому положимся на статистику и поставим на то, что обе команды забьют, в данном матче этот выбор выглядит оптимально.

Прогноз: обе забьют – 1.6