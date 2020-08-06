Севилья - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы

6 августа. 19:55. Лига Европы. 1/8 финала. Дуйсбург. "МСВ Арена"

Главный арбитр: Бьорн Куйперс (Нидерланды)

"Севилья" - королева Лиги Европы. На её счету пять побед в турнире за последние 15 лет. В последних 13-ти матчах здесь она потерпела лишь одно поражение. Хотя в предыдущем году вылетела от "Славии", ныне с трудом прошла "Клуж". "Рома" же в ЛЕ обычно страдает. Как и против испанских команд в целом - победа и пять поражений в последних семи матчах. Зато ныне она в отличной форме. Возможно, даже можно сказать, что опоминается после провальной каденции спортивного директора Мончи. Ныне Мончи вновь в родной "Севилье" и пожелает доказать, что римляне зря и рано отказались от него.

Команды похожи по стилю. Обе желают владеть мячом, желают выходить из обороны только через короткий пас, увеличивая интенсивность возле штрафной соперника. Обе рассчитывают на мощнейшую поддержку флангов в атаке. В том числе и фланговых защитников. Нередкий отход последнего опорника "Севильи" на одну линию с защитниками даже превращает их схемы в похожие - 3-4-3 испанцев, 3-4-2-1 итальянцев. Правда, последние перешли на эту схему недавно, вопреки предпочтениям своего тренера. После чего явно потеряли во владении мячом. Зато добавили в опасности для соперника, в балансе. И результатах.

По результатам последних восьми матчей "Рома" лучшая среди всех участников Лиги Европы. Семь побед, одна ничья, разница мячей 23:9. Команда бежит, обороняется, Эдин Джеко уже не в одиночестве. Паулу Фонсека от порога увольнения перешел в статус надежды на возвращение клуба в Лигу Чемпионов. С такой игрой и результатами он может надеяться вернуться уже сейчас, через Лигу Европы. "Севилья" же уже вернулась в ЛЧ, уверенно заняв четвертое место в лиге, побила и держит рекорд клуба по матчам без поражений подряд (17). В последних восьми пропустила лишь четыре мяча. Она также готова к битве.

Правда, подготовка "нервьоненес" была несколько испорчена положительным тестом опорника Неманьи Гудели на коронавирус. В Лиге Европы серб не пропустил ни единой минуты, и потому его потеря значима. Более того, тренировки команды были остановлены на несколько дней до получения отрицательных тестов всех остальных. Впрочем, игрок команды Лукас Окампос заявляет, что эта остановка не помешала. Логично, поскольку Примера закончилась 19-го июля, и времени на подготовку было много. Да и "Рома", закончившая лигу лишь в субботу, явно не досчиталась дней подготовки.

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Кадры

Обе команды потеряли двух весьма важных игроков. Гудели отлично работал в центре поля, и его потеря значима. Крис Смоллинг, о продлении аренды которого римляне не смогли договориться с "Манчестер Юнайтед", даже получил кличку Смальдини. Первого заменит бывший неудачник "Манчестер Сити" Фернандо, второго - бывший любимец болельщиков "Севильи" Фасио, в нынешнем сезоне играющий неудачно. Под большим вопросом участие первого вратаря испанцев Вацлика, только-только оправившегося от травмы колена. Его дублёр Боно не слишком надёжен. А лидер центра поля "Ромы" Верету дисквалифицирован.

Правда, хорошо прикрыть вратаря должны отличные летние приобретения из французской лиги Жюль Кунде и Диего Карлос. Последним вроде бы даже интересуется "Ливерпуль". Левый защитник Регилон, арендованный у "Реала", также провёл отличный сезон. Легенда клуба ныне правый защитник Хесус Навас заработал семь ассистов в лиге. Эвер Банега уедет на Ближний Восток после очередного сезона "банегозависимости". Экс-барселонец Эль-Хаддади проснулся летом. А взрывной и техничный Окампос (14 голов) отлично компенсировал слабость форвардов Де Йонга, Рони Лопеса, Эн-Несири.

Оборону "Ромы" придётся держать молодому Ибаньесу. Латерали Бруно Перес и Спинаццола ныне гораздо свободнее и опасны, особенно для Наваса. В центре поля Кристанте вместо Верету - серьёзное ослабление в плане борьбы. Лоренцо Пеллегрини под вопросом из-за сломанного носа, но уже готов играть вундеркинд Дзаньоло, набравший отличную форму после тяжелой травмы. Генрих Мхитарян заявляет, что проводит один из лучших сезонов в своей карьере. Эдин Джеко все еще грозен. Также в заявке авторы голов против "Гента" в 1/16 финала Карлес Перес и Клюйверт и ещё один бывший игрок "Севильи" Перотти.

Следует отметить, что в "Севилье" собрались немало людей, провалившихся в итальянской лиге. Банега, Сусо, Окампос. Мончи. Все они желают многое доказать итальянской команде. Тот же Окампос был запасным в "Милане" и игроком ротации в "Дженоа", а ныне победил в опросе Marca на лучшее приобретение сезона в Ла Лиге с большим отрывом.

"Севилья": Боно, Хесус Навас, Диего Карлос, Кунде, Регилон, Фернандо, О. Торрес, Банега, Окампос, Де Йонг, Сусо

"Рома": П. Лопес, Ибаньес, Фасио, Манчини, Б. Перес, Диавара, Кристанте, Спинаццола, Дзаньоло, Мхитарян, Джеко

Прогноз: Севилья - Рома 3:2

В последнее время обе команды отличались в Топ-матчах в своих лигах. "Рома" переиграла "Ювентус" и не уступила "Интеру". "Севилья" не уступила "Барселоне" и "Атлетико". Правда, ранее в Лиге Европы первые вышли из группы со второго места в последнем туре, затем под шквалом ударов по своим воротам прошли "Гент" (1:0, 1:1), вторые не победили "Клуж" (0:0, 1:1). Однако с тех пор обе явно добавили. И ныне способны устроить спектакль. Наставник "Севильи" Хулен Лопетеги надеется, что опыт пятикратного победителя турнира поможет. Именно из этого и исходит наш прогноз. "Роме" чуть-чуть не хватит.