Вулверхэмптон - Олимпиакос. Прогноз на матч Лиги Европы

"Вулверхэмптон" очень злым подходит к игре с "Олимпиакосом". Без еврокубков может остаться команда Нуну Санту, собственно, Лига Европы 2020 последний шанс, чтобы обеспечить себе место в евротурнире на следующий сезон. В своем последнем матче "волки" уступили "Челси" 0:2 и заняли седьмое место в АПЛ. Затем "Арсенал" выиграл Кубок Англии и гарантировал себе последнее место от Англии в Лиге Европы. Теперь "Вулверхэмптон" должен сделать все возможное для победы в этой еврокомпании.

Лига Европы. 1/8 финала

Стадион: Молине (Вулверхэмптон)

Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша)

Вулверхэмптон 22:00 Олимпиакос

Телетрансляция – канал "Футбол 2"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

После карантинной паузы подопечные Нуну Санту сыграли на своем поле четыре матча и в трех из них одержали победы – "Борнмут", "Эвертон" и "Кристал Пэлас" были повержены. Вообще, "волки" считаются домашней командой. Однако не так давно "Арсенал" обыграл "Вулверхэмптон" на "Молине" 0:2, так что случаются неудачи.

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"Олимпиакос" победитель чемпионата Греции этого сезона, так что точно сыграет в еврокубках, с высокой вероятностью в Лиге Чемпионов. Может есть необходимость поберечь силы и готовиться к более престижному турниру. Хотя этот матч пирейцы могут использовать как эту самую подготовку. В последнем туре чемпионата "Олимпиакос" разгромил АЕК 3:0, правда, было это еще 19 июля. Затем в товарищеской встрече кипрская "Омония" уступила чемпиону Греции 0:3 (29 июля).

В первом матче "Вулверхэмптона" - "Олимпиакоса", который состоялся еще 12 марта, была зафиксирована ничья 1:1. На гол хозяев от Эль-Араби, гости ответили точным ударом Педру Нету – оба мяча забиты во втором тайме. "Олимпиакос" с 26-й минуты играл без удаленного Семеду. Также важно отметить, что греческий клуб на стадии 1/16 финала выбил из Лиги Европы другой английский клуб "Арсенал" (0:1 и 2:1). Скорее всего, "Вулверхэмптон" отомстит за "канониров". Прогноз: победа хозяев - 2:1.