Интер - Байер. Анонс и прогноз матча Лиги Европы

10 августа. 22:00. Лига Европы. 1/4 финала. Дюссельдорф. "Дюссельдорф Арена"

Главный арбитр: Карлос дель Серро Гранде (Испания)

"Интер" не был в 1/4 финала Еврокубков девять лет, "Байер" - 12. Pazza Inter отдал Скудетто в слабые руки "Ювентуса", а Кубок Италии - "Наполи", Neverkusen упустил место в Лиге Чемпионов и проиграл финал Кубка Германии. Потому их встреча сегодня - возможность не только приблизиться к трофею, но и реабилитироваться за сезон "почти". Тем более, что в полуфинале ожидает команда не из лиги Топ-5 - "Шахтёр" либо "Базель". Экс-игрок "Интера" и чемпион мира-1990 Андреас Бреме даже считает миланцев и леверкузенцев главными фаворитами турнира. Напряжение точно будет на уровне финала.

После турбулентных летних туров Серии А в последних матчах "Интер" сумел выработать положительный для себя алгоритм. Он забивает либо в самом-самом начале первого тайма, либо в его середине, а затем "убивает" игру. В последних пяти матчах во всех турнирах он не пропускал вообще. Далеко не всегда всё проходит гладко, иногда приходится отбиваться. В 1/8 финала Лиги Европы "Хетафе" начал очень активно, да и во втором тайме был обязан сравнивать счёт с пенальти. Но в итоге прорыв Ромелу Лукаку и контратака принесли победу со счётом 2:0. А она вернула тишину.

Антонио Конте остался доволен матчем. Он говорил о сильном начале "Хетафе", о превращении им игры в серию жёстких стыков. Вместе с тем, и об удачном выходе "Интера" из-под давления, начале игры в пас в середине тайма. Он ожидал такую "грязную" игру и доволен ответом игроков. "Они показали, что не хотят в отпуск". Действительно, "нерадзурри" ни в коем случае не выступили ярко. Если бы не суперсейв Хандановича в дебюте и не промах Молины с пенальти - проблемы могли бы быть гораздо более серьёзными. Тем не менее, умение завернуть победу в обёртку и доставить её домой впечатляет.

"Байер" завернул и доставил ещё в первом матче 1/8 финала в марте (в отличие от "Интера", успев его отыграть). Тогда он победил "Рейнджерс" в Глазго со счётом 3:1. Дома оставалось не провалиться. В итоге первый тайм закончился с 8:0 по ударам по воротам, в начале второго заброс Арангиса нашёл Диаби. А немецкие СМИ говорили о лёгком матче без каких-либо беспокойств. Правда, Петер Бос видел как позитив, так и негатив. Он заявил, что "Интер" сразу же накажет за такие потери мяча, которые его команда позволяла себе. Зато доволен выносливостью и темпом, не потерянными за месяц без футбола.

Следует отметить, что состояние и стиль команд практически противоположны. "Интер" сразу же перешёл от лиги к матчам Лиги Европы, "Байер" отдыхал. Кстати, в этом различии Бос видит как плюсы, так и минусы. Первые закончили сезон на внутренней арене мощно, вторые же - слабо. Леверкузенцы добыли лишь три победы в последних семи матчах лиги при трёх поражениях, из-за этого упустили место в Лиге Чемпионов, на которое успели выйти летом. В этих матчах они пропустили 12 мячей. Также проиграли финал Кубка "Баварии" (2:4), в который раз напомнив о прозвище "Неверкузен".

Что же касается стиля, то команда Боса прежде всего ставит на владение мячом. По нему она вторая в Бундеслиге, даже "Баварии" и в лиге (также 2:4), и в Кубке почти не уступила. "Интер" же рад отказаться от мяча. Зато угрожает воротам гораздо чаще. Соотношение владения мячом к созданию опасных моментов у леверкузенцев нередко весьма низкое. А у миланцев - обычно высокое. Также команды различаются тактическими схемами. "Змеи" всегда играют по схеме 3-5-2, "аптекари" схемы варьируют. От главной 4-2-3-1 переходя на 4-1-4-1 либо на 3-4-3. Любопытная дуэль.

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Кадры

Команды также явно отличаются в разбросе голов. В "Интере" забивают форварды Лукаку и Лаутаро Мартинес. Первый после длинного заброса легко оттеснил защитника "Хетафе" и забил свой 30-й мяч в сезоне. Гол в восьмом матче турнира подряд - повторение рекорда Алана Ширера. Спортдир "Байера" Руди Фёллер отмечает: "Этот гол представил его сильные стороны. Он силён как кирпичная стена. Его невозможно сдвинуть. Да ещё и он быстр. И бьёт с обеих ног". Отмечает и скорость Лаутаро, из-за чего боится контратак соперника. А ведь есть ещё Алексис Санчес с семью ассистами летом и новым контрактом.

Поддерживают атаку большей частью латерали. Данило Д'Амброзио забивал и "Наполи", и "Аталанте", Янг забивал последней. Кандрева, Мозес и Бираги также активны. А вот в центре поля Конте обычно не доверяет Кристиану Эриксену. Хотя датчанин забил "Хетафе", выйдя на замену, а его тренер считает, что ему легче против европейских команд, чем против итальянских, вряд ли и сегодня он выйдет в "старте". В центре обороны готовы Годин, Бастони, Де Фрай и Шкриньяр.

Форварды "Байера" как раз слабы. Аларио недоволен сидением в запасе. Фолланд никак не супербомбардир. На его счету 10 мячей в лиге. Лучший бомбардир и там (12), и в Лиге Европы (3) - Кай Хавертц. Звезда команды нередко играет на позиции "фальшивой девятки". Правда, сейчас слишком занята мыслями о "Челси". Да и шум вокруг него не помогает. Бос заявляет, что из 20-ти просьб клуба об интервью 18 относятся к нему. Фёллер считает самым талантливым игроком в истории "Байера". Нездоровая атмосфера для 21-летнего игрока. Разумеется, сегодня он выйдет на поле. Только неясно, на какой позиции.

Может выйти и отбывший дисквалификацию Демирбай. Должен - Диаби, иногда развивающий скорость 36 км/час. Леон Бэйли также очень быстр. 17-летний Виртц - самый молодой автор гола в истории Бундеслиги. В атаке нет лишь Амири, заболевшего коронавирусом, и травмированного Паулиньо. А вот в центре поля дисквалифицирован архитектор команды Арангис. Его придётся заменить разочаровавшим аргентинцем Паласиосом. Которого, правда, Бос хвалил за игру против "Рейнджерс". На правом фланге обороны готовы Ларс Бендер и Вайзер. А в центре - Свен Бендер и Тапсоба. Та и Драгович надеются на переход на 3-4-3.

"Интер": Ханданович, Де Фрай, Бастони, Годин, Д'Амброзио, Гальярдини, Брозович, Барелла, Янг, Лукаку, Лаутаро Мартинес

"Байер": Градецки, Вайзер, С. Бендер, Тапсоба, Венделл, Паласиос, Баумгартлингер, Виртц, Хавертц, Диаби, Фолланд

Прогноз: Интер - Байер 2:2, 3:2 после дополнительного времени

"Интеру" очень тяжело против немцев. В последних восьми очных матчах он добыл лишь одну победу при шести поражениях. В предыдущем сезоне вылетел от "Айнтрахта", в нынешнем в Лиге Чемпионов - от дортмундской "Боруссии". Пять лет назад - от "Вольфсбурга", девять - от "Шальке". А "Байер" в нынешнем сезоне уже побеждал и "Баварию", и ту же "Боруссию", и "Атлетико", и "Порту". Его скорость и владение мячом очень опасны. Вряд ли итальянцам удастся не пропустить в шестом матче Лиги Европы из последних восьми. Но всё же команда Конте ныне умеет выгрызать матчи...