Манчестер Юнайтед - Копенгаген. Прогноз на матч

На "Копенгаген" букмекеры принимают одни из самых низких ставок относительно победителя Лиги Европы 2020, и наоборот – "Манчестер Юнайтед" один из главных фаворитов турнира. Тем не менее, формат соревнований такой, что возможны любые сюрпризы, команды с характером способны в одном конкретном матче на морально-волевых, либо за счет организации воспользоваться одной-двумя ошибками соперника и добыть победу.

Лига Европы. 1/4 финала

Стадион: Рейн Энерги (Кельн)

Главный арбитр: К. Турпен (Франция)

Манчестер Юнайтед 22:00 Копенгаген

Телетрансляция – канал "Футбол 2"

За событиями поединка можно следить в матч-центре UA-Футбол>>

В прошлом матче команда Сульшера обыграла ЛАСК 2:1, довольно скромная победа, хотя счет первого противостояния 5:0 позволял "красным дьяволам" играть в "полноги". На датскую команду необходимо настраиваться самым серьезным образом, такие соперники могут и умеют наказывать за пренебрежительное отношение к себе.

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"Копенгаген" 5 августа неожиданно легко расправился с турецким "Башакшехиром" - 3:0. Первый матч датчане проиграли 0:1. Теперь вполне могут подопечные Сольбакена сделать ставку на Лигу Европы, судя по всему, они сейчас находятся в неплохой форме и готовы дать бой английскому гранду. Напомним, что в этом еврокубковом сезоне "Копенгаген" прошел другую команду с Туманного Альбиона – в 1/16 финала "Селтик" уступил этому непредсказуемому сопернику (1:1 и 1:3).

Манкунианцы постараются взять игру под свой контроль, а "Копенгаген" будет действовать на контратаках и эти выпада несут особую опасность для "МЮ". Есть уверенность, что обязательно забьет команда Сольбакена, довольно результативная у них линия атаки и в редких случаях уходит с поля без голов. Но и "Ман Юнайтед" должен забить, как минимум дважды. В напряженном противостоянии все же фаворит получит путевку в полуфинал. Прогноз: победа манкунианцев - 2:1.