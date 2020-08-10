Шахтер - Базель. Анонс и прогноз на матч

Великолепный шанс имеет "Шахтер", чтобы сделать этот сезон историческим и громко заявить о себе на всю Европу. Про возможность выиграть Лигу Европы пока говорить рано, но, наверняка, такие мысли присутствуют у игроков, тренеров и болельщиков донецкой команды. Матч за матчем, step by step, можно продвигаться к своей мечте, и в этом графике всегда самый главный следующий поединок. Тем более, что соперник достаточно сложный, многие называют его "темной лошадкой", и настраиваться на "Базель" надо как на серьезного участника "Финала восьми", способного на любые сюрпризы.

Лига Европы. Четвертьфинал

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Шахтер Донецк (Украина) 22:00 Базель (Швейцария)

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Команда Каштру показала в недавнем матче с "Вольфсбургом" (3:0), что находится в хорошей форме, отменном физическом состоянии и даже на моральном подъеме. Настораживает только одно – низка реализация моментов. "Шахтер" существенно доминировал в противостоянии с немецким клубом, создал с десяток опасных моментов, но реализовывать их начал только на последних минутах. Такая игра в "кошки-мышки" может дорого обойтись. Сейчас очень важно отнестись к своим голевым возможностям более ответственно.

"Базель" в своем последнем матче обыграл "Айнтрахт" (1:0). Не очень зрелищный получился матч, почти без интриги, а все потому что в первой игре "красно-синие" разобрались с франкфуртцами 3:0. Можно отметить, что команда у Марселя Коллера организованная и дисциплинированная, физически крепкая и хорошо сыгранная. Также среди козырей швейцарской команды можно отметить место проведение матча, почти соседний город, всего 570 км расстояние и немецкоязычная среда. Хотя, возможно, "Шахтеру" морально поможет горняцкая слава Гельзенкирхена.

"Шахтер" всего пятый раз в своей истории будет выступать в четвертьфинале еврокубков. Дважды ранее получалось выходить в полуфинал, дважды дончане вылетали. Впервые "горняки" дошли до столь высокой стадии европейского турнира в 1984-м году. Под руководством Виктора Носова "оранжево-черные" в 1/8 финала Кубка Кубков обыграли швейцарский "Серветт" (1:0 и 1:2), но затем в четвертьфинале уступили "Порту" (1:1 и 2:3).

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В следующий раз "Шахтер" оказался в четвертьфинале еврокубков в триумфальном 2009-м году. Обыграв московский ЦСКА (0:1 и 2:0) подопечные Луческу в ¼ попали на "Марсель", который дважды переиграли – 2:1 и 2:0. Напомним, затем в полуфинале "Шахтер" справился с "Динамо" (Киев), а в финале с "Вердером".

В 2011-м была памятная встреча с "Барселоной" в четвертьфинале Лиги Чемпионов 2010/11. Тогда каталонцы оказались на голову сильнее донецкой командой, дважды обыграв ее 5:1 в Испании и 1:0 в Украине. А в 2016-м в ¼ финала Лиги Европы "Шахтеру" удалось обыграть "Брагу" 2:0 и 4:1. В полуфинале ЛЕ того сезона "Севилья" остановила "горняков" - 2:2 и 1:3.

Традиции и опыт должны помочь "Шахтеру" справиться с "Базелем". При этом нельзя забывать, что "красно-синие" в этой Лиге Европы провели десять матчей, восемь из которых выиграли, лишь одна ничья и одно поражение у швейцарского клуба. В семи из этих матчей вообще не пропускал "Базель". Общий счет в этих играх 20:4. Явно в сезоне 2019/20 на еврокубки сделала ставку команда Коллера.

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"Шахтер" выступает в этом еврокубковом сезоне не настолько убедительно, хотя соперников по Лиге Чемпионов сложно сравнивать с Лигой Европы. Всего в сезоне четыре победы у дончан - над "Аталантой", "Бенфикой" и дважды над "Вольфсбургом"; 4 ничьи и два поражения. "Аталанта" обыграла команду Каштру 11 декабря, а также "Ман Сити" был сильнее, чем дончане. Настораживает, что "Шахтер" пропускал в 9 из 10 еврокубковых матчей этого сезона. Только "Вольфсбург" не мог забить "горнякам".

СТАТИСТИКА

С "Базелем" дончане ранее встречались четыре раза. В 1996-м году в Кубке Интертото соперники разошлись миром 2:2. Затем в 2008-м году в Лиге Чемпионов "Шахтер" дважды обыграл "красно-синих" - 2:1 в гостях и 5:0 дома. И еще в 2009-м состоялся товарищеский матч между соперниками, и украинская команда разгромила швейцарскую 3:0.

Всего в 11 матчах с командами из Швейцарии "Шахтер" имеет 7 побед и три поражения, общий счет 21:14. При этом в плей-офф горняки 4 раза играли с представителями страны часов, банков и сыра. "Горняки" проходили "Серветт" и "Лугано", но уступали "Цюриху" и "Янг Бойз".

"Базель" ранее встречался с "Днепром" - в 1/16 финала Лиги Европы-2012/13 - 2:0 швейцарцы добились победы дома, и отстояли ничью 1:1 в гостях.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Точно не сыграют с "Базелем" травмированные Исмаили и Малышев, а также Хочолава, который получил красную карточку в прошлом матче. К счастью, всех этих игроков можно заменить, уже много сказано и написано про достаточную глубину запаса "Шахтера". Кадровых проблем не должно быть у номинальных хозяев встречи. Более того, есть приятная головная боль у тренеров относительно выбора одиннадцати лучших. Поэтому Соломона и Тете ожидаем увидеть во втором тайме как джокеров. У "Базеля" игру пропустят Дзуффи и Омлин, Кюмарт дисквалифицирован, скорее всего, не поможет партнерам Рамирес. Значимые потери, но не решающие.

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано – Степаненко, Антонио – Марлос, Патрик, Тайсон – Мораес.

Базель: Николич – Видмер, ван дер Верфф, Альдерете, Петретта – Фрай, Джака – Штокер, Кампо, Пулулу – Артур.

ПРОГНОЗ

"Шахтер" может и должен играть в свой привычный футбол, действовать первым номером, больше атаковать и создавать моменты. Много голов ожидать не стоит, оборона у "Базеля" достаточно крепкая, в этой Лиге Европы только "Трабзонспор" в октябре прошлого года забил дважды "красно-белым" (2:2). Другие соперники не могли больше одного раза поразить ворота швейцарского клуба. В своем чемпионате "Базель" пропустил всего 38 мячей в 36 матчах – лучший показатель в турнире. Есть подозрения, что на "Фельтинс-Арене" все может решить один мяч, но допустим, что более результативной и зрелищной окажется игра. Прогноз: победа Шахтера 2:1.