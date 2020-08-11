Вулверхэмптон - Севилья. Прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы, 1/4 финала

11 августа. Дуйсбург, “МСВ-Арена”

“Вулверхэмптон” 22:00 “Севилья”

Телетрансляция – Футбол 2, OLL.TV

“Вулверхэмптон” начал свой еврокубковый сезон 2019/2020 больше года назад, переиграв во втором квалификационном раунде Лиги Европы североирландский “Крузейдерс”. “Вулвз” имеют самую короткую скамейку в английской Премьер-лиге, но при этом заняли седьмое место в чемпионате и добрались до четвертьфинала еврокубков, впервые с 1972 года.

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В четвертьфинале английской команде досталась “Севилья”, опытный участник плей-офф еврокубков. Главный тренер “Севильи” Хулен Лопетеги в свое время едва не возглавил “Вулверхэмптон”, но в итоге оказался в сборной Испании. Судьба в итоге привела Лопетеги в “Севилью” и в своем первом сезоне в Андалусии он показал хороший результат – помимо успеха в Лиге Европы, команда заняла четвертое место в чемпионате Испании.

В 1/8 финала “Севилья” очень уверенно расправилась с “Ромой” (2:0), а “Вулверхэмптон” по сумме двух матчей смог пройти “Олимпиакос” (1:0, 1:1).

Ориентировочные составы

“Вулверхэмптон” потерял двух основных футболистов в матче с “Олимпиакосом”. Травму получил фулбек Хонни Кастро, перебрал карточки атакующий хавбек Поденсе. Вместо них сыграют Доэрти и Жота. У “Севильи” потеря одна – не сыграет в четвертьфинале полузащитник Неманья Гудель.

“Вулверхэмптон”: Руи Патрисиу – Боли, Коуди, Саисс – Доэрти, Дендокер, Моутиньо, Невеш, Винагре – Хименес, Жота

“Севилья”: Вачлик – Навас, Диего Карлос, Кунде, Регилон – Фернандо, Жордан, Банега – Окампос, Мунир, Де Йонг

Прогноз на матч “Вулверхэмптон” – ”Севилья”

“Севилья” закончила чемпионат Испании впечатляющей серией из 15 матчей без поражений. Команда Лопетеги надежна в обороне (пять голов в 12 матчах после возобновления футбола) и крайне эффективно реализовывает свои моменты в атаке. Не много пропускает и “Вулверхэмптон”. В АПЛ “волки” заняли пятое место по количеству пропущенных голов, опередив “Лестер”, “Тоттенхэм”, “Арсенал” и “Челси”.

“Севилья” и “Вулверхэмптон” – это две очень цепкие, неуступчивые, неудобные для соперников команды. Четвертьфинальный матч между ними вряд ли будет результативным. Предполагаемая ставка – “Тотал 2 М” в 1.89 и “обе забьют – нет” в 1.63.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.