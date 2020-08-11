Шахтер - Базель. Букмекеры верят в победу горняков. А ты?

"Шахтер" близок к тому, чтобы в третий раз в своей истории выйти в полуфинал еврокубка. В 2009-м горняки выиграли Кубок УЕФА, в 2016 уступили "Севилье" в полуфинале. На сей раз надо просто пройти "Базель". Задача выглядит абсолютно реальной, но недооценивать швейцарцев точно не стоит

Коэффициенты Favbet: 1.8 – 3.85 – 4.3

Выход в полуфинал:

Шахтер – 1.41

Базель – 2.92

Победа в Лиге Европы:

Шахтер – 12

Базель – 35

Судя по коэффициентам Favbet, "Шахтер" выглядит фаворитом на выход в полуфинал в соотношении 68% на 32%. В 1/4 "Базель" неожиданно, но при этом уверенно прошел франкфуртский "Айнтрахт" (от которого "Шахтер", к слову, вылетел в Лиге Европы в 2019 году), и "горнякам" скорее всего тоже будет непросто

К тому же не должна вводить в заблуждение и победа "Шахтера" 3:0 над "Вольфсбургом" в 1/8. Ибо все голы были забиты после 89-й минуты, когда немцы уже перестали играть в обороне. Удаление Давида Хочолавы во втором тайме могло создать очень серьезные проблемы для "горняков", и кто знает, чем бы закончился матч, если бы через пару минут арбитр не уровнял составы.

Что интересно, в матче с "Вольфбургом" "Шахтер" впервые за 3,5 года не пропустил в матчах еврокубков. До этого Андрею Пятова удалось отстоять на ноль в феврале 2017 года против "Сельты". Неприятная серия наконец-то была прервана, но игра горняков в обороне по-прежнему далеко от идеала. Особенно учитывая, что в четвертьфинале придется играть без травмированного Исмаили и удаленного Хочалавы. В резерве у "Шахтера" лишь два защитника - Валерий Бондарь и Маркос Сиприано. Ни один, ни другой никогда не выходили в еврокубках. Но выбора у Каштру нет – придется довериться дебютанту в таком важнейшем матче. Так что во втором матче подряд "Шахтеру" вряд ли удастся отыграть на ноль.

В то же время в атаке у "Шахтера" всё хорошо. Очень эффективно могут выйти на замену Тете, Соломон и Коноплянка. А потому нет сомнений, что хотя бы один гол горняки обязательно забьют. И ставка напрашивается – обе команды должны забить. Если любите рисковать, то можете попробовать поставить "победа Шахтера и тотал матча больше (2.5)" с коэффициентом 2.6. "Обе забьют", впрочем, выглядит надежнее

Прогноз: обе команды забьют – 1.8