Севилья - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Лиги Европы

"Севилья" и МЮ в недалеком прошлом выигрывали Лигу Европы. Обе команды гарантировали себе участие в следующей Лиге чемпионов через национальный чемпионат, поэтому для них не важен бонус победителю. Остается только одна мотивация. Собственно – трофей. Когда до него остается два шага, говорить об отсутствии мотивации или пренебрежении к турниру нецелесообразно. Будет конкурентный бой.

Лига Европы. Полуфинал

16.08.2020. Германия. Кельн. "Рейн Энерги"

Арбитр в поле – Феликс Брых (Германия)

"Севилья" (Испания) 22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Телетрансляция в Украине – "Футбол 1"

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 500+2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Кто бы из тренеров не возглавлял "Севилью", она не теряет своей страсти к меньшему из еврокубков. За последние почти двадцать лет команда пять раз выиграла Кубок УЕФА / Лигу Европы. За последние шесть лет – трижды. Каждый раз, когда андалусийцы доходили до стадии полуфинала, они брали трофей. Хорошая традиция и яркий ориентир для Хулена Лопетеги.

Под руководством этого тренера "Севилья" медленно запрягала, но потом набрала скорость, которая позволяла претендовать на пьедестал в Ла Лиге. В итоге "Севилья" стала четвертой, хотя уступила "Атлетико" лишь по дополнительным показателям. Важнее то, что команда гарантировала себе место в группе Лиги чемпионов – это хорошие финансовые вливания и фундамент для Лопетеги. Лига Европы в таком контексте – турнир для души.

Конечно, мы говорим о "Севилье" как о рекордсмена турнира по количеству побед в нем, но карьера и реноме Хулена Лопетеги – это отдельная история. Баск стремится к признанию, стремится к статусу топ-тренера, а добиться этого без трофеев невозможно. Сейчас в послужном списке 53-летнего специалиста – только успехи со сборными Испании U-19 и U-21. На клубном уровне – ничего. Поэтому этот сезон является хорошим шансом сделать первый шаг по направлению к тренерской элите.

У МЮ более свежие воспоминания о победе в Лиге Европы, но в контексте Оле-Гуннара Сульшера актуальны те же слова, что и о Хулене Лопетеги. Норвежец ничего не выиграл, а во время непродолжительной каденции тренерства в МЮ не раз подвергался огульной критике. Однако моментом славы, растянувшимся на более чем месяц, был отрезок после карантина: МЮ Сульшера проиграл на этом отрезке только один матч.

Манкунианцев давно уже наградили статусом одного из главных претендентов на победу в Лиге Европы, хотя пыл прогнозистов немного приглушил поединок против "Копенгагена", в котором "дьяволы" дожали скромного соперника лишь в овертаймах. Много работы выполнил голкипер датчан, но и игра МЮ была далеко не разрушительной. Против "Севильи" такой может и не хватить.

Ориентировочные составы:

Испанской команде не поможет Себастья Коршья – это давняя потеря. А вот Неманья Гудель вернулся и находится в хорошем настроении. У МЮ среди травмированных числятся Фил Джонс, Аксель Туанзебе и Люк Шоу.

"Севилья": Яссин Буну - Хесус Навас, Диего Карлос, Жюль Кунде, Серхио Регилон - Эвер Банега, Фернандо Режес, Франко Васкес – Мунир, Юссеф Эн-Несири, Лукас Окампос МЮ: Серхио Ромеро - Аарон Уан-Биссака, Виктор Линделёф, Гарри Магуайр, Брэндон Уильямс – Поль Погба, Неманья Матич, Бруно Фернандес - Маркус Рашфорд, Хуан Мата - Антони Мартьяль

Прогноз: победа МЮ 2:1.

Ставка: сложный матч для прогноза. Обе команды находятся в хорошей форме, обе лишены психологического давления ответственности за результат. Обе обладают хорошими игроками и глубоким резервом. Так вот – обе забьют. Предпочтение отдадим МЮ в силу высшего общекомандного класса.