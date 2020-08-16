Интер - Шахтер. Анонс и прогноз на матч

Невозможно переоценить для "Шахтера" значение матча с "Интером". Шанс снова заявить о себе в Европе, наделать шороху, может быть, сделать шаг к почетному трофею. Третий раз в своей истории "горняки" сыграют в полуфинале еврокубка и этим необходимо воспользоваться. К тому же, несмотря на то, что много важных ролей в команде исполняют иностранцы, украинцы также набираются опыта, да и драгоценные баллы в копилку футбольного рейтинга падают, а авторитет украинского футбола укрепляется.

Лига Европы. Полуфинал

Стадион: Меркур Шпиль Арена (Дюссельдорф)

Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Интер Милан (Италия) 22:00 Шахтер Донецк (Украина)

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Главный вопрос – в какой форме находятся команды? "Шахтер" после карантина оформил чемпионский титул на внутренней арене, а в Лиге Европы сыграл два матча, в которых одержал две победы с крупным счетом. Разгром "Вольфсбурга" (3:0) и еще более убедительная виктория над "Базелем" (4:1). Конечно, "Интер" соперник более высокого класса, в этом году дончане еще не играли с настолько сильной командой, тем не менее, у "нерадзурри" есть определенные проблемы.

Команда Антонио Конте не смогла завевать первое место в чемпионате Италии, поэтому сейчас активно распространяются слухи от авторитетных источников, что на тренерском мостике "Интернационале" этим летом произойдут перемены. Это может создать некоторую нервозность в коллективе.

По игровой форме к миланцам немного вопросов. Последний раз "Интер" проигрывал еще 5 июля в матче с "Болоньей" 1:2. Пока это единственное поражение соперника "Шахтера" после карантина. Победная серия подопечных Конте составляет пять матчей, в том числе две игры Лиги Европы. Сначала "Хетафе" уступил вице-чемпиону Италии 0:2, а в четвертьфинале "Байер" ничего не смог поделать с "нерадзурри" (2:1).

Несомненно, "Интер" фаворит противостояния с "Шахтером". Хороший подбор исполнителей у миланского клуба и больше опыта, с учетом того, с какими соперниками они сыграли этим летом – победы над "Аталантой" (2:0) и "Наполи" (2:0), а также ничьи с "Фиорентиной" (0:0) и "Ромой" (2:2). Возможно, скажется определенная усталость у "Интернационале" от такого насыщенного сезона. Хотя "Шахтер" рассчитывать на это не имеет права.

В этом еврокубковом сезоне "Шахтер" провел 11 матчей. Пять побед у дончан - над "Аталантой" (2:1), "Бенфикой" (2:1), дважды над "Вольфсбургом" (с общим счетом 5:1) и над "Базелем" (3:0). А также 4 ничьи и два поражения. "Аталанта" обыграла команду Каштру (3:0), а также "Ман Сити" был сильнее, чем дончане (3:0). Важно отметить, что "Шахтер" пропускал в 10 из 11 матчей этой еврокампании.

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Общая серия без поражений "Шахтера" составляет 14 поединков, еще в марте "Заря" обыграла "горняков" 1:0. Затем в этой серии у подопечных Каштру было 12 побед и две ничьи. Слабым местом дончан остается оборона, поскольку все же часто пропускают они. Главный козырь – конечно, атака. 38 забитых голов в 14 матчах после рестарта сезона (с учетом трех товарищеских матчей).

Также нельзя не вспомнить про арбитра встречи. Поляк Шимон Марциняк дважды работал на матчах украинской команды, сначала на полуфинале Лиги Европы 2014/15, тогда "горняки" сыграли вничью со "Севильей" - 2:2. А также в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов 2015/16 "Шахтер" - "Рапид", снова 2:2.

СТАТИСТИКА

"Шахтер" ранее дважды встречался с "Интером", было это в Лиге Чемпионов 2005/06. На своем поле дончане добыли победу 2:0, а в Милане сыграли вничью 1:1. Единственный гол за "горняков" забил Элано.

"Шахтеру" довольно непросто играть с итальянскими командами – всего семь побед у "горняков", две ничьи и 15 поражений.

"Интер" еще не проигрывал украинским клубам. В предыдущих 8 матчах "нерадзурри" имеют пять побед и три ничьи.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

У "Шахтера" все еще травмирован Исмаили, он точно не поможет команде. Плюс Малышев, который давно проходит процесс реабилитации и давно не входит в число основных игроков. "Интеру" не помогут Весино и Санчес, довольно условны эти потери, конечно, они могли бы усилить миланцев, но Конте без особых проблем может их заменить.

Все остальные в строю и главная ударная сила как "Шахтера", так и "Интера", поможет им. У "горняков" главные роли сыграют Тайсон, Марлос и Мораес (по крайней мере, в первом тайме, когда будут у них силы). У "нерадзурри" Мартинес, Брозович и, конечно, Лукаку. Бельгиец в феноменальной форме и его следует опасаться в первую очередь. Восемь голов у него после карантина, то есть Лукаку забивает в среднем чаще, чем в каждом втором матче.

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко – Степаненко, Антонио – Марлос, Патрик, Тайсон – Мораес.

Интер: Ханданович – Бастони, Де Фрай, Годин - Д'Амброзио, Барелла, Гальярдини, Брозович, Янг - Лукаку, Мартинес.

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