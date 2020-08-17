Интер - Шахтер. Последний шаг к финалу

Сегодня состоится матч сезона для "Шахтера"! Украинский клуб имеет шанс в третий раз в истории выйти в финал Лиги Европы. В 2009-м в финале играл "Шахтер", в 2015-м "Днепр". Предыдущая попытка была 4 года, но тогда "Шахтер" в полуфинале уступил "Севилье". На сей раз соперник не менее грозный – миланский "Интер".

Коэффициенты Favbet: 1.8 – 4.1 – 4.05

Выход в финал:

Интер – 1.4

Шахтер – 2.95

Победа в Лиге Европы:

Интер – 2.6

Шахтер – 7

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В четвертьфинале "Шахтер" не оставил ни единого шанса швейцарскому "Базелю" – 4:1. Горняки выглядели на голову сильнее своего соперника, и практически все вопросы решили еще в первом тайме. Осталось лишь понять – это "Базель" был настолько слаб или же "Шахтер" настолько хорош. "Интер" также довольно уверенно прошел немецкий "Байер", и по игре мог выигрывать гораздо крупнее, чем 2:1

После победы в Лиге Чемпионов в 2010-м году "Интер" и близко не подбирался к финалу еврокубка и сейчас постарается не упустить такую возможность. Судя по коэффициентам, эксперты оценивают шансы как 70% на 30% в пользу "Интера". И, конечно, если смотреть на составы команд, то "нерадзурри" явно сильнее. Даже если сравнить цены игроков на сайте transfermarkt, то мы увидим, что игроки "Шахтера" суммарно стоят 130 миллионов евро, а "Интера" - 580. Но к счастью не деньги играют в футбол, так что шансы у "Шахтера" есть. По крайней мере на один забитый гол.

В плей-офф Лиги Европы "Шахтер" забил уже 14 голов в 5 матчах, группа атакующий игроков находится в отличной форме, и на второй тайм всегда могут выйти Соломон, Тете и Коноплянка и усилить игру. В то же время и пропускает "Шахтер" практически в каждом еврокубковом матче и сухая победа над "Вольфсбургом" является исключением. Ставка на то, что "обе команды забьют" проходит в 75% матчей с участием "Шахтера". Всё говорит о том, что пройдет и на сей раз

Прогноз: обе команды забьют – 1.65