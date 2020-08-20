Финал Лиги Европы: прогноз на матч от Александра Шовковского

"Севилья" пять раз выигрывала в финале Лиги Европы/Кубка УЕФА (2006, 2007, 2014, 2015 и 2016). "Интер" вышел в финал еврокубка впервые с 2010-го, когда команда Жозе Моуриньо выиграла Лигу чемпионов. Для Лопетеги и Антонио Конте это первый финал еврокубков в тренерской карьере. У Лопетеги вообще нет трофеев на клубном уровне - как минимум в этом преимущество на стороне Конте. Чего ожидать в предстоящем финале анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Двадцать матчей без поражений - "Севилья" ворвалась в финал с рекордной для клуба серией. Ни разу в своей истории команда не играла так удачно. Все началось после поражения от "Сельты" в начале февраля. "Севилья" пошла на карантин, не уступая шесть матчей подряд, а после паузы не проиграла еще 14 встреч.

Благодаря этому команда Лопетеги обеспечила себе место в первой четверке Ла Лиги, а следовательно - и в Лиге чемпионов. Впрочем победа в Лиге Европы позволит попасть в первую корзину и избежать встречи с сильными командами в групповом турнире.

Было "Севилье" легко в плей-офф? Достаточно простым вышел только матч с "Ромой", в котором испанцы владели солидным преимуществом и победили 2:0. С англичанами - "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед" - пришлось посоревноваться. "Вулвз" не забили пенальти, "Юнайтед" быстро вышел вперед - "Севилья" так же быстро отыгралась, но решающий мяч забила в конце матча. Команда Лопетеги в прекрасной форме, но не уничтожает соперников - на это стоит обратить внимание.

Было много сомнений относительно "Интера" в Лиге Европы. После окончания чемпионата Антонио Конте мог быстро прекратить участие в турнире и дать игрокам отпуск - вскоре уже начнется новый сезон. Но тренер "нерадзурри" решил, что нельзя закончить дебютный год во главе команды без трофея. Последние матчи Серии А, яки оказалось, были подготовкой на пути к финалу.

"Интер" не проигрывает с 5 июля, когда уступил "Болонье" 1:2. После этого команда Конте три матча сыграла вничью, а в восьми победила. Победная серия составляет уже шесть встреч, общий счет - 16:1.

"Интер" забил дважды "Наполи", "Аталанте", "Хетафе" и "Байеру", а в полуфинале Лиги Европы обыграл "Шахтер" - 5:0. Миланцы имеют чрезвычайно уверенный вид, почти идеально играют в защите, мощно прессингуют и прекрасно готовы физически. Впрочем надо признать, что соперников уровня "Севильи" в этой ЛЕ у них еще не было.

"Севилья" и "Интер" не сталкивались ни разу. "Севилья" провела 13 матчей против итальянских команд в еврокубках: шесть побед, две ничьи, пять поражений, разница голов 13:10. У "Интера" 43 встречи с испанцами: 14 побед, 11 ничьих, 18 поражений, разница голов 47:53.

"Севилья" - "Интер". Прогноз

За последние шесть лет "Севилья" трижды выиграла Лигу Европы. Гарантирует это победу испанцам и на этот раз? Конечно, нет. Антонио Конте очень хочет продемонстрировать, что в первый же сезон в "Интере" может достичь успеха, которого у команды не было десять лет. "Интер" невероятно мотивирован, а именно психология часто играет важнейшую роль в таких матчах.